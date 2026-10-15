L'entourage de l'Italien avait déjà discuté avec le directeur sportif Jason Wilcox durant l'été, mais la direction a finalement confié à Carrick, 45 ans, le poste à titre permanent après qu'il a obtenu la qualification pour la Ligue des champions à la suite du départ de Ruben Amorim en janvier.

Bien qu'il n'ait pas été retenu à l'époque, l'ancien entraîneur de la Juventus reste convaincu de pouvoir redresser la situation à Manchester et souhaite revenir entraîner en Angleterre. Il a déjà fait ses preuves en Premier League : il a remporté le championnat et la FA Cup pendant ses deux années à Chelsea, jusqu'en 2018, avant d'afficher un taux de victoires supérieur à 50 % à Tottenham Hotspur entre 2021 et mars 2023. À son départ, le club du nord de Londres occupait la quatrième place.