Antognoni : « Contrairement à Baggio, Batistuta et Rui Costa, je n’ai jamais trahi la Fiorentina »

Giancarlo Antognoni, légende de la Fiorentina, comme on peut le lire sur Gazzetta.it, explique son absence à la fête des 100 ans du club violet : « J’ai entendu, j’ai vu, on m’a dit, mais la décision de ne pas participer a mûri il y a cinq ans. Je n’aurais jamais quitté la Fiorentina, j’étais directeur technique, je travaillais avec celui qui était alors directeur général, Joe Barone, et le directeur sportif Daniele Pradè, même si ensuite, petit à petit, je me suis retrouvé isolé, donc à un certain moment on m’a proposé une autre fonction, dans le secteur des jeunes. Cela aurait aussi pu m’intéresser, mais pas à ce moment-là. Cette proposition a été comme me montrer la porte. C’est alors que j’ai décidé que je n’irais pas au centenaire de la Fiorentina ».