Antoine Griezmann présente ses excuses aux supporters de l'Atlético de Madrid pour son « erreur » de transfert à Barcelone après le dernier match à domicile

Après la victoire 1-0 de l’Atlético face à Gérone, une cérémonie émouvante a permis à Griezmann de prendre le micro pour remercier les supporters qui l’ont soutenu durant ses deux passages au club. Malgré son statut de meilleur buteur de l’histoire du club, le joueur de 35 ans a voulu clarifier les circonstances de son transfert controversé au Camp Nou, il y a sept ans, pour 120 millions d’euros.

« Merci à tous de m’avoir soutenu. C’est incroyable », a déclaré l’international français. « C’est important. Je sais que beaucoup d’entre vous m’ont déjà pardonné, et que certains ne l’ont pas encore fait, mais je vous présente à nouveau mes excuses [pour mon départ à Barcelone]. Je ne me rendais pas compte de tout l’amour que j’avais ici. J’étais très jeune, et j’ai commis une erreur. J’ai repris mes esprits, et nous avons fait tout notre possible pour profiter à nouveau de la vie ici. »



