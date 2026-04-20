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Anthony Gordon se montre « réceptif » à l’idée de rejoindre le Bayern Munich, alors que le champion d’Allemagne s’apprête à rencontrer les représentants de l’attaquant de Newcastle
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Les négociations devraient débuter
Selon Sky Sport Suisse, le Bayern Munich devrait organiser, dans les semaines à venir, des réunions officielles avec les représentants de Gordon afin de discuter des conditions personnelles du contrat. La stratégie du club allemand consiste à s’entendre d’abord avec l’entourage du joueur, plutôt que de lancer immédiatement des négociations entre les deux clubs. En passant par des intermédiaires pour structurer l’accord, le « Rekordmeister » espère consolider les bases du transfert avant d’entrer en contact avec Newcastle.
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L’inspiration d’Olise
Selon les informations disponibles, Gordon aurait déjà confié à son entourage qu’il était « ouvert » à un transfert vers le Bayern Munich, voyant dans ce passage l’étape suivante de sa progression. L’exemple de Michael Olise, qui s’est rapidement imposé à Munich après son départ de Crystal Palace, a renforcé sa conviction qu’un parcours similaire pourrait sublimer ses meilleures années.
Newcastle se prépare à l’élimination
De retour à St James' Park, les Magpies semblent se préparer au départ de Gordon. Même si le club préférerait naturellement conserver l'un de ses atouts majeurs, la porte n'est pas fermée à double tour. La direction a déjà entamé l’identification de remplaçants, établi une short-list et pris contact avec plusieurs cibles pour éviter de se retrouver démunis en cas de départ. Cette démarche proactive traduit une résignation face à une offre substantielle du Bayern qui pourrait s’avérer difficile à refuser.
- AFP
Détails financiers et calendrier
Alors que la dynamique autour de ce transfert s’accélère, le montant exact de l’offre nécessaire pour convaincre Gordon de quitter Tyneside reste sujet à spéculation, certains articles suggérant qu’il faudrait débourser environ 50 millions de livres sterling (60 millions d’euros) rien que pour entamer des négociations officielles. Newcastle exigera probablement une somme importante pour un joueur devenu un pilier de son attaque et un international anglais confirmé. L’évolution de ce dossier dépend désormais des prochaines réunions entre le Bayern et les agents du joueur.