Antoine Griezmann n'est pas à sa place sur le terrain avec l'Orlando City SC, mais le club a tout de même besoin de lui

Antoine Griezmann l'avait baptisé « The Decision ». Si cela semble familier aux fans de basket américains, c'est parce qu'il y a de quoi. Nous étions en 2018, et les spéculations sur l'avenir de Griezmann à l'Atlético de Madrid allaient bon train. Considéré comme l'un des meilleurs milieux offensifs du football mondial à l'époque – tout juste sacré vainqueur de la Ligue Europa –, il avait, en théorie, l'embarras du choix en matière de clubs.

Griezmann, toujours friand de dramatisme, a annoncé sa prochaine destination dans une vidéo de 45 minutes qui reprenait pratiquement à l’identique le célèbre programme d’ESPN dans lequel LeBron James avait annoncé son départ pour Miami en 2010.





LeBron est parti. Mais Griezmann est resté. Le fait qu’il ait mis 45 minutes à le faire, après des mois de spéculations, ne lui a pas valu de nouveaux fans à Madrid. Mais c’était intentionnel. Le titre de l’émission, la musique dramatique et l’ambiance générale étaient une copie conforme de l’émission que James avait proposée huit ans auparavant.

Tout ce fiasco était emblématique de la façon dont Griezmann idolâtre les sports américains. Parfois, on dirait que le Français aime plus le basket-ball que le football. C'est, en fait, un passionné des États-Unis qui n'a pas caché son désir de rejoindre la MLS. Et en début de semaine, c'était officiel. Griezmann a signé un contrat avec Orlando City qui prendra effet à la fin de la saison. La légende française va donc réaliser son rêve américain.

Ce n'est pas vraiment un choix très judicieux, en théorie. Orlando City est en difficulté. Il n'y a pas vraiment de structure solide ici. Mais cela n'a pas vraiment d'importance. Il s'agit d'un mariage non pas sportif, mais de célébrités. Griezmann aurait pu atterrir n'importe où en MLS, en réalité, et Orlando avait besoin d'un coup de pouce. Même s'il n'y a pas de voie évidente vers la victoire sur le terrain ici, les deux parties ont tout à y gagner.