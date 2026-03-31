Anthony Martial, la déception de Manchester United, écarté par le club mexicain de Monterrey : l'attaquant français paie le prix de son accès de colère lors d'un remplacement

Ses débuts à Monterrey ont été difficiles, puisqu’il n’a inscrit qu’un seul but en 20 apparitions toutes compétitions confondues. Les difficultés de Martial à retrouver sa forme lui ont valu les critiques de la presse mexicaine.

Sa place au sein de l'équipe de Monterrey est déjà sérieusement menacée, puisqu'il a été relégué sur le banc lors d'une récente rencontre contre les Chivas de Guadalajara. Martial serait d'avis qu'il aurait dû jouer ce match.

TUDN affirme que l'attaquant de 30 ans a réagi avec colère de ne pas avoir été fait entrer alors que Monterrey était mené de trois buts. Au lieu de lui donner sa chance, c'est le jeune Joaquin Moxica qui a été fait entrer lors du dernier changement, à 16 minutes de la fin.