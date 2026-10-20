Getty/GOAL
Traduit par
Antoine Griezmann annoncé en MLS « dans deux ou trois ans » : le légendaire attaquant français profite du soleil de Floride avec Lionel Messi, lui aussi champion du monde
Griezmann travaille sur un contrat jusqu’en 2028
Griezmann, champion du monde avec la France en 2018 et auteur de 137 sélections en équipe nationale, a décidé de tenter l’aventure américaine à l’été 2026. Après avoir brillé lors de deux passages à l’Atlético de Madrid, entrecoupés d’un séjour à Barcelone, le meneur de jeu imprévisible a estimé qu’il était prêt à relever un défi totalement nouveau.
Orlando l’a accueilli à bras ouverts et a vu sa recrue vedette avoir rapidement un impact positif, avec 13 buts inscrits en 18 apparitions toutes compétitions confondues.
Griezmann a signé un contrat jusqu’en 2028, assorti d’une option de prolongation de 12 mois. Grimandi est convaincu que son compatriote ira au bout de cet engagement.
La légende de l’Atlético de Madrid ne montre aucun signe de ralentissement. Il aura 36 ans en mars 2027, mais n’a jamais été un joueur qui misait avant tout sur sa vitesse sur le terrain. Son intelligence de jeu lui a permis de s’épanouir, et ces qualités restent pleinement visibles aux États-Unis.
- Getty
Combien de temps Griezmann, champion du monde, jouera-t-il encore ?
Grimandi, qui a signé aux Colorado Rapids en 2003 après des passages à Monaco et à Arsenal, sans toutefois jamais disputer le moindre match avec le club basé à Denver, a déclaré à GOAL, lors d’un entretien en partenariat avec Swiper Casino Canada, lorsqu’on lui a demandé combien de temps Griezmann pourrait encore jouer : « Il a marqué deux buts ce week-end et a de nouveau délivré une passe décisive. Il a donc été très performant. »
« Griezmann a un peu perdu de ses capacités physiques, mais il est très intelligent et, techniquement, il est excellent. Il peut donc encore être performant. Il prend soin de son corps et possède toujours une bonne endurance. Quand on est intelligent et doté d’une bonne technique, on peut jouer longtemps. »
« Griezmann est, je crois, de la génération 91. Il peut donc encore jouer deux ou trois ans s’il en a toujours envie. Physiquement et techniquement, avec son intelligence, il peut le faire sans aucun problème. »
Quelqu’un peut-il empêcher Messi de remporter un nouveau titre de MVP de la MLS ?
Griezmann a été le coéquipier de Messi, le meilleur joueur argentin de tous les temps, à Barcelone. Il est désormais un rival direct de l’octuple lauréat du Ballon d’or et fait partie de ceux qui continuent de s’émerveiller devant les performances de ce joueur de 39 ans qui ne semble pas vieillir.
Messi est de nouveau en tête de la course au Soulier d’or de la MLS, avec 25 buts à son actif, et devrait être un sérieux prétendant à un troisième titre consécutif de MVP, ce qui lui permettrait d’améliorer encore son record. Interrogé sur la possibilité d’arrêter la superstar sud-américaine, Grimandi a déclaré : « Quand on parle du Ballon d’or, je me suis parfois dit qu’ils allaient peut-être le lui donner pour tout ce qu’il a accompli au cours de sa carrière, alors qu’il atteint encore la finale de la Coupe du monde et termine encore MVP.
« Je me suis dit : pourquoi pas ? Parce qu’à son âge, ce qu’il fait encore est incroyable. Chaque fois que j’ai l’occasion de le voir jouer en personne, il reste un joueur exceptionnel et c’est vraiment formidable de le voir à ce niveau.
« Même s’il a traversé une période difficile parce qu’il a perdu son père, il a continué à bien jouer et il a toujours faim de victoires, ce qui est surprenant à son âge. Le dernier match avec l’Argentine a été un moment chargé d’émotion et c’est l’occasion pour le monde du football de rendre hommage à un joueur comme lui. »
- Getty/GOAL
Griezmann et Messi brillent tous deux en Floride
Messi a fait des adieux émouvants à la sélection argentine le 6 octobre. Il a pris sa retraite internationale avec 208 sélections à son actif. Il a quitté la scène internationale en ajoutant deux passes décisives à son bilan, ainsi que son 126e but.
Il travaille également à la conclusion d’un contrat en Floride qui courrait jusqu’en 2028, ce qui signifie qu’il devrait croiser régulièrement la route de Griezmann dans les années à venir, alors qu’Inter Miami et Orlando City espèrent remporter la MLS Cup en 2026 à l’approche des play-offs.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles