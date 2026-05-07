L'ancien international italien Antonio Cassano s'est récemment rendu au centre d'entraînement de l'Inter Miami, où il a passé près d'une heure quarante avec Lionel Messi et sa famille. Cette rencontre a profondément marqué l'ancien attaquant du Real Madrid et de la Roma, qui a avoué avoir été impressionné par le huit fois Ballon d'Or, malgré sa propre carrière prestigieuse en Europe.

S’exprimant sur le podcast Viva El Futbol, l’ancien attaquant a raconté l’accueil chaleureux qu’il a reçu en Floride : « Il a passé une heure et quarante minutes avec moi et ma famille. Nous avons évoqué de nombreux sujets. Il m’a traité d’une manière à laquelle je ne m’attendais pas. C’est la seule personne qui, lorsque je la vois, me laisse sans voix, incapable de prononcer un mot. »











