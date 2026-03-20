Vicario s'apprête à subir une intervention chirurgicale après avoir souffert d'une hernie. Les problèmes de blessures de l'international italien surviennent à un moment critique pour le club du nord de Londres, alors qu'il s'apprête à affronter Nottingham Forest ce week-end dans un match décisif pour le maintien. Les Spurs occupent la 16e place du classement de la Premier League, avec seulement un point d'avance sur West Ham (18e) et Forest (17e).

Vicario sera disponible pour la sélection ce week-end, a confirmé le club, mais il subira ensuite une opération chirurgicale. Le pronostic varie généralement entre quatre et six semaines pour une opération de hernie, ce qui signifie qu'il devrait manquer des rencontres clés. Tottenham a programmé l'opération pour qu'elle coïncide avec la trêve internationale, mais Vicario devrait au minimum manquer les rencontres contre Sunderland et Brighton. S'il est absent pendant six semaines, il pourrait également manquer les matchs contre les Wolves et Aston Villa.

Les Spurs ont déclaré dans un communiqué : « Nous pouvons confirmer que Guglielmo Vicario subira une opération chirurgicale la semaine prochaine pour une hernie. Cette intervention mineure pour le gardien international italien a été programmée de manière à avoir un impact aussi minime que possible sur notre saison. Guglielmo commencera immédiatement sa rééducation avec notre équipe médicale, et nous espérons qu'il pourra revenir sur le terrain dans le mois qui vient. »