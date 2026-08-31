Giancarlo Antognoni, légende de la Fiorentina, comme on peut le lire sur Gazzetta.it, explique son absence à la fête des 100 ans du club violet : « J’ai entendu, j’ai vu, on m’a dit, mais la décision de ne pas participer a mûri il y a cinq ans. Je n’aurais jamais quitté la Fiorentina, j’étais directeur technique, je travaillais avec celui qui était alors directeur général, Joe Barone, et le directeur sportif Daniele Pradè, même si ensuite, petit à petit, je me suis retrouvé isolé, donc à un certain moment on m’a proposé une autre fonction, dans le secteur des jeunes. Cela aurait aussi pu m’intéresser, mais pas à ce moment-là. Cette proposition a été comme me montrer la porte. C’est alors que j’ai décidé que je n’irais pas au centenaire de la Fiorentina ».
Getty Images Sport
Traduit par
Antognoni : « Contrairement à Baggio, Batistuta et Rui Costa, je n’ai jamais trahi la Fiorentina »
« Que les choses soient claires, j’aurais voulu participer par respect pour les supporters et pour ces couleurs », poursuit l’ancien numéro 10, à la Fiorentina comme joueur de 1972 à 1987. « Plus que quiconque, j’aurais dû être là, parce que contrairement à Batistuta, Baggio, Rui Costa, je n’ai jamais trahi la Fiorentina, je n’ai jamais voulu la quitter. Je veux que les Florentins le sachent, cela me ferait de la peine qu’ils pensent que tout cela dépend de moi. »
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles