AFP
Antoine Griezmann s'exprime sur l'échec de son transfert à Orlando City. La star de l'Atlético Madrid explique pourquoi il a renoncé à rejoindre la MLS
Griezmann clarifie son avenir immédiat
L'intérêt d'Orlando City pour le vainqueur de la Coupe du monde n'est un secret pour personne, le directeur sportif Ricardo Moreira s'étant rendu à plusieurs reprises en Espagne pour négocier un éventuel transfert. Cependant, le directeur sportif de l'Atlético, Mateu Alemany, a rapidement démenti ces rumeurs, affirmant que Griezmann restait fidèle au club avec lequel il est sous contrat jusqu'en juin 2027.
S'exprimant après la victoire 5-2 de l'Atlético Madrid contre Tottenham Hotspur en Ligue des champions, un match au cours duquel il a marqué un but et délivré une passe décisive, Griezmann a clairement indiqué que son avenir immédiat se trouvait dans la capitale espagnole plutôt qu'en Floride, soulignant qu'il restait profondément engagé dans le projet de Diego Simeone.
« Je me sens très bien ici, je m'amuse beaucoup », a déclaré Griezmann sur Movistar TV. « Ce que je fais sur le terrain parle de lui-même. Nous verrons bien, mais l'idée est de rester jusqu'à la fin, et ensuite les autres pourront s'exprimer. »
À la conquête des trophées en Espagne
La principale motivation derrière la décision de Griezmann semble être la quête d'un trophée majeur, en l'occurrence la Copa del Rey, où l'Atlético Madrid affrontera la Real Sociedad en finale le 18 avril. La fenêtre de transfert principale de la MLS se fermant le 26 mars, le Français n'a pas l'intention de forcer un transfert en milieu de saison.
« C'est mon rêve et mon objectif, j'espère réaliser quelque chose de grand », a-t-il ajouté à propos de sa quête d'un trophée. Orlando City, qui détient ses « droits de découverte » - une méthode utilisée par la MLS pour donner la priorité à une équipe lors de la négociation du transfert d'un joueur n'appartenant pas à la ligue - doit désormais attendre au moins le 13 juillet pour relancer sa quête.
L'occasion manquée d'Orlando City
Ce refus est un coup dur pour Orlando City, qui affiche actuellement le pire bilan de toute la MLS avec trois défaites, seulement trois buts marqués et 11 encaissés. Le club espérait que Griezmann apporterait le talent nécessaire pour rivaliser avec des adversaires tels que l'Inter Miami. De son côté, Simeone reste ravi : « Je suis très satisfait de l'attitude d'Antoine. Il sait à quel point il est important pour l'histoire de l'Atlético Madrid. »
La tendance croissante du MLS
Même si Griezmann a choisi de rester pour l'instant, il s'inscrit dans la tendance des superstars qui devraient poursuivre leur carrière en MLS après le transfert de Lionel Messi. Griezmann n'a jamais caché son admiration pour la culture américaine, laissant entendre que son transfert n'est qu'une question de « quand » et non de « si ». Pour l'instant, il reste concentré sur Madrid et sur la poursuite de nouveaux moments historiques sous le célèbre maillot rouge et blanc.
