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Antonio Conte met Manchester United en alerte : L’Italien fait une nouvelle tentative pour remplacer Michael Carrick, en difficulté
Un technicien italien vise un retour immédiat
Selon TEAMtalk, des intermédiaires travaillant pour l'entraîneur de 57 ans ont contacté la direction de Manchester United pour confirmer qu'il est prêt à remplacer l'entraîneur en difficulté du club. L'entraîneur expérimenté est sans club depuis son départ de Naples cet été, après avoir remporté le titre de Serie A lors de sa première saison et terminé deuxième la saison dernière. Sa démarche intervient alors que Manchester United a perdu quatre de ses neuf premiers matchs et n'en a remporté que deux.
- Newscom World
Un refus cet été avant une nouvelle approche
L'entourage de l'Italien avait déjà discuté avec le directeur sportif Jason Wilcox durant l'été, mais la direction a finalement confié à Carrick, 45 ans, le poste à titre permanent après qu'il a obtenu la qualification pour la Ligue des champions à la suite du départ de Ruben Amorim en janvier.
Bien qu'il n'ait pas été retenu à l'époque, l'ancien entraîneur de la Juventus reste convaincu de pouvoir redresser la situation à Manchester et souhaite revenir entraîner en Angleterre. Il a déjà fait ses preuves en Premier League : il a remporté le championnat et la FA Cup pendant ses deux années à Chelsea, jusqu'en 2018, avant d'afficher un taux de victoires supérieur à 50 % à Tottenham Hotspur entre 2021 et mars 2023. À son départ, le club du nord de Londres occupait la quatrième place.
Les tensions dans le vestiaire alimentent les spéculations
Les résultats irréguliers de l'équipe inquiètent de plus en plus les joueurs, qui craignent que la direction ne prenne bientôt des mesures. Cette tension a provoqué le coup de colère de Lisandro Martinez mardi, avant que le défenseur argentin ne publie un communiqué pour clarifier ses propos.
Si les représentants de Conte ont repris contact, cela n'a pas encore débouché sur des négociations officielles, la direction affichant publiquement son soutien à son entraîneur actuel. Des sources internes au club reconnaissent toutefois que les résultats doivent s'améliorer considérablement.
Par ailleurs, des informations parues mercredi indiquent que les dirigeants ont fait d'un entraîneur de premier plan en Premier League leur cible privilégiée. Julian Nagelsmann et Eddie Howe, ancien entraîneur de Newcastle United, qui a récemment refusé de rejoindre un club disputant la Ligue des champions, sont également évoqués comme candidats potentiels.
- AFLOSPORT
L’avenir de l’entraîneur à l’épreuve d’un derby sous haute tension
L’équipe de Carrick doit désormais réagir sans attendre lorsqu’elle se déplacera dimanche chez son rival Leeds United, afin d’atténuer la pression grandissante. Si les dirigeants du club n’ont donné aucun signe d’un limogeage imminent, l’entraîneur sera inévitablement tenu pour responsable si les résultats ne s’améliorent pas rapidement. Alors que Conte se tient prêt, aux côtés d’autres candidats de renom, le choc de ce week-end à Elland Road sera décisif.
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