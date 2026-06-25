La Fédération italienne de football (FIGC) a décidé de confier son avenir à un homme qui connaît parfaitement les exigences du plus haut niveau. Selon La Gazzetta dello Sport, Conte ne revient pas pour un simple intérim : l’ex-mentor de la Juventus, de Chelsea et de Naples s’apprête à signer un contrat de quatre ans. Un engagement à long terme destiné à garantir la stabilité jusqu’à la Coupe du monde 2030, coorganisée par l’Espagne, le Portugal et le Maroc.

En lui offrant un bail de quatre ans, la Fédération envoie un message fort : l’époque des solutions ponctuelles est révolue. Outre un ajustement tactique, la Nazionale doit opérer une véritable refonte culturelle après les chocs de ses récents échecs. Avec Conte aux commandes jusqu’en 2030, l’Italie vise un retour durable parmi l’élite.