Selon The Athletic, le FC Bayern Munich aurait désigné en interne Yan Diomande (RB Leipzig) comme priorité numéro un pour le mercato estival. Mais, le transfert étant jugé trop onéreux par les dirigeants bavarois, Anthony Gordon (Newcastle United) serait désormais la piste privilégiée.
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Anthony Gordon serait-il simplement l’option la plus crédible ? Le FC Bayern aurait toutefois une autre priorité sur le marché des transferts
Selon Sky, Gordon est toujours considéré comme le « candidat idéal » du Bayern. L’intérêt du club le plus titré d’Allemagne pour l’international anglais est désormais acté et concret. Selon The Athletic, Gordon jouit d’une grande estime auprès des dirigeants bavarois malgré la « cible privilégiée » Diomande, et le club de la Säbener Straße serait désormais convaincu de pouvoir s’attacher les services du joueur de 25 ans.
Si le Bayern a déjà engagé des discussions avec le joueur, aucun contact direct n’a encore eu lieu avec les Magpies, selon lamême source. Ces derniers espèrent tirer de la vente de Gordon le deuxième transfert le plus cher de l’histoire du club après celui d’Alexander Isak, parti l’été dernier à Liverpool pour 145 millions d’euros.
Si le club bavarois n’aura sans doute pas à aligner une telle somme, les Magpies réclameraient tout de même au moins 80 millions d’euros pour cet attaquant polyvalent, sous contrat jusqu’en 2030. Selon certaines sources, la perspective de céder leur meilleur buteur s’expliquerait par la nécessité de générer des revenus via des transferts afin de contourner les restrictions et les sanctions liées au fair-play financier.
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Liverpool et le PSG s’intéressent à Diomande : le RB Leipzig réclame au moins 100 millions d’euros.
Au Bayern, Gordon est une cible de transfert très convoitée. Polyvalent, il peut à la fois concurrencer et remplacer Luis Díaz sur l’aile gauche, mais aussi soulager Harry Kane en pointe ou encore Serge Gnabry et Jamal Musiala au poste de numéro 10.
Cet atout polyvalent lui confère un léger avantage concurrentiel sur Diomande, étoile montante de la Bundesliga qui, malgré un impact fulgurant lors de sa première saison à Leipzig, se limite aux deux postes d’ailier. En 33 matchs officiels, l’Ivoirien a déjà marqué 13 buts et délivré 9 passes décisives, des statistiques qui attirent l’attention de nombreux clubs européens, dont le Bayern.
Selon Bild, sa nouvelle agence Roc Nation aurait déjà rencontré le Paris Saint-Germain et Liverpool. En interne, Leipzig n’envisagerait pas de le céder à moins de 100 millions d’euros. Un scénario surprenant, prévoyant sa vente cet été et son maintien à Leipzig sous forme de prêt pour une saison supplémentaire, a également été évoqué.
Pourtant, selon le patron de Red Bull, Oliver Mintzlaff, tout départ l’été prochain est exclu : « Je peux vous assurer qu’en tant que directeur sportif, je ne céderais pas ce jeune joueur qui n’a pas encore disputé une saison entière avec nous. Quel que soit le prix proposé. Je suis convaincu qu’il peut encore progresser, car il est très jeune et sa valeur peut encore augmenter », a-t-il déclaré vendredi dernier sur Sky.
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Selon les dernières informations, le FC Bayern serait en pole position pour recruter Anthony Gordon.
Alors que RB Leipzig ne s’intéresserait pas à Diomande cet été, le FC Bayern Munich aurait, selon plusieurs sources, toutes les cartes en main pour recruter Gordon, dont le coût serait nettement inférieur. Le Telegraph rapporte que les dirigeants des Magpies ont de plus en plus l’impression que l’attaquant souhaite changer d’air durant le mercato estival afin de relever un nouveau défi. Le fait que Newcastle risque de ne pas se qualifier pour une compétition européenne joue également en faveur du Bayern.
Par ailleurs, Gordon aurait suivi de près l’évolution de Michael Olise depuis son arrivée en provenance de la Premier League et verrait dans ce dernier un modèle à suivre. Selon Sacha Tavolieri, spécialiste des transferts, un départ vers le FCB représenterait pour lui la « prochaine étape logique » de sa carrière, tant Olise s’est adapté rapidement en Allemagne et a brillé sous les couleurs bavaroises.
Comparaison entre Yan Diomande et Anthony Gordon pour la saison 2025/2026
Les joueurs Matchs Buts Passes décisives Temps de jeu (en minutes) Yan Diomande 33 13 9 2 464 Anthony Gordon 46 17 5 2 869