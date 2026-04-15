Alors que la joie régnait au Wanda Metropolitano après le coup de sifflet final, Antoine Griezmann affichait un visage plus introspectif au terme de cette rencontre décisive. Battu 2-1 lors du match retour, l’Atlético s’est malgré tout qualifié, mais l’attaquant français se disait frustré par ses propres erreurs, lesquelles avaient momentanément relancé le Barça dans la partie.

Au micro de Movistar, il a reconnu sans détour : « Je suis très heureux. Nous avons commis deux erreurs qui se paient immédiatement dans ce genre de matchs. J'ai perdu le ballon sur le deuxième [but]. Je me suis mal positionné pour faire la passe. »

Si son erreur a permis au Barça de repasser devant, un but décisif d’Ademola Lookman a finalement qualifié les Rojiblancos au score cumulé. « Ensuite, grâce à nos supporters et à la qualité de notre jeu, nous avons réussi à marquer. Nous n’étions pas à l’aise avec le ballon, nous n’avions pas le sang-froid nécessaire pour jouer notre jeu, mais bon, nous sommes en demi-finales », a-t-il conclu.