Antonin Kinsky s'exprime après que le « rêve » de la Ligue des champions se soit transformé en « cauchemar », le gardien de Tottenham ayant subi une humiliation face à l'Atlético Madrid

Le joueur de 22 ans, qui a fait une entrée surprise contre l'Atlético Madrid, a connu un début catastrophique au stade Metropolitano. Il a commis deux erreurs très médiatisées qui ont contribué à l'élimination des Spurs, menés 3-0 après 15 minutes.

Kinsky, qui n'avait plus joué avec l'équipe première depuis novembre, a offert une avance précoce aux hôtes avec une passe mal ajustée. Il a ensuite semblé perdre complètement l'équilibre sur le troisième but de l'Atleti, tandis que son coéquipier Micky van de Ven a également glissé lors de la phase préparatoire du deuxième but. Malgré cette performance cauchemardesque, le jeune gardien de but s'est exprimé sur les réseaux sociaux pour partager ses réflexions, publiant une photo de lui-même en train de revoir la défaite 5-2 avec la légende : « Merci pour vos messages. Du rêve au cauchemar, puis à nouveau au rêve. À bientôt. »