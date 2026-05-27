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Anthony Gordon veut rejoindre Barcelone ! Deco avance dans les négociations pour l'ailier de Newcastle, tandis que le Bayern Munich risque de se voir opposer un refus
Barcelone est en pole position pour recruter Gordon.
Deco, le directeur sportif du FC Barcelone, a été aperçu à Londres alors que le club catalan cherche à accélérer sa campagne de recrutement estivale. Si l’on pensait initialement que sa présence dans la capitale anglaise visait principalement à discuter de l’attaquant de Chelsea Joao Pedro, Mundo Deportivo affirme désormais que Gordon est devenu une priorité absolue pour la direction blaugrana.
Les Blaugrana voient en l’attaquant de Newcastle un atout polyvalent capable d’égaler l’impact de leurs plus grandes stars. Surtout, la récente rencontre à Londres aurait convaincu le joueur, désormais séduit par l’idée de rejoindre le projet de Hansi Flick en gestation en Catalogne.
- AFP
Le Bayern Munich et Liverpool doivent prendre leur mal en patience
Cette nouvelle constitue un revers pour le Bayern Munich, qui s'était activement préparé à soumettre une offre pour l'ancien joueur d'Everton. Le géant de la Bundesliga envisageait un transfert combinant un joueur et une somme d'argent afin de convaincre Newcastle de céder son attaquant, et aurait inclus le gardien Alexander Nubel dans la transaction.
Liverpool s’est aussi positionné pour remplacer Mohamed Salah, fraîchement parti. Pourtant, malgré l’attrait émotionnel d’un retour sur les bords de la Mersey, Gordon pencherait en faveur du Barça plutôt que d’un déménagement à Anfield ou à l’Allianz Arena.
Les difficultés financières du Barça
Si la volonté du joueur est claire, les aspects financiers restent complexes. Newcastle avait auparavant évalué Gordon à plus de 75 millions de livres sterling (85 à 90 millions d’euros), un montant que Barcelone n’est actuellement pas disposé à payer. Cependant, Mundo Deportivo indique qu’un certain optimisme règne au Camp Nou quant à la possibilité de trouver un terrain d’entente, surtout si Gordon continue de faire pression pour ce transfert et se montre disposé à adapter ses exigences salariales aux paramètres financiers stricts du Barça.
Sous contrat avec les Magpies jusqu’en 2030, l’ailier anglais donne toutefois la priorité au projet sportif du Barça, séduit par l’idée de briguer les plus grands titres européens sous les ordres de Flick. Les Blaugrana visent un contrat de cinq ans avec le joueur, vu comme le profil idéal pour apporter concurrence et soulagement à Raphinha sur le flanc gauche.
- AFP
La polyvalence de Gordon ouvre de nouvelles options tactiques.
L’une des principales raisons pour lesquelles le Barça s’intéresse tant à Gordon tient à sa capacité à jouer sur toute la ligne d’attaque. Si l’Écossais a principalement occupé le couloir gauche cette saison, il a aussi démontré son efficacité comme avant-centre. Avec le départ de Robert Lewandowski, sa polyvalence constitue une solution immédiate.
Cette saison, il a marqué 17 buts et délivré 5 passes décisives toutes compétitions confondues, se distinguant notamment en Ligue des champions. Si le directeur sportif Deco finalise rapidement le dossier, le club pourrait ainsi clore son mercato offensif, après avoir exploré les pistes menant à Julián Álvarez (Atlético de Madrid) et Pedro (Chelsea).