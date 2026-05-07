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Antonio Cassano dévoile la date à laquelle Lionel Messi pourrait prendre sa retraite, après avoir rencontré l’icône argentine au centre d’entraînement de l’Inter Miami
Une réunion privée est prévue à Miami.
L'ancien international italien Antonio Cassano s'est récemment rendu au centre d'entraînement de l'Inter Miami, où il a passé près d'une heure quarante avec Lionel Messi et sa famille. Cette rencontre a profondément marqué l'ancien attaquant du Real Madrid et de la Roma, qui a avoué avoir été impressionné par le huit fois Ballon d'Or, malgré sa propre carrière prestigieuse en Europe.
S’exprimant sur le podcast Viva El Futbol, l’ancien attaquant a raconté l’accueil chaleureux qu’il a reçu en Floride : « Il a passé une heure et quarante minutes avec moi et ma famille. Nous avons évoqué de nombreux sujets. Il m’a traité d’une manière à laquelle je ne m’attendais pas. C’est la seule personne qui, lorsque je la vois, me laisse sans voix, incapable de prononcer un mot. »
- AFP
Le point de vue modeste du GOAT
Au cours de leur entretien, Cassano a tenu à rappeler à Messi la place qu’il occupe dans le monde du football. Il a demandé à la légende argentine : « Leo, tu te rends bien compte que tu es le plus grand joueur que l’histoire du football ait jamais connu ? » La réponse du champion du monde a immédiatement mis en lumière l’humilité qui caractérise sa carrière hors du terrain.
L’attaquant a aussitôt écarté toute notion de classement ou de reconnaissance individuelle : « Antonio, que je sois n° 1, n° 2, n° 5, n° 10 ou n° 15, quelle différence cela fait-il pour moi ? Cela ne change rien. Je ne me soucie pas de savoir si je suis premier, deuxième ou troisième. J’ai de la passion et de l’amour pour le football. »
Combien de temps Messi restera-t-il sur les terrains ?
Le moment le plus marquant de l’entretien a été la déclaration de Messi sur sa condition physique et son envie de continuer à jouer. Alors que les fans spéculaient sur sa retraite depuis son arrivée en MLS, l’attaquant semble revigoré par son environnement actuel et par son amour du football.
« Je peux encore jouer trois ou quatre ans. Je le fais par amour du football, j'y prends du plaisir », a-t-il confié à Cassano. Sous contrat avec l'Inter Miami jusqu'au 31 décembre 2028, l'Argentin pourrait donc rester sur les terrains jusqu'à l'âge de 41 ans, couvrant ainsi toute la durée de son séjour aux États-Unis, voire au-delà.
- AFP
En perspective de la Coupe du monde 2026
Si l’engagement de Messi envers l’Inter Miami paraît hors de toute discussion, son avenir en sélection argentine alimente encore les débats. Le joueur n’a pas encore officialisé sa présence à la Coupe du monde 2026, mais les supporters le voient déjà en tête de la liste de Lionel Scaloni, alors que l’Argentine visera un nouveau sacre en Amérique du Nord.