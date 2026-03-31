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Anthony Martial, la déception de Manchester United, écarté par le club mexicain de Monterrey : l'attaquant français paie le prix de son accès de colère lors d'un remplacement
Martial a été à une époque l'adolescent le plus cher du football mondial
Martial est devenu l'adolescent le plus cher du football mondial lorsqu'il a quitté Monaco pour rejoindre Old Trafford pour 36 millions de livres sterling (48 millions de dollars) en 2016. Il a passé neuf ans sous les couleurs des Red Devils, disputant 317 matches et marquant 90 buts. On attendait davantage de lui en Angleterre, mais il a progressivement perdu du terrain dans la hiérarchie à Manchester United.
Cela a conduit à un prêt à Séville pendant la saison 2021-2022, avant qu'il ne parte définitivement à l'AEK Athènes en 2024 en tant que joueur libre. Il n'a passé qu'une seule saison en Grèce, saisissant l'opportunité de partir au Mexique en septembre 2025.
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Martial a mal pris d'avoir été laissé sur le banc par Monterrey
Ses débuts à Monterrey ont été difficiles, puisqu’il n’a inscrit qu’un seul but en 20 apparitions toutes compétitions confondues. Les difficultés de Martial à retrouver sa forme lui ont valu les critiques de la presse mexicaine.
Sa place au sein de l'équipe de Monterrey est déjà sérieusement menacée, puisqu'il a été relégué sur le banc lors d'une récente rencontre contre les Chivas de Guadalajara. Martial serait d'avis qu'il aurait dû jouer ce match.
TUDN affirme que l'attaquant de 30 ans a réagi avec colère de ne pas avoir été fait entrer alors que Monterrey était mené de trois buts. Au lieu de lui donner sa chance, c'est le jeune Joaquin Moxica qui a été fait entrer lors du dernier changement, à 16 minutes de la fin.
Comment Martial a été sanctionné pour son accès de colère sur le banc
Martial aurait « perdu son sang-froid » après avoir été écarté par l'entraîneur Nicolas Sanchez, puisqu'il est resté sur le banc sans être utilisé. Cette crise de colère aurait été remarquée et notée par le staff technique.
Il a désormais été sanctionné : selon TUDN, Martial s'est vu interdire de s'entraîner avec le reste de l'équipe première. Cette mise à l'écart durera une semaine entière, après quoi la situation sera réévaluée.
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Martial a signé un contrat de deux ans lors de son arrivée à Monterrey
Martial a signé un contrat de deux ans lors de son arrivée à Monterrey, mais il reste à voir si ces termes seront respectés. Il a encore le temps de faire la différence, mais il devra présenter des excuses à tous ceux qu’il a offensés par ses frasques.
Martial, qui compte 30 sélections en équipe nationale à son actif, risque de voir sa cote chuter au point qu'il lui soit difficile de trouver un nouveau club. Son talent n'a jamais été remis en cause, mais des questions sur son attitude planent au-dessus de sa tête depuis un certain temps.