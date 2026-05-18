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Antoine Griezmann présente ses excuses aux supporters de l'Atlético de Madrid pour son « erreur » de transfert à Barcelone après le dernier match à domicile
Nos plus sincères excuses au Metropolitano.
Après la victoire 1-0 de l’Atlético face à Gérone, une cérémonie émouvante a permis à Griezmann de prendre le micro pour remercier les supporters qui l’ont soutenu durant ses deux passages au club. Malgré son statut de meilleur buteur de l’histoire du club, le joueur de 35 ans a voulu clarifier les circonstances de son transfert controversé au Camp Nou, il y a sept ans, pour 120 millions d’euros.
« Merci à tous de m’avoir soutenu. C’est incroyable », a déclaré l’international français. « C’est important. Je sais que beaucoup d’entre vous m’ont déjà pardonné, et que certains ne l’ont pas encore fait, mais je vous présente à nouveau mes excuses [pour mon départ à Barcelone]. Je ne me rendais pas compte de tout l’amour que j’avais ici. J’étais très jeune, et j’ai commis une erreur. J’ai repris mes esprits, et nous avons fait tout notre possible pour profiter à nouveau de la vie ici. »
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Pour l’icône de l’Atleti, l’amour des siens vaut plus que tous les trophées.
Si le palmarès de Griezmann compte une Ligue Europa et une Coupe du monde avec l'équipe de France, l'absence de titre de champion d'Espagne ou de trophée de la Ligue des champions avec l'Atlético reste un sujet de discussion. Cependant, l'attaquant chevronné a insisté sur le fait que le lien qu'il a tissé avec les Colchoneros l'emportait sur les trophées qu'il n'a peut-être pas remportés au cours de sa carrière en Espagne.
« Je n’ai pas réussi à remporter la Liga ni la Ligue des champions, mais cet amour vaut bien plus », a-t-il déclaré lors de son dernier discours au stade. « Je le garderai en moi pour le reste de ma vie. » Ses paroles ont été accueillies par une ovation de la part d’un public qui l’a vu délivrer 100 passes décisives pour le club au cours de son mandat légendaire.
Hommages de Simeone et Oblak
Diego Simeone, l’entraîneur de l’Atlético, a multiplié les éloges envers son capitaine, qu’il voit partir, le présentant comme « sans doute le meilleur joueur que nous ayons eu ici ». Griezmann lui a rapidement rendu hommage, saluant le technicien argentin pour l’avoir aidé à atteindre le très haut niveau durant leurs années communes au Metropolitano.
« Grâce à vous [Simeone], il y a tellement d’enthousiasme dans ce stade », a déclaré Griezmann. « Grâce à vous, je suis devenu champion du monde et j’ai eu l’impression d’être le meilleur au monde. Je vous dois énormément, et ça a été un honneur de me battre pour vous. »
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Le rideau tombe sur la saison et le transfert en MLS
Les adieux de Griezmann ont coïncidé avec sa 500e apparition sous les couleurs du club, un match au cours duquel il a délivré la passe décisive pour le but victorieux d’Ademola Lookman. Ce fut une conclusion à la hauteur d’une carrière nationale qui l’a vu passer du statut d’ailier frêle à la Real Sociedad à celui de joueur le plus prolifique de l’histoire légendaire de l’Atlético de Madrid.
Le Français effectuera très probablement une ultime sortie lors de la dernière journée de Liga face à Villarreal, avant de s’envoler pour une nouvelle aventure aux États-Unis, où il a déjà accepté de rejoindre Orlando City dans le cadre d’un transfert gratuit. Alors qu’il se prépare à découvrir la MLS, il laisse derrière lui un héritage de 212 buts et une relation réconciliée avec des supporters qu’il a dû reconquérir à la sueur de son front, quittant finalement le club en tant que légende incontestée.