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Antoine Griezmann brille alors qu’Orlando City démantèle le Toronto FC dans une convaincante victoire par trois buts d’écart
L’Angleterre s’offre une victoire éclatante
La rencontre a débuté sur un rythme effréné, avec Maxime Crepeau et Luka Gavran tous deux contraints de réaliser des arrêts décisifs d’entrée pour préserver l’égalité au score. La frappe de Griezmann juste avant la pause a fait basculer la dynamique après que la VAR a auparavant annulé un but contre son camp et infirmé une décision de penalty. Orlando a ensuite pris totalement le contrôle après la pause, Sarajian inscrivant son premier but en MLS avant qu’Angulo ne scelle le succès dans le temps additionnel.
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Griezmann poursuit sur sa lancée devant le but
La volée clinique de Griezmann en première période a prolongé son impressionnante série de buts à cinq matches consécutifs en Major League Soccer. La forme redoutable de l’attaquant français a redynamisé la ligne offensive des Lions après un début de saison décousu dans le dernier tiers. Son expérience et son sang-froid continuent d’apporter ce tranchant face à des adversaires coriaces, soulignant son statut de point de référence dans le récent renouveau d’Orlando.
La série d’invincibilité prend fin
Une victoire nette, sur le score de 3-0, prolonge la série d'invincibilité d'Orlando à cinq matches, avec quatre victoires et un match nul sur cette période. Ces trois points portent le club floridien à 34 unités en 25 rencontres et consolident sa place dans les positions qualificatives pour les play-offs de la Conférence Est. À l'inverse, il s'agit de la première défaite de Toronto en championnat depuis fin juillet, mettant brutalement un terme à sa série de sept matches sans défaite.
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La demi-finale de coupe se profile
Orlando se tourne désormais vers un trophée alors que le club affrontera Columbus en demi-finales de l’US Open Cup mercredi. Orlando abordera ce match à élimination directe avec un véritable élan après avoir enchaîné trois victoires consécutives en championnat. De son côté, Toronto devra vite se remobiliser avant d’effectuer un tout premier déplacement historique à Energizer Park pour affronter St. Louis City SC samedi.
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