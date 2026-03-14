Antonio Conte confirme son intention de rester à Naples au-delà de cette saison, après des campagnes désastreuses en Serie A et en Ligue des champions

Ayant pris les rênes du Napoli à l'été 2024 et mené l'équipe à son quatrième titre de Serie A la saison dernière, Conte est conscient de l'importance de terminer la saison en force, et il a souligné les dangers d'un calendrier surchargé.

« Disons que les joueurs qui ont été absents pendant très longtemps sont en phase de récupération. Il faut comprendre comment et dans quel état ils reviennent, je dois bien gérer leur temps de jeu », a-t-il expliqué. Concernant les changements tactiques, il a ajouté : « Il faudrait attendre le retour de Giovanni Di Lorenzo pour envisager de revenir à une défense à quatre… Cela pourrait être préjudiciable et dangereux pour nous de changer ce système. »