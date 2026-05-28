Le FC Barcelone a conclu un accord définitif avec Newcastle pour le transfert de Gordon, dans le cadre d’une transaction d’une valeur d’environ 69 millions de livres sterling (92 millions de dollars). Le géant de la Liga a agi rapidement mercredi soir pour finaliser les négociations, repoussant la concurrence acharnée venue de toute l’Europe afin de s’assurer les services de l’un des ailiers les plus prolifiques de la Premier League.

Le joueur de 25 ans était également courtisé par Liverpool et le Bayern Munich, le club allemand ayant même lancé une offre de dernière minute pour faire capoter la transaction. Mais Gordon aurait toujours eu à cœur de rejoindre le Camp Nou, et les conditions personnelles ont été rapidement convenues. L’ailier s’envolera désormais pour la Catalogne afin de passer sa visite médicale avant de rejoindre l’équipe d’Angleterre de Thomas Tuchel pour la préparation de la Coupe du monde en Floride.