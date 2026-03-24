Anthony Gordon estime que Sunderland n'est « pas une très bonne équipe » comparée à Newcastle, après la défaite « frustrante » subie lors du derby Tyne-Wear à St James' Park

S'adressant aux médias du club, Gordon n'a pas mâché ses mots dans son analyse de l'adversaire, déclarant : « Ce qui est frustrant, à mon avis, c'est qu'ils ne sont pas une très bonne équipe par rapport à nous. Nous ne devrions pas perdre contre eux. C'est évidemment plus difficile à l'extérieur car ils ont leurs supporters, l'ambiance et un peu plus de pression, mais à domicile, nous ne devrions pas perdre ce match. Pas après la première mi-temps que nous avons jouée, mais encore une fois, nous n'avons pas été assez bons en début de deuxième mi-temps et c'est un problème récurrent.

« Ce n'était vraiment pas suffisant, il n'y a pas d'excuses. Nous avons bien joué pendant 45 minutes, ce qui a été trop souvent le cas cette saison — nous le savions avant le match et nous avions essayé d'y remédier. Nous n'avons pas bien démarré la deuxième mi-temps et ils ont été meilleurs en deuxième période. »