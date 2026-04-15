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Antoine Griezmann analyse ses erreurs. L’attaquant de l’Atlético Madrid revient sur son entame de match laborieuse face au FC Barcelone, lors de ce thriller haletant de Ligue des champions
Des erreurs individuelles ont failli coûter cher
Alors que la joie régnait au Wanda Metropolitano après le coup de sifflet final, Antoine Griezmann affichait un visage plus introspectif au terme de cette rencontre décisive. Battu 2-1 lors du match retour, l’Atlético s’est malgré tout qualifié, mais l’attaquant français se disait frustré par ses propres erreurs, lesquelles avaient momentanément relancé le Barça dans la partie.
Au micro de Movistar, il a reconnu sans détour : « Je suis très heureux. Nous avons commis deux erreurs qui se paient immédiatement dans ce genre de matchs. J'ai perdu le ballon sur le deuxième [but]. Je me suis mal positionné pour faire la passe. »
Si son erreur a permis au Barça de repasser devant, un but décisif d’Ademola Lookman a finalement qualifié les Rojiblancos au score cumulé. « Ensuite, grâce à nos supporters et à la qualité de notre jeu, nous avons réussi à marquer. Nous n’étions pas à l’aise avec le ballon, nous n’avions pas le sang-froid nécessaire pour jouer notre jeu, mais bon, nous sommes en demi-finales », a-t-il conclu.
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Place désormais aux demi-finales
L'Atlético affrontera en demi-finale le vainqueur du match opposant Arsenal au Sporting CP. Pour Griezmann, l'identité de l'adversaire importe moins que le niveau de performance que sa propre équipe est capable d'atteindre. Il estime que si les Rojiblancos parviennent à maintenir leur intensité défensive et à éviter les erreurs commises face au Barça, ils peuvent battre n'importe qui. « Peu importe l’adversaire, pourvu que nous restions au niveau jusqu’au bout », a-t-il déclaré. « C’était une double confrontation belle et difficile contre une grande équipe qui joue très bien. Ça nous a coûté cher, mais nous sommes qualifiés. »
Simeone salue le « génie » du football
Alors que Griezmann s'attardait à disséquer sa propre performance, son entraîneur s'est montré bien plus élogieux. Simeone a refusé de laisser l'autocritique de sa star occulter l'impact global qu'il a eu sur l'histoire du club.
« C’est un génie », a déclaré Simeone à propos de l’attaquant, qui devrait rejoindre Orlando City en MLS cet été. « Avec le temps, nous réaliserons que nous avons eu ici un génie du football, un joueur qui fait la différence, doté d’expérience et de personnalité. Espérons que Dieu et le destin lui accordent ce qu’il recherche pendant le temps qu’il lui reste parmi nous. »
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La finale de la Copa del Rey se profile à l’horizon.
L'équipe de Simeone n'a pas le temps de se reposer sur ses lauriers, la finale de la Copa del Rey contre la Real Sociedad se profilant ce samedi. Griezmann, qui affrontera son ancien club, est conscient de l'impact physique que la bataille de la Ligue des champions a eu sur l'équipe et estime que la récupération sera le facteur décisif dans les jours à venir.
« Nous pensons déjà à samedi. Ce sera un beau match, mais difficile. Il est temps de se reposer », a conclu l’attaquant. Déjà légendaire à Madrid, le Français entend conclure sa dernière saison en Espagne par un maximum de trophées avant de s’envoler vers son aventure nord-américaine.