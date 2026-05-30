Il y a quelques jours, l’attaquant Gordon semblait promis à Munich, où il devait retrouver le capitaine de l’équipe d’Angleterre, Harry Kane. Si le champion d’Allemagne hésitait à s’aligner sur les exigences financières de Newcastle, l’optimisme prévalait quant à la conclusion d’un accord, Gordon étant, d’après plusieurs sources, impatient de s’engager avec le club bavarois.

« Nous sommes d’accord pour recruter un attaquant si le prix est raisonnable », avait déclaré Max Eberl, le directeur sportif bavarois, avant la victoire en finale de la DFB-Pokal contre Stuttgart la semaine dernière. « Nous avons eu une très bonne discussion et espérons pouvoir avancer. »

Finalement, le voyage en Angleterre du directeur sportif du Barça, Deco, a été décisif : selon Mundo Deportivo, la présence de Lamine Yamal et de Hansi Flick a suffi pour faire pencher Gordon vers le projet catalan.