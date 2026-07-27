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Antonio Conte et Roberto Mancini sont de nouveau en lice pour le poste de sélectionneur de l’Italie, Andrea Pirlo ayant retiré sa candidature
La candidature de Pirlo s’effondre en pleine polémique
Pirlo semblait en passe de prendre les rênes de l'équipe nationale, mais l'ancien milieu de terrain a désormais officiellement confirmé qu'il n'était plus en lice pour ce poste. Cette décision fait suite à un conflit d'intérêts lié à son partenariat commercial avec une société de paris, une situation que Pirlo a évoquée avec une grande frustration.
Dans un communiqué, il a expliqué : « Ces derniers jours, j’ai suivi avec beaucoup d’amertume le débat concernant mon nom et la possibilité que j’assume le poste de sélectionneur de l’équipe nationale italienne.
Le champion du monde 2006 a insisté sur l’absence de dimension politique liée à son partenariat commercial avec la société russe Fonbet, et il a critiqué celles et ceux qui ont tenté de lui en attribuer une. « Imputter une signification politique à cette collaboration revient à m’attribuer des convictions que je n’ai jamais exprimées et que je ne partage pas… Il est regrettable qu’une décision fondée sur des critères sportifs ait été rapidement entraînée dans un débat public qui a fini par attribuer à mon nom des motivations et des intentions qui n’ont jamais existé. »
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Mancini et Conte sont en tête dans la course aux primaires
En l’absence de Pirlo, le président de la FIGC, Giovanni Malagò, se tournerait vers des entraîneurs plus expérimentés. Selon Tutto Sport, Mancini, proche de Malagò, serait en pole position devant Conte pour reprendre les rênes de la Nazionale.
Mancini, qui entretient une amitié de longue date avec Malagò, se montre ouvert à un retour malgré son départ pour l’Arabie saoudite et le Qatar.
Conte, toujours très apprécié du public transalpin et des dirigeants de Serie A, est vu comme l’homme de la reconstruction. Même s’il n’a pas encore été contacté officiellement, son premier passage à la tête de la Nazionale (2014-2016) reste salué. Les exigences financières de l’ex-coach de l’Inter et de Chelsea, supérieures à 4 millions d’euros annuels, pourraient être couvertes par les sponsors.
Maldini et Leonardo ont présenté leur démission de leurs fonctions au sein de la Fédération italienne de football (FIGC).
Le revirement en faveur de Mancini et Conte a provoqué une grave fracture interne au sein de la fédération. Paolo Maldini et Leonardo, qui avaient joué un rôle déterminant dans la nomination de Pirlo, ont décidé de démissionner de leurs fonctions respectives de directeur technique et de conseiller spécial.
Selon certaines informations, les deux hommes estiment ne pas avoir obtenu la « carte blanche » qui leur avait été promise lors de leur arrivée, il y a seulement 16 jours.
Le départ de ces deux légendes milanaises laisse présager un remaniement imminent de la hiérarchie sportive de la fédération. Si Malagò avait tenté de trouver un compromis pour les retenir, leur penchant pour un entraîneur plus jeune et plus « visionnaire » comme Raffaele Palladino a buté sur la volonté du président de privilégier une expérience avérée.
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Des solutions de remplacement si les cadors venaient à flancher
Si les discussions avec Mancini ou Conte échouent, plusieurs noms circulent pour prendre la tête de la Nazionale. Stefano Pioli, dont le parcours aux côtés de Maldini est salué, est vu comme une solution prête à l’emploi, même si le départ des dirigeants réduit ses chances. Autre option interne : Silvio Baldini, actuellement à la tête des moins de 21 ans, bien qu’il soit une figure controversée au sein de la FIGC.
Le temps presse : la Fédération doit boucler le dossier dans les 48 heures. L’échec des approches menées auprès de Pep Guardiola et Carlo Ancelotti a déjà considérablement réduit la short-list.
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