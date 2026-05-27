Deco, le directeur sportif du FC Barcelone, a été aperçu à Londres alors que le club catalan cherche à accélérer sa campagne de recrutement estivale. Si l’on pensait initialement que sa présence dans la capitale anglaise visait principalement à discuter de l’attaquant de Chelsea Joao Pedro, Mundo Deportivo affirme désormais que Gordon est devenu une priorité absolue pour la direction blaugrana.

Les Blaugrana voient en l’attaquant de Newcastle un atout polyvalent capable d’égaler l’impact de leurs plus grandes stars. Surtout, la récente rencontre à Londres aurait convaincu le joueur, désormais séduit par l’idée de rejoindre le projet de Hansi Flick en gestation en Catalogne.



