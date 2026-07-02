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Anthony Gordon estime qu’Harry Kane évolue actuellement au niveau de Lionel Messi et rend hommage à son coéquipier anglais, qu’il juge « phénoménal », après son doublé lors de la Coupe du monde face à la RD Congo
Sauver l'Angleterre de la chute
La RD Congo a failli créer la surprise en ouvrant le score dès la 7e minute. Mais Kane a égalisé à la 75e avant de sceller la victoire 2-1 d'une frappe puissante à cinq minutes de la fin.
Ce doublé porte son total à cinq buts dans le tournoi, ce qui le place à égalité avec Erling Haaland et à seulement une unité derrière Messi et Kylian Mbappé dans la course au Soulier d'or. Gordon, auteur des deux passes décisives après son entrée en jeu, a ainsi propulsé Kane vers les sommets. « C'est incroyable d'être à ses côtés tous les jours, car quand on côtoie quelqu'un de ce niveau d'élite, on se rend compte qu'il est vraiment au tout sommet du football », a déclaré Gordon.
- AFP
Kane transpose ses performances exceptionnelles en club sur la scène de la Coupe du monde
Gordon souligne que les performances phénoménales de Kane sont le fruit d’une éthique de travail acharnée. Kane a vécu une saison historique avec le Bayern Munich, inscrivant 61 buts en 51 matchs, soit le meilleur ratio de sa carrière, et ce, à 32 ans.
« Il réalise une saison qui n’a été surpassée que par celle de Leo Messi, le plus grand footballeur de tous les temps. Cela en dit long sur le niveau auquel il évolue », explique Gordon. « Ce n’est pas le fruit du hasard. C’est une constance au quotidien : il travaille d’arrache-pied, et chaque exercice de finition, il le réalise avec passion et sérieux. Il ne lâche jamais, jamais rien. C’est impressionnant de côtoyer un joueur de cette trempe ; il est, sans aucun doute, une source d’inspiration pour nous tous. »
« Il évolue à un niveau exceptionnellement élevé. »
Malgré un retard pris dès l’entame du match et une frustration grandissante au fil de la rencontre, Gordon a insisté sur le fait que l’Angleterre n’avait jamais perdu confiance en sa capacité à se qualifier. Il affichait également une confiance totale en Kane lorsque l’occasion décisive s’est présentée dans les dernières minutes. « Dès qu’il a tiré, j’ai su que le ballon allait entrer. Je savourais déjà le but, mais n’importe qui peut marquer une belle frappe », a ajouté Gordon. « À ce niveau, n’importe qui peut placer le ballon dans la lucarne, mais c’est la régularité avec laquelle il le fait qui fait la différence. Chaque jour à l’entraînement, chaque match, c’est phénoménal. Il joue à un niveau vraiment, vraiment élevé. »
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Se préparer au défi mexicain
L'Angleterre aborde désormais son huitième de finale contre le Mexique, coorganisateur de la Coupe du monde, portée par l'élan de son retournement de situation. Kane, en pleine forme et déjà auteur de cinq buts, sera une nouvelle fois l'atout numéro un des Three Lions, qui visent un quart de finale contre le Brésil ou la Norvège. Gordon et ses coéquipiers devront maintenir leur intensité pour dominer le Mexique au stade Azteca.