Anthony Gordon serait-il simplement l’option la plus crédible ? Le FC Bayern aurait toutefois une autre priorité sur le marché des transferts

Selon Sky, Gordon est toujours considéré comme le « candidat idéal » du Bayern. L’intérêt du club le plus titré d’Allemagne pour l’international anglais est désormais acté et concret. Selon The Athletic, Gordon jouit d’une grande estime auprès des dirigeants bavarois malgré la « cible privilégiée » Diomande, et le club de la Säbener Straße serait désormais convaincu de pouvoir s’attacher les services du joueur de 25 ans.

Si le Bayern a déjà engagé des discussions avec le joueur, aucun contact direct n’a encore eu lieu avec les Magpies, selon la même source. Ces derniers espèrent tirer de la vente de Gordon le deuxième transfert le plus cher de l’histoire du club après celui d’Alexander Isak, parti l’été dernier à Liverpool pour 145 millions d’euros.

Si le club bavarois n’aura sans doute pas à aligner une telle somme, les Magpies réclameraient tout de même au moins 80 millions d’euros pour cet attaquant polyvalent, sous contrat jusqu’en 2030. Selon certaines sources, la perspective de céder leur meilleur buteur s’expliquerait par la nécessité de générer des revenus via des transferts afin de contourner les restrictions et les sanctions liées au fair-play financier.