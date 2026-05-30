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Anthony Gordon est officiellement un joueur du FC Barcelone. Les champions d’Espagne confirment un transfert estimé à 80 millions d’euros, devançant le Bayern Munich pour s’attacher les services de l’ailier de Newcastle
Le FC Barcelone officialise l’arrivée de Gordon.
Selon les termes de l’accord, le Barça s’engagerait à verser 70 millions d’euros immédiatement, plus 10 millions d’euros de bonus. L’international anglais, âgé de 25 ans, a pris son vol jeudi pour Barcelone afin de réussir sa visite médicale et de signer un contrat courant jusqu’en 2031. Après un contretemps administratif de quatre heures, le FC Barcelone a officialisé la recrue vendredi après-midi.
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Le Bayern passe à côté de Gordon, qui opte pour le Barça
Il y a quelques jours, l’attaquant Gordon semblait promis à Munich, où il devait retrouver le capitaine de l’équipe d’Angleterre, Harry Kane. Si le champion d’Allemagne hésitait à s’aligner sur les exigences financières de Newcastle, l’optimisme prévalait quant à la conclusion d’un accord, Gordon étant, d’après plusieurs sources, impatient de s’engager avec le club bavarois.
« Nous sommes d’accord pour recruter un attaquant si le prix est raisonnable », avait déclaré Max Eberl, le directeur sportif bavarois, avant la victoire en finale de la DFB-Pokal contre Stuttgart la semaine dernière. « Nous avons eu une très bonne discussion et espérons pouvoir avancer. »
Finalement, le voyage en Angleterre du directeur sportif du Barça, Deco, a été décisif : selon Mundo Deportivo, la présence de Lamine Yamal et de Hansi Flick a suffi pour faire pencher Gordon vers le projet catalan.
Grâce à des clauses astucieuses, les Magpies optimisent leurs bénéfices.
Selon ChronicleLive, le directeur sportif de Newcastle, Ross Wilson, a négocié le transfert avec efficacité pour maximiser les gains liés à la vente de l’attaquant. L’accord prévoit que les Magpies peuvent toucher jusqu’à 1 M€ par saison si Gordon joue au moins 60 % des matchs, soit un potentiel supplémentaire de 5 M€. Enfin, 5 M€ de plus seront attribués si l’attaquant contribue à des conquêtes de trophées, tandis qu’Everton percevra 15 % du montant de la revente.
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La Coupe du monde attend la star
La rapidité de la transaction a permis à l’ailier originaire du Merseyside de régler toutes les formalités à temps pour rejoindre l’équipe d’Angleterre avant la Coupe du monde. Cette vente anticipée offre aussi à Newcastle un avantage stratégique : démarrer plus tôt son mercato et éviter le risque d’une blessure en sélection.