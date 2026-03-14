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Antonio Conte confirme son intention de rester à Naples au-delà de cette saison, après des campagnes désastreuses en Serie A et en Ligue des champions
Le Napoli traverse une saison difficile
Les performances du Napoli font l'objet d'une attention particulière, l'équipe occupant actuellement la troisième place de la Serie A, loin derrière l'Inter, leader du championnat. La saison a également été marquée par leur élimination de la Ligue des champions dès la phase de groupes, ce qui a encore freiné leur élan. Malgré ces revers, les déclarations de Conte laissent entendre que la direction reste soudée, privilégiant la stabilité à un nouveau changement d'entraîneur, dans l'attente du mercato estival pour combler les lacunes de l'effectif et réduire l'écart avec le sommet du classement.
- AFP
Gestion de l'effectif et stabilité tactique
Conte a rappelé aux observateurs qu’il s’était engagé avec une vision à long terme plutôt que dans l’optique d’une solution miracle. Malgré les pressions d’une saison difficile qui a suivi les rumeurs de départ l’été dernier, l’entraîneur reste inébranlable dans ses convictions. « Quand je suis arrivé à Naples, j’ai signé un contrat de trois ans », a déclaré Conte àDAZN. « Chaque année, comme la dernière, nous nous sommes assis avec le président pour faire le point… Tout le monde sait très bien que je me sens très à l'aise à Naples, je m'y sens bien. En même temps, il est normal de faire le point et de voir s'il est judicieux d'aller de l'avant. De mon côté, je suis pleinement disponible et j'ai une envie irrépressible de poursuivre cette aventure. »
Ayant pris les rênes du Napoli à l'été 2024 et mené l'équipe à son quatrième titre de Serie A la saison dernière, Conte est conscient de l'importance de terminer la saison en force, et il a souligné les dangers d'un calendrier surchargé.
« Disons que les joueurs qui ont été absents pendant très longtemps sont en phase de récupération. Il faut comprendre comment et dans quel état ils reviennent, je dois bien gérer leur temps de jeu », a-t-il expliqué. Concernant les changements tactiques, il a ajouté : « Il faudrait attendre le retour de Giovanni Di Lorenzo pour envisager de revenir à une défense à quatre… Cela pourrait être préjudiciable et dangereux pour nous de changer ce système. »
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En vue de la dernière ligne droite
Conte met l'accent sur une fin de saison solide afin de garantir que Naples ne rate pas les compétitions européennes. En affirmant sa « volonté absolue » de rester, il a tenté de faire taire les rumeurs et de clarifier la situation pour les dix derniers matchs. L'importance qu'il accorde à des évaluations « sereines » témoigne d'une relation professionnelle avec la direction, dans le but d'éviter les tensions publiques observées lors de ses précédentes fonctions.
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