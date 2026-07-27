Antonio Conte et Roberto Mancini sont de nouveau en lice pour le poste de sélectionneur de l’Italie, Andrea Pirlo ayant retiré sa candidature

Pirlo semblait en passe de prendre les rênes de l'équipe nationale, mais l'ancien milieu de terrain a désormais officiellement confirmé qu'il n'était plus en lice pour ce poste. Cette décision fait suite à un conflit d'intérêts lié à son partenariat commercial avec une société de paris, une situation que Pirlo a évoquée avec une grande frustration.

Dans un communiqué, il a expliqué : « Ces derniers jours, j’ai suivi avec beaucoup d’amertume le débat concernant mon nom et la possibilité que j’assume le poste de sélectionneur de l’équipe nationale italienne.

Le champion du monde 2006 a insisté sur l’absence de dimension politique liée à son partenariat commercial avec la société russe Fonbet, et il a critiqué celles et ceux qui ont tenté de lui en attribuer une. « Imputter une signification politique à cette collaboration revient à m’attribuer des convictions que je n’ai jamais exprimées et que je ne partage pas… Il est regrettable qu’une décision fondée sur des critères sportifs ait été rapidement entraînée dans un débat public qui a fini par attribuer à mon nom des motivations et des intentions qui n’ont jamais existé. »