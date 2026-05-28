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Anthony Gordon passe actuellement la visite médicale à Barcelone. L’ailier de Newcastle s’apprête à DOUBLER son salaire, qui passera à 300 000 livres par semaine, dans le cadre d’un transfert évalué à 69 millions de livres
Le FC Barcelone remporte la course à la signature de Gordon.
Le FC Barcelone a conclu un accord définitif avec Newcastle pour le transfert de Gordon, dans le cadre d’une transaction d’une valeur d’environ 69 millions de livres sterling (92 millions de dollars). Le géant de la Liga a agi rapidement mercredi soir pour finaliser les négociations, repoussant la concurrence acharnée venue de toute l’Europe afin de s’assurer les services de l’un des ailiers les plus prolifiques de la Premier League.
Le joueur de 25 ans était également courtisé par Liverpool et le Bayern Munich, le club allemand ayant même lancé une offre de dernière minute pour faire capoter la transaction. Mais Gordon aurait toujours eu à cœur de rejoindre le Camp Nou, et les conditions personnelles ont été rapidement convenues. L’ailier s’envolera désormais pour la Catalogne afin de passer sa visite médicale avant de rejoindre l’équipe d’Angleterre de Thomas Tuchel pour la préparation de la Coupe du monde en Floride.
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Un coup financier judicieux et une parfaite adéquation sportive
Ce transfert marque un bond financier considérable pour l’ancien joueur d’Everton, qui devrait toucher environ 300 000 livres sterling par semaine, selon The Guardian. Cette hausse salariale significative souligne l’engagement du FC Barcelone envers le joueur, alors que Flick cherche à renforcer ses options offensives pour la saison à venir. Gordon arrive fort d’une saison individuelle exceptionnelle au cours de laquelle il a inscrit 10 buts en Ligue des champions, un total que seuls Harry Kane et Kylian Mbappé ont surpassé.
Polyvalent, l’international anglais peut jouer sur tout le front de l’attaque, un atout qui a séduit la direction blaugrana et qui lui permet d’apporter une concurrence de haut niveau à Lamine Yamal et Raphinha. L’entraîneur allemand hésite encore à transformer le prêt de Marcus Rashford en transfert définitif pour 26 millions de livres (35 millions de dollars), mais l’arrivée de Gordon offre au club catalan une solution offensive pérenne.
Le projet de reconstruction estivale de Newcastle est lancé.
Pour Newcastle, céder l’un de ses actifs les plus précieux est une étape cruciale de la reconstruction de l’effectif d’Eddie Howe. Après une décevante 12e place en Premier League, les Magpies sont sous pression pour réussir leur mercato. Le directeur général David Hopkinson a clairement indiqué que le club ne vendrait que « selon ses propres conditions », mais le montant échelonné convenu avec Barcelone offre une plus grande flexibilité budgétaire alors que le club cherche à remanier son effectif.
En autorisant le départ de Gordon avant l’ouverture officielle du mercato, le 15 juin, les Magpies sécurisent dès maintenant des fonds cruciaux et évitent les distractions qui avaient entaché leur précédente campagne.
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Tirer un trait sur Tyneside
Ce transfert met fin à un passage de trois ans à St James' Park pour Gordon, arrivé en janvier 2023 en provenance d'Everton contre un chèque de 40 millions de livres (54 millions de dollars). Les relations entre le club et l’attaquant semblaient s’être dégradées au fil des dernières semaines de compétition, l’ailier ayant été écarté du groupe pour les six dernières rencontres, une décision que Howe a justifiée en invoquant une « vision à long terme ». Ce départ met aussi un terme à une période d’incertitude pour Gordon, qui avait admis avoir été « déstabilisé pendant un certain temps » après l’échec de son transfert à Liverpool en 2024.