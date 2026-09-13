Antoine Griezmann brille alors qu’Orlando City démantèle le Toronto FC dans une convaincante victoire par trois buts d’écart

Une victoire nette, sur le score de 3-0, prolonge la série d'invincibilité d'Orlando à cinq matches, avec quatre victoires et un match nul sur cette période. Ces trois points portent le club floridien à 34 unités en 25 rencontres et consolident sa place dans les positions qualificatives pour les play-offs de la Conférence Est. À l'inverse, il s'agit de la première défaite de Toronto en championnat depuis fin juillet, mettant brutalement un terme à sa série de sept matches sans défaite.