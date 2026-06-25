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Antonio Conte est officiellement nommé sélectionneur de l’équipe d’Italie. La Fédération italienne confie ainsi les rênes de la Nazionale à l’ex-coach de Chelsea et de Naples, chargé de relancer la sélection après l’élimination prématurée lors de la Coupe du monde
Un projet à long terme pour un champion en série
La Fédération italienne de football (FIGC) a décidé de confier son avenir à un homme qui connaît parfaitement les exigences du plus haut niveau. Selon La Gazzetta dello Sport, Conte ne revient pas pour un simple intérim : l’ex-mentor de la Juventus, de Chelsea et de Naples s’apprête à signer un contrat de quatre ans. Un engagement à long terme destiné à garantir la stabilité jusqu’à la Coupe du monde 2030, coorganisée par l’Espagne, le Portugal et le Maroc.
En lui offrant un bail de quatre ans, la Fédération envoie un message fort : l’époque des solutions ponctuelles est révolue. Outre un ajustement tactique, la Nazionale doit opérer une véritable refonte culturelle après les chocs de ses récents échecs. Avec Conte aux commandes jusqu’en 2030, l’Italie vise un retour durable parmi l’élite.
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Les clubs de Serie A approuvent cette nomination.
La Fédération n’est pas la seule à militer pour le retour de Conte : les grands clubs de Serie A y sont aussi favorables. Pour les formations nationales, l’ancien sélectionneur représente une « garantie d’engagement total ». Sa réputation de travailleur acharné et sa capacité à tirer le meilleur de chaque joueur en font la figure de proue idéale du mouvement. Sa simple présence devrait, selon eux, rehausser le niveau de tout le système footballistique italien.
Son travail à l’Euro 2016, où il a mené une Squadra Azzurra pourtant limitée en effectif jusqu’en demi-finale, en battant l’Espagne et en poussant l’Allemagne dans ses derniers retranchements, demeure une référence en matière d’ingéniosité tactique. Son départ après cette compétition a laissé un vide que beaucoup estiment toujours non comblé ; son retour est perçu comme la suite logique d’un projet entamé il y a dix ans.
Préparatifs en vue de la Coupe du monde 2030
La voie du retour de Conte s’est dégagée après son récent départ du Stadio Diego Armando Maradona. À 56 ans, il a officiellement quitté Naples après avoir trouvé un accord avec le club pour résilier son contrat, bien qu’il ait mené l’équipe à un Scudetto et à une Supercoupe au cours de son mandat. Il a avoué à la direction napolitaine qu’il estimait que le projet était arrivé à son terme, invoquant notamment des difficultés à maintenir la cohésion au sein du groupe.
Sa nomination s’inscrit résolument dans la perspective de l’horizon 2030. Après la défaite en barrages face à la Bosnie-Herzégovine, qui a privé l’Italie d’une troisième Coupe du monde consécutive, la FIGC cherche un sélectionneur capable de bâtir une équipe sans céder à la pression des résultats à court terme. Ce délai de quatre ans est crucial : il offre à Conte le temps d’appliquer sa méthodologie rigoureuse sur un cycle complet de Coupe du monde, afin que l’Italie non seulement se qualifie, mais arrive en tant que véritable prétendante au titre.
- AFP
La fin du cauchemar de la Coupe du monde
Le football italien cherche désespérément à assurer son avenir après le traumatisme causé par trois échecs consécutifs en Coupe du monde. En se tournant vers Conte, les instances dirigeantes misent sur une valeur sûre, un entraîneur qui a démontré sa capacité à atteindre ses objectifs même dans des conditions extrêmement difficiles. Cette décision, mûrement réfléchie, vise à éviter de nouveaux revers sur la scène internationale et à redonner à la Nazionale son identité. La mission du nouveau sélectionneur : remettre l’équipe sur les rails.