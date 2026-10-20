Griezmann, champion du monde avec la France en 2018 et auteur de 137 sélections en équipe nationale, a décidé de tenter l’aventure américaine à l’été 2026. Après avoir brillé lors de deux passages à l’Atlético de Madrid, entrecoupés d’un séjour à Barcelone, le meneur de jeu imprévisible a estimé qu’il était prêt à relever un défi totalement nouveau.

Orlando l’a accueilli à bras ouverts et a vu sa recrue vedette avoir rapidement un impact positif, avec 13 buts inscrits en 18 apparitions toutes compétitions confondues.

Griezmann a signé un contrat jusqu’en 2028, assorti d’une option de prolongation de 12 mois. Grimandi est convaincu que son compatriote ira au bout de cet engagement.

La légende de l’Atlético de Madrid ne montre aucun signe de ralentissement. Il aura 36 ans en mars 2027, mais n’a jamais été un joueur qui misait avant tout sur sa vitesse sur le terrain. Son intelligence de jeu lui a permis de s’épanouir, et ces qualités restent pleinement visibles aux États-Unis.