La pause d’Antonio Conte dans sa carrière d’entraîneur pourrait être écourtée, Manchester United envisagerait de passer à l’action pour l’expérimenté technicien italien, selon Corriere della Sera. Les dirigeants d’Old Trafford gardent discrètement leurs options ouvertes s’ils décident de se séparer de l’actuel entraîneur Carrick.

Cette possible décision intervient après un début de nouvelle saison de Premier League très décevant. Manchester United n’a pris que quatre points lors de ses quatre premiers matches, ce qui soulève immédiatement des questions sur la trajectoire de l’équipe.

Malgré le fait que Carrick ait réussi à obtenir une qualification en Ligue des champions après avoir remplacé Ruben Amorim, limogé en janvier dernier, des figures importantes du club sont tentées par Conte. L’attrait d’un entraîneur expérimenté et au palmarès éprouvé séduirait la direction.