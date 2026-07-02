La RD Congo a failli créer la surprise en ouvrant le score dès la 7e minute. Mais Kane a égalisé à la 75e avant de sceller la victoire 2-1 d'une frappe puissante à cinq minutes de la fin.

Ce doublé porte son total à cinq buts dans le tournoi, ce qui le place à égalité avec Erling Haaland et à seulement une unité derrière Messi et Kylian Mbappé dans la course au Soulier d'or. Gordon, auteur des deux passes décisives après son entrée en jeu, a ainsi propulsé Kane vers les sommets. « C'est incroyable d'être à ses côtés tous les jours, car quand on côtoie quelqu'un de ce niveau d'élite, on se rend compte qu'il est vraiment au tout sommet du football », a déclaré Gordon.