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Anthony Gordon estime que Sunderland n'est « pas une très bonne équipe » comparée à Newcastle, après la défaite « frustrante » subie lors du derby Tyne-Wear à St James' Park
La malchance continue pour le Derby
Malgré une première mi-temps dominée par les Magpies, au cours de laquelle Gordon a trouvé le chemin des filets, l'équipe s'est effondrée après la pause, permettant à Chemsdine Talbi et Brian Brobbey de renverser la situation. Cette défaite est d'autant plus douloureuse qu'elle permet à l'équipe de Regis le Bris de dépasser Newcastle et de se hisser à la 11e place du classement de la Premier League. Pour aggraver encore le malheur de l'entraîneur de Newcastle, Howe, le défenseur Sven Botman a dû subir une intervention chirurgicale suite à une fracture au visage subie pendant le match, même s'il devrait faire son retour avant la fin de la saison.
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Le constat sans détour de Gordon
S'adressant aux médias du club, Gordon n'a pas mâché ses mots dans son analyse de l'adversaire, déclarant : « Ce qui est frustrant, à mon avis, c'est qu'ils ne sont pas une très bonne équipe par rapport à nous. Nous ne devrions pas perdre contre eux. C'est évidemment plus difficile à l'extérieur car ils ont leurs supporters, l'ambiance et un peu plus de pression, mais à domicile, nous ne devrions pas perdre ce match. Pas après la première mi-temps que nous avons jouée, mais encore une fois, nous n'avons pas été assez bons en début de deuxième mi-temps et c'est un problème récurrent.
« Ce n'était vraiment pas suffisant, il n'y a pas d'excuses. Nous avons bien joué pendant 45 minutes, ce qui a été trop souvent le cas cette saison — nous le savions avant le match et nous avions essayé d'y remédier. Nous n'avons pas bien démarré la deuxième mi-temps et ils ont été meilleurs en deuxième période. »
Une fracture statistique mise en évidence
Si les propos de Gordon laissent entrevoir un écart de niveau considérable, les statistiques de performance fournies par Opta brossent un tableau plus nuancé de la rivalité entre Newcastle et Sunderland. Bien que Newcastle affiche un total de buts attendus (xG) largement supérieur (46,7 contre 30,3 pour Sunderland), les Magpies continuent de peiner à concrétiser leurs occasions et à faire preuve de discipline défensive. Les données révèlent que l'équipe de Howe a laissé filer pas moins de 22 points alors qu'elle menait au score cette saison, tandis que Sunderland a prouvé sa résilience en remportant 19 points alors qu'elle était menée au score.
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Le dilemme tactique de Howe
Newcastle doit désormais se ressaisir pendant la trêve internationale pour remédier aux problèmes défensifs liés à l'absence du leader Botman, avant d'entamer une série de matchs difficiles en Premier League. Howe subit une pression croissante pour résoudre le problème de la seconde mi-temps mis en évidence par Gordon, alors que les Magpies reprennent leur championnat à Crystal Palace le 12 avril, avant d'affronter Bournemouth à domicile le 18 avril. Leur détermination sera encore mise à l'épreuve lors d'un déplacement difficile chez le leader Arsenal le 25 avril, une série de matchs qui déterminera probablement si Newcastle pourra sauver ses espoirs de plus en plus ténus de se qualifier pour une compétition européenne.