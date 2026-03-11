Antoine Griezmann admet que le « terrain glissant » a causé les « erreurs » de Tottenham lors de la défaite en Ligue des champions et met en garde l'Atlético Madrid de ne pas répéter l'effondrement de Barcelone

La surface glissante s'est avérée catastrophique pour le gardien de Tottenham, Antonin Kinsky, dont les deux erreurs fatales sur un terrain inhabituel ont permis à l'Atlético de marquer ses premier et troisième buts. Les Spurs se sont retrouvés menés 3-0 en moins de 15 minutes avant de finalement s'incliner 5-2. Griezmann a profité du chaos pour marquer un but et faire une passe décisive, assurant ainsi aux géants de la Premier League une tâche difficile à accomplir lors du match retour.

Il a reconnu que le terrain difficile avait joué un rôle crucial dans la sanction des erreurs commises par les Spurs en début de match. « Nous avons profité de certaines de leurs erreurs, qu'elles soient techniques ou dues au terrain, qui est très glissant et auquel nous sommes habitués », a expliqué Griezmann à Movistar, selon le Diario AS, après le match.