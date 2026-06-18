Prochainement opposé à l’Angleterre, le Ghana verra Semenyo retrouver plusieurs connaissances de Manchester City et de la Premier League. À la veille de ce rendez-vous, l’attaquant a prévenu : les amitiés seront mises de côté.

« Ce sera très difficile, et c’est pourquoi nous avions besoin de cette victoire et de cette confiance pour nous qualifier pour le tour suivant », a-t-il déclaré. « Nous sentons que, avec ce groupe, nous avons du talent, nous avons quelque chose à prouver, et je pense que c’est cela qui nous pousse.

« Bien sûr, ce sont mes amis et je leur porte de l’affection, mais l’heure est maintenant à la concentration. Nous avons un peu plaisanté avant de partir pour la Coupe du monde, mais je ne pense pas que cela se renouvellera. Je n’envisage pas d’envoyer de SMS à un membre de l’équipe d’Angleterre. S’ils me contactent, je répondrai. Mais c’est une compétition sérieuse, il est donc temps de passer en mode compétition. »