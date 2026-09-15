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Antonio Conte à Manchester United ? L’ancien entraîneur de Naples apparaît comme un candidat surprise pour remplacer Michael Carrick à Old Trafford
Manchester United évalue une possible arrivée d’un entraîneur
La pause d’Antonio Conte dans sa carrière d’entraîneur pourrait être écourtée, Manchester United envisagerait de passer à l’action pour l’expérimenté technicien italien, selon Corriere della Sera. Les dirigeants d’Old Trafford gardent discrètement leurs options ouvertes s’ils décident de se séparer de l’actuel entraîneur Carrick.
Cette possible décision intervient après un début de nouvelle saison de Premier League très décevant. Manchester United n’a pris que quatre points lors de ses quatre premiers matches, ce qui soulève immédiatement des questions sur la trajectoire de l’équipe.
Malgré le fait que Carrick ait réussi à obtenir une qualification en Ligue des champions après avoir remplacé Ruben Amorim, limogé en janvier dernier, des figures importantes du club sont tentées par Conte. L’attrait d’un entraîneur expérimenté et au palmarès éprouvé séduirait la direction.
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Le serial vainqueur ciblé par Old Trafford
Selon le même rapport, Conte figure actuellement tout en haut de la liste des cibles potentielles de Manchester United. Le pedigree d’élite de l’Italien en fait une option extrêmement attrayante pour une direction exigeante.
Le timing reste très délicat, étant donné que Carrick a signé un nouveau contrat de longue durée il y a seulement quelques mois. Ce nouveau bail court jusqu’en juin 2028, ce qui signifie qu’un licenciement soudain nécessiterait un revirement important de la part de la direction du club.
Pour Conte, un retour sur un banc dépendrait strictement de l’offre. Le rapport souligne que l’ancien entraîneur de la Juventus ne mettra fin à sa pause que pour un grand club avec un projet à la hauteur de ses ambitions.
Les complications à la Juventus ajoutent encore plus de suspense
Les évolutions au poste d’entraîneur en Angleterre créent aussi une situation délicate pour la Juventus. L’actuel entraîneur des Bianconeri, Luciano Spalletti, se retrouve sous une forte pression après un début de saison nationale remarquablement mauvais.
La Juve a péniblement subi son deuxième pire début de championnat en huit ans, ce qui met immédiatement la pression sur le banc. Même si Spalletti est toujours sous contrat à Turin jusqu’en juin 2028 et a reçu un soutien public cette semaine, une partie bruyante des supporters verrait d’un bon œil le retour de son ancien entraîneur.
Conte est sans club depuis mai, date à laquelle il a résilié son contrat avec Naples avec un an d’avance. Sa disponibilité continue alimente constamment les discussions autour des grands clubs en difficulté à travers l’Europe.
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Enjeux de taille dans les semaines à venir
Tous les regards seront désormais tournés vers Carrick pour voir s’il peut orchestrer un redressement immédiat, tant dans le jeu que dans les résultats. Les prochains matches de Manchester United s’annoncent sans aucun doute cruciaux pour déterminer si le conseil d’administration garde patience ou opte pour un changement radical.
Dans le même temps, Conte n’est pas pressé de revenir immédiatement sur un banc sans disposer des garanties adéquates. Si Manchester United décide de passer à une approche concrète, convaincre l’Italien nécessitera un projet à long terme particulièrement convaincant.
Pour l’instant, Carrick conserve sa position durement acquise. Cependant, l’ombre menaçante d’un entraîneur d’élite disponible garantit que la pression à Old Trafford restera à son niveau maximal.
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