Antoine Griezmann s'exprime sur l'échec de son transfert à Orlando City. La star de l'Atlético Madrid explique pourquoi il a renoncé à rejoindre la MLS

L'intérêt d'Orlando City pour le vainqueur de la Coupe du monde n'est un secret pour personne, le directeur sportif Ricardo Moreira s'étant rendu à plusieurs reprises en Espagne pour négocier un éventuel transfert. Cependant, le directeur sportif de l'Atlético, Mateu Alemany, a rapidement démenti ces rumeurs, affirmant que Griezmann restait fidèle au club avec lequel il est sous contrat jusqu'en juin 2027.

S'exprimant après la victoire 5-2 de l'Atlético Madrid contre Tottenham Hotspur en Ligue des champions, un match au cours duquel il a marqué un but et délivré une passe décisive, Griezmann a clairement indiqué que son avenir immédiat se trouvait dans la capitale espagnole plutôt qu'en Floride, soulignant qu'il restait profondément engagé dans le projet de Diego Simeone.

« Je me sens très bien ici, je m'amuse beaucoup », a déclaré Griezmann sur Movistar TV. « Ce que je fais sur le terrain parle de lui-même. Nous verrons bien, mais l'idée est de rester jusqu'à la fin, et ensuite les autres pourront s'exprimer. »