Antonin Kinsky s'exprime après que le « rêve » de la Ligue des champions se soit transformé en « cauchemar », le gardien de Tottenham ayant subi une humiliation face à l'Atlético Madrid
Un cauchemar pour les gardiens de but à Madrid
Le joueur de 22 ans, qui a fait une entrée surprise contre l'Atlético Madrid, a connu un début catastrophique au stade Metropolitano. Il a commis deux erreurs très médiatisées qui ont contribué à l'élimination des Spurs, menés 3-0 après 15 minutes.
Kinsky, qui n'avait plus joué avec l'équipe première depuis novembre, a offert une avance précoce aux hôtes avec une passe mal ajustée. Il a ensuite semblé perdre complètement l'équilibre sur le troisième but de l'Atleti, tandis que son coéquipier Micky van de Ven a également glissé lors de la phase préparatoire du deuxième but. Malgré cette performance cauchemardesque, le jeune gardien de but s'est exprimé sur les réseaux sociaux pour partager ses réflexions, publiant une photo de lui-même en train de revoir la défaite 5-2 avec la légende : « Merci pour vos messages. Du rêve au cauchemar, puis à nouveau au rêve. À bientôt. »
Manager sous le feu des critiques
Le manager intérimaire Tudor a essuyé de vives critiques pour la manière dont il a géré ce remplacement, après avoir semblé ignorer son gardien alors que celui-ci quittait péniblement le terrain. Défendant sa décision d'effectuer ce changement prématuré, Tudor, qui a désormais perdu ses quatre matchs depuis qu'il a pris les rênes de l'équipe, a insisté sur le fait qu'il s'agissait d'une décision nécessaire. « Je suis entraîneur depuis 15 ans et je n'ai jamais fait cela, mais il était nécessaire de préserver le joueur et l'équipe. C'était une situation incroyable », a déclaré le tacticien croate. Le manager a insisté sur le fait qu'il n'y avait aucune animosité persistante entre lui et le joueur malgré l'accueil glacial sur la touche. « Avant le match, c'était le bon choix, avec la pression sur Guglielmo Vicario et Toni, un très bon gardien », a expliqué Tudor. « Après ce qui s'est passé, bien sûr, il est facile de dire que ce n'était pas la bonne décision. Toni était désolé, il a trouvé une excuse pour l'équipe. Il comprend. »
L'équipe reste solidement unie
Alors que le staff technique restait distant pendant le remplacement, les membres seniors de l'équipe des Spurs se sont rapidement ralliés autour de leur jeune coéquipier. Conor Gallagher, Joao Palhinha et Dominic Solanke ont tous été vus en train de réconforter Kinsky alors qu'il se dirigeait vers le tunnel. Ce geste a mis en évidence l'empathie des joueurs pendant une période turbulente pour le club londonien.
La défaite 5-2 laisse Tottenham sous le choc, mais le message public du gardien suggère qu'il est déterminé à surmonter cette humiliation. Le numéro un habituel, Vicario, étant sous pression en raison de sa forme, la situation au stade reste un sujet de discussion majeur. Le club cherche désormais à sauver sa saison après les retombées d'une soirée européenne désastreuse.
Quelle est la prochaine étape pour Tottenham ?
La pression atteint son paroxysme avant le difficile déplacement de dimanche à Anfield pour affronter Liverpool en Premier League. Le club n'a plus remporté de victoire en championnat depuis fin décembre, et la situation devient de plus en plus désespérée. Depuis qu'il a remplacé Thomas Frank le mois dernier, Tudor a connu une série catastrophique de quatre défaites consécutives toutes compétitions confondues, plongeant l'équipe dans une crise encore plus profonde.
Tottenham occupe actuellement la 16e place du classement avec 29 points après avoir disputé 29 matches. Le club n'a plus qu'un point d'avance sur Nottingham Forest et West Ham, ce dernier occupant la redoutable 18e place dans la zone de relégation. Avec le maintien en première division sérieusement menacé, les Spurs doivent désespérément trouver un moyen d'enrayer leur chute.
