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Antonie Griezmann GFXGOAL
Thomas Hindle

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Antoine Griezmann n'est pas à sa place sur le terrain avec l'Orlando City SC, mais le club a tout de même besoin de lui

A. Griezmann
Atletico Madrid
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Orlando City
France

L'ancien capitaine de l'équipe de France et légende de l'Atlético de Madrid a toujours été passionné par les sports américains. Son arrivée à Orlando City n'est pas vraiment une bonne idée, mais ce transfert n'a rien à voir avec le football.

Antoine Griezmann l'avait baptisé « The Decision ». Si cela semble familier aux fans de basket américains, c'est parce qu'il y a de quoi. Nous étions en 2018, et les spéculations sur l'avenir de Griezmann à l'Atlético de Madrid allaient bon train. Considéré comme l'un des meilleurs milieux offensifs du football mondial à l'époque – tout juste sacré vainqueur de la Ligue Europa –, il avait, en théorie, l'embarras du choix en matière de clubs.

Griezmann, toujours friand de dramatisme, a annoncé sa prochaine destination dans une vidéo de 45 minutes qui reprenait pratiquement à l’identique le célèbre programme d’ESPN dans lequel LeBron James avait annoncé son départ pour Miami en 2010.


LeBron est parti. Mais Griezmann est resté. Le fait qu’il ait mis 45 minutes à le faire, après des mois de spéculations, ne lui a pas valu de nouveaux fans à Madrid. Mais c’était intentionnel. Le titre de l’émission, la musique dramatique et l’ambiance générale étaient une copie conforme de l’émission que James avait proposée huit ans auparavant.

Tout ce fiasco était emblématique de la façon dont Griezmann idolâtre les sports américains. Parfois, on dirait que le Français aime plus le basket-ball que le football. C'est, en fait, un passionné des États-Unis qui n'a pas caché son désir de rejoindre la MLS. Et en début de semaine, c'était officiel. Griezmann a signé un contrat avec Orlando City qui prendra effet à la fin de la saison. La légende française va donc réaliser son rêve américain.

Ce n'est pas vraiment un choix très judicieux, en théorie. Orlando City est en difficulté. Il n'y a pas vraiment de structure solide ici. Mais cela n'a pas vraiment d'importance. Il s'agit d'un mariage non pas sportif, mais de célébrités. Griezmann aurait pu atterrir n'importe où en MLS, en réalité, et Orlando avait besoin d'un coup de pouce. Même s'il n'y a pas de voie évidente vers la victoire sur le terrain ici, les deux parties ont tout à y gagner.

  • Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Ce qu'apporte Griezmann

    Il faut avant tout reconnaître qu’il est un formidable footballeur qui a encore beaucoup à offrir. Il n’est plus titulaire régulier chez les Rojiblancos, mais ses statistiques restent tout à fait honorables. Il a contribué à 17 buts toutes compétitions confondues, alors qu’il n’a été titularisé que 18 fois. Pour Diego Simeone, c’est un joueur de grands rendez-vous, mais sinon, peut-être le remplaçant le plus efficace de toute la Liga.

    Il a démontré, assez souvent, qu’il pouvait encore tenir tête à certains des meilleurs joueurs du monde. Il a été magique lors de la victoire écrasante 5-2 contre Tottenham en Ligue des champions au début du mois, menant la charge et tirant profit d’une succession incessante d’erreurs des Spurs. Il a également impressionné face à Barcelone, au Real Madrid et à Francfort.

    De plus, c'est un véritable leader et une légende du club. Ses jambes ne lui permettent plus d'enchaîner les milliers de minutes, et il a pris sa retraite internationale avec la France. Mais il reste un contributeur clé pour un club d'élite qui a toutes les chances de remporter la Copa del Rey et pourrait encore aller loin en Ligue des champions après s'être facilement qualifié pour les quarts de finale. Difficile d'en demander davantage.

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  • Sam SurridgeGetty

    Une photo en noir et blanc

    Pourtant, Griezmann rompt avec le modèle des « joueurs désignés » qui ont récemment rejoint la MLS. Ces dernières années, les équipes se sont détournées des attaquants très bien payés qui souhaitent s'installer aux États-Unis en fin de carrière. Ces stars sont désormais plus jeunes, plus efficaces et, généralement, recrutées dans d'autres championnats. Anders Dreyer, de San Diego, et Sam Surridge, du Nashville SC, sont les figures de proue de cette philosophie : des joueurs influents qui ne font pas partie de l'élite du football européen, mais qui sont soit sur le point d'atteindre leur apogée, soit en plein milieu de celle-ci.

    Bien sûr, il y a quelques exceptions, Lionel Messi en tête. Mais les clubs avisés ont tendance à investir leurs sommes colossales dans des joueurs qui sont assurés d’améliorer l’équipe dans son ensemble et qui n’ont pas besoin qu’on ménage leurs jambes. Marco Reus, par exemple, a eu du mal à s’imposer au LA Galaxy.

    Son Heung-min et Thomas Müller ont certes trouvé leurs marques, mais ils s'intègrent parfaitement dans des systèmes tactiques déjà au plus haut niveau. De plus, tous deux sont des athlètes d'élite, suffisamment jeunes ou efficaces pour apporter un plus. Il en va de même pour Timo Werner qui, en réalité, avait besoin d'un endroit où jouer au football après deux ans sur la touche.

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    Orlando City – et un manque de vision

    Avec Griezmann, on retrouve un footballeur qui rappelle davantage l’ancienne époque de la MLS. Griezmann s’apparente davantage à Steven Gerrard, Frank Lampard ou Andrea Pirlo qu’à Werner. Il a admis par le passé qu’il pourrait s’installer pratiquement n’importe où aux États-Unis. Et même si le LAFC et l’Inter Miami auraient été intéressés par sa signature – avant d’être freinés par les restrictions du plafond salarial –, cela ne semble pas l’avoir découragé.

    Pour Orlando, c'est une signature surprenante. Les Lions ont connu un début de saison catastrophique. Ils ont limogé leur entraîneur de longue date, Oscar Pareja, après seulement trois matchs. Ils ont perdu leur meilleur joueur, Alex Freeman, lors d'un transfert très médiatisé à Villarreal fin janvier. Et pour le reste, il n'y a pas grand-chose d'enthousiasmant. Martin Ojeda et Marco Pasalic sont tous deux des joueurs désignés efficaces, mais aucun n'est une véritable superstar de la ligue. L'effectif qui les entoure est plein de lacunes. En effet, on n'a pas l'impression qu'il manque simplement un joueur à Orlando pour que l'équipe soit excellente.

    Sans Griezmann, c'est une équipe de milieu de tableau de la Conférence Est qui s'apprête à mener un combat difficile pour se qualifier pour les séries éliminatoires. Et qu'apporte exactement Griezmann ici d'un point de vue footballistique ? Il deviendra certainement l'un des meilleurs joueurs de la MLS. Si son transfert est finalisé assez tôt après la saison européenne, il sera probablement sélectionné de force pour le All-Star Game. Dix contributions à des buts seraient un plus. Mais pour Orlando, rien ne garantit qu’il améliorera sensiblement les performances de l’équipe.

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    À l'instar des précédentes « grosses » recrues d'Orlando

    Et les Lions ont déjà connu cette situation. Leur histoire récente avec les joueurs désignés (DP) se caractérise par des dépenses colossales pour recruter de grands noms, sans vraiment se soucier de savoir si cela allait améliorer l'équipe. Kaka a été une acquisition majeure lors de son arrivée en 2015. Il a été le premier joueur désigné de l'histoire du club et a déclaré qu'il avait toujours voulu jouer aux États-Unis. En trois saisons complètes en MLS, Kaka n'a jamais marqué plus de neuf buts, et Orlando n'a pas atteint les séries éliminatoires.

    Nani est arrivé un an après le départ de Kaka. Moins acclamé mais, sans doute, avec encore un peu de football dans le ventre, il a apporté un petit plus à l'équipe. Orlando a perdu en finale du tournoi « MLS is Back ». Ils se sont qualifiés pour les séries éliminatoires lors de ses deuxième et troisième saisons. Il a été leur meilleur buteur en 2019. Mais il n'a jamais été une recrue vraiment décisive, contrairement à la manière dont d'autres clubs ont utilisé leurs joueurs désignés.

    En réalité, Orlando s'est montré bien plus efficace lorsqu'il a su gérer son budget avec discernement. Facundo Torres en est l'exemple parfait. Il a constitué une acquisition judicieuse en 2022 et a mené les Lions à la victoire en U.S. Open Cup dès sa première saison, avant d'être transféré au Palmeiras pour une somme rondelette deux ans plus tard.

  • griezmann(C)Getty Images

    Est-ce vraiment important ?

    Griezmann donne donc un peu l'impression d'un retour aux sources. Pourtant, on a le sentiment que tout cela n'a pas vraiment d'importance. Les signatures de joueurs désignés (DP) sont censées être judicieuses, et celle-ci brise les conventions.

    Mais qu’importe ? Les deux parties ont besoin de quelque chose dans cette affaire, et elles vont toutes deux l’obtenir. Les Lions ont limogé leur entraîneur et perdu leur meilleur joueur. Leurs fans ont besoin de quelque chose pour se réjouir. Pourquoi pas l’un des meilleurs joueurs de ces dernières années pour combler ce vide ? Griezmann prendra cette affaire au sérieux, et même si son arrivée ne garantit pas la « MLS Cup » cette année, il permettra de vendre quelques maillots supplémentaires dans l’immédiat.

    Et pour Griezmann, c'est une décision facile. Il a toujours voulu vivre ici – et avec Miami, Los Angeles et New York hors jeu, cela semblait être le choix le plus naturel. Il y a une franchise NBA à Orlando (le fait qu'elle ne soit pas très bonne n'a pas vraiment d'importance). Griezmann n'a pas besoin d'aller très loin pour assister à un match de football américain.

    Orlando se glissera probablement dans les playoffs si Griezmann leur donne un coup de pouce. Peut-être qu’un peu de magie autour du plafond salarial et l’énergie suscitée par sa signature pourraient convaincre la direction d’investir l’année prochaine (son contrat pourrait s’étendre sur trois saisons s’il levait une option en 2028).

    Et surtout, Griezmann concrétise ce départ aux États-Unis qui était inévitable.