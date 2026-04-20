De retour à St James' Park, les Magpies semblent se préparer au départ de Gordon. Même si le club préférerait naturellement conserver l'un de ses atouts majeurs, la porte n'est pas fermée à double tour. La direction a déjà entamé l’identification de remplaçants, établi une short-list et pris contact avec plusieurs cibles pour éviter de se retrouver démunis en cas de départ. Cette démarche proactive traduit une résignation face à une offre substantielle du Bayern qui pourrait s’avérer difficile à refuser.