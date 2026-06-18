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Antoine Semenyo a été désigné « Joueur du match » par la FIFA. L’attaquant de Manchester City a permis au Ghana, adversaire de l’Angleterre dans le groupe L de la Coupe du monde, de battre le Panama d’une courte tête
Semenyo offre au Ghana un but dans les arrêts de jeu
Le Ghana a dû attendre la dernière minute pour battre le Panama, Yirenkyi inscrivant le but de la victoire de façon spectaculaire à la cinquième minute du temps additionnel. Les Black Stars ont longtemps peiné à prendre le dessus et semblaient se diriger vers un match nul avant de finalement trouver la faille.
Aligné sur l’aile droite, Semenyo, le plus dangereux avant-poste des Black Stars, a initié l’action décisive : Abdul Fatawu a servi la passe décisive que Yirenkyi a convertie en poussant le ballon au fond des filets. Ce succès précieux propulse le Ghana à la deuxième place du groupe L, au même nombre de points que l’Angleterre, tandis que le Panama regrette une occasion manquée malgré sa nette domination durant une bonne partie de la rencontre.
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Semenyo insiste sur l'importance de ce résultat.
L’attaquant de Manchester City a été désigné meilleur joueur du match. Semenyo a reconnu que marquer le but de la victoire dans les arrêts de jeu rendait les émotions « difficiles à décrire ». Il a également salué la résilience de son équipe face à une sélection panaméenne très imposante physiquement.
« Quatre-vingt-dix minutes plus cinq… Je ne sais même pas comment décrire cette émotion », a-t-il déclaré à la FIFA. « Nous étions tous tellement soulagés, car nous savions à quel point ce match était important pour nous, mais aussi parce que cela nous donne un regain de confiance avant le prochain match.
« Pour être honnête, le Panama alignait des joueurs très physiques, mais ce genre de duel nous motive. Je suis ravi d’avoir contribué à cette victoire, toutefois nous ne devons pas relâcher notre effort : deux rencontres cruciales nous attendent. »
« Ce sont mes amis, mais… » Telle est la réaction immédiate de l’entraîneur au coup de sifflet final. Malgré l’estime qu’il porte à ses joueurs, il reste concentré sur l’objectif : la victoire.
Prochainement opposé à l’Angleterre, le Ghana verra Semenyo retrouver plusieurs connaissances de Manchester City et de la Premier League. À la veille de ce rendez-vous, l’attaquant a prévenu : les amitiés seront mises de côté.
« Ce sera très difficile, et c’est pourquoi nous avions besoin de cette victoire et de cette confiance pour nous qualifier pour le tour suivant », a-t-il déclaré. « Nous sentons que, avec ce groupe, nous avons du talent, nous avons quelque chose à prouver, et je pense que c’est cela qui nous pousse.
« Bien sûr, ce sont mes amis et je leur porte de l’affection, mais l’heure est maintenant à la concentration. Nous avons un peu plaisanté avant de partir pour la Coupe du monde, mais je ne pense pas que cela se renouvellera. Je n’envisage pas d’envoyer de SMS à un membre de l’équipe d’Angleterre. S’ils me contactent, je répondrai. Mais c’est une compétition sérieuse, il est donc temps de passer en mode compétition. »
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Le match international contre l'Angleterre approche
Tous les regards sont tournés vers la rencontre entre le Ghana et l’Angleterre à Boston. Les Black Stars savent qu’une victoire face aux Three Lions leur assurerait une place en 32es de finale avec une journée d’avance. Après avoir pris leur élan grâce à un succès spectaculaire contre le Panama, les Ghanéens abordent désormais le plus gros défi de leur phase de groupes.