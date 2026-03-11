AFP
Antoine Griezmann admet que le « terrain glissant » a causé les « erreurs » de Tottenham lors de la défaite en Ligue des champions et met en garde l'Atlético Madrid de ne pas répéter l'effondrement de Barcelone
Les Spurs trébuchent au Metropolitano
La surface glissante s'est avérée catastrophique pour le gardien de Tottenham, Antonin Kinsky, dont les deux erreurs fatales sur un terrain inhabituel ont permis à l'Atlético de marquer ses premier et troisième buts. Les Spurs se sont retrouvés menés 3-0 en moins de 15 minutes avant de finalement s'incliner 5-2. Griezmann a profité du chaos pour marquer un but et faire une passe décisive, assurant ainsi aux géants de la Premier League une tâche difficile à accomplir lors du match retour.
Il a reconnu que le terrain difficile avait joué un rôle crucial dans la sanction des erreurs commises par les Spurs en début de match. « Nous avons profité de certaines de leurs erreurs, qu'elles soient techniques ou dues au terrain, qui est très glissant et auquel nous sommes habitués », a expliqué Griezmann à Movistar, selon le Diario AS, après le match.
Griezmann met en garde contre la complaisance
Alors que le Metropolitano était en liesse, Griezmann a lancé un avertissement sévère concernant le match retour à Londres. Il a exhorté l'équipe à ne pas répéter les erreurs qui ont conduit à un quasi-effondrement contre Barcelone en demi-finale de la Copa del Rey. Malgré une avance confortable de 4-0 lors du match aller contre les géants catalans, les hommes de Diego Simeone ont connu une frayeur après une défaite 3-0 lors du match retour. Ils ont finalement réussi à se qualifier avec une courte victoire 4-3 au score cumulé, mais cette expérience éprouvante a clairement laissé une impression durable sur l'attaquant vétéran.
« Nous avons fait un excellent match et c'est dommage d'avoir encaissé deux buts. Nous devons en tirer les leçons pour ne pas répéter ce que nous avons fait à Barcelone, car nous avons un bon avantage », a ajouté Griezmann.
La star de l'Atlético confirme sa décision de transfert
Au-delà des exploits européens, Griezmann a finalement répondu aux rumeurs grandissantes concernant un éventuel transfert en MLS. Malgré l'intérêt marqué d'Orlando City, le joueur de 34 ans a confirmé qu'il n'avait pas l'intention de quitter la capitale espagnole avant la fin de la saison en cours. Il a souligné son bonheur au sein du club, déclarant : « Je me sens vraiment bien ici, je m'amuse beaucoup. Ce que je fais sur le terrain parle de lui-même. Nous verrons bien, mais l'idée est de rester jusqu'à la fin, puis d'autres pourront s'exprimer. »
Les rêves de trophées de Griezmann
L'un des principaux facteurs qui motivent l'engagement de Griezmann envers l'Atlético est l'attrait d'un trophée avant la fin de la saison. L'attaquant a les yeux rivés sur la finale de la Copa del Rey contre la Real Sociedad en avril, car il souhaite remporter un trophée qui lui a échappé lors de ses deux passages sous le maillot rouge et blanc de l'Atlético. Lorsqu'on lui a demandé si remporter la coupe était sa principale motivation pour rester, il a ajouté : « C'est mon rêve et mon objectif, j'espère que nous pourrons réaliser quelque chose de grand. »
