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Antonin Kinsky s'apprête à faire un retour remarquable dans le onze de départ de Tottenham, malgré une prestation catastrophique en Ligue des champions, alors que les Spurs sont secoués par la terrible nouvelle concernant la blessure de Guglielmo Vicario
Vicario blessé
Vicario s'apprête à subir une intervention chirurgicale après avoir souffert d'une hernie. Les problèmes de blessures de l'international italien surviennent à un moment critique pour le club du nord de Londres, alors qu'il s'apprête à affronter Nottingham Forest ce week-end dans un match décisif pour le maintien. Les Spurs occupent la 16e place du classement de la Premier League, avec seulement un point d'avance sur West Ham (18e) et Forest (17e).
Vicario sera disponible pour la sélection ce week-end, a confirmé le club, mais il subira ensuite une opération chirurgicale. Le pronostic varie généralement entre quatre et six semaines pour une opération de hernie, ce qui signifie qu'il devrait manquer des rencontres clés. Tottenham a programmé l'opération pour qu'elle coïncide avec la trêve internationale, mais Vicario devrait au minimum manquer les rencontres contre Sunderland et Brighton. S'il est absent pendant six semaines, il pourrait également manquer les matchs contre les Wolves et Aston Villa.
Les Spurs ont déclaré dans un communiqué : « Nous pouvons confirmer que Guglielmo Vicario subira une opération pour une hernie la semaine prochaine. Cette intervention mineure pour le gardien international italien a été programmée de manière à avoir un impact aussi minime que possible sur notre saison. Guglielmo commencera immédiatement sa rééducation avec notre équipe médicale, et nous espérons qu'il pourra revenir sur le terrain dans le mois qui vient. »
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La rédemption de Kinsky ?
Le gardien remplaçant des Spurs est Kinsky, mais son temps de jeu a diminué cette saison. L'entraîneur par intérim Igor Tudor l'avait titularisé contre l'Atlético Madrid lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions, mais Kinsky a commis deux erreurs majeures et encaissé trois buts en l'espace de 20 minutes, avant d'être brutalement remplacé. Tudor ne l'a même pas regardé alors qu'il quittait le terrain d'un pas lourd.
Tudor a expliqué sa décision après le match : « J'entraîne depuis 15 ans et je n'ai jamais fait ça, mais c'était nécessaire pour préserver le joueur et préserver l'équipe. C'était une situation incroyable.
Avant le match, c'était le bon choix, compte tenu de la pression sur Guglielmo Vicario et du fait que Toni est un très bon gardien. Après ce qui s'est passé, bien sûr, il est facile de dire que ce n'était pas la bonne décision. Toni était désolé, il s'est excusé auprès de l'équipe. Il comprend. »
Kinsky pourrait désormais jouer contre Sunderland ; l'autre option est le gardien issu du centre de formation Brandon Austin, mais il n'a disputé que trois matches avec l'équipe première du club, le dernier remontant à la phase de groupes de la Ligue Europa de la saison dernière contre Elfsborg, même s'il avait réussi à garder ses cages inviolées lors de cette victoire 3-0.
Les blessures des Spurs donnent un coup de pouce
Alors que Vicario devrait rester sur la touche pendant quelque temps, Tudor a donné des nouvelles plus encourageantes concernant Joao Palhinha, qui devrait faire son retour après une commotion cérébrale, Dominic Solanke, et même James Maddison, qui se remet toujours d'une blessure au ligament croisé antérieur contractée pendant la pré-saison.
Il a déclaré aux journalistes : « Dom ne s'est pas entraîné (vendredi), mais il s'entraînera probablement demain avec l'équipe et sera disponible. Il a quelques problèmes à la hanche, mais je pense qu'il ira bien. »
Au sujet de Maddison, on a demandé à Tudor s'il pourrait jouer pour les Spurs avant la fin de la saison, et il a répondu : « Oui. Maddison fait déjà des choses intéressantes, avec le ballon, et il sprinte aussi. Je l'ai vu. Il est optimiste. »
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Et maintenant ?
Les Spurs affrontent Forest dans ce qui est sans doute le match le plus important de leur saison. Une défaite pourrait les faire basculer dans la zone de relégation, à condition que West Ham s'impose dimanche face à une équipe d'Aston Villa en perte de vitesse. Vicario espère terminer sur une bonne note, du moins pour l'instant, avec une solide performance et, idéalement pour les Spurs, un match sans encaisser de but.
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