Dans un rebondissement surprenant, Gordon a troqué St James' Park pour la Catalogne peu avant de s'envoler pour la Coupe du monde. Si ce transfert a soulevé des questions sur l'avenir de son coéquipier en sélection anglaise Rashford, qui a passé la saison en prêt au Barça, Gordon a révélé que le joueur de 29 ans lui avait apporté un soutien incroyable. Loin de manifester de la frustration, l'attaquant de Manchester United lui a offert un aperçu privilégié de la vie au sein de l'un des plus grands clubs du monde.

« Il ne cessait de me répéter à quel point les joueurs sont talentueux là-bas, et quel esprit d’équipe ils ont, ce que j’avais déjà entendu de la part des gens du Barça. J’ai donc vraiment hâte de les rejoindre. Il m’a aussi parlé de la ville, des endroits où vivre. C’est un gars adorable, très attentionné. Il m’a donc juste donné quelques informations », a déclaré Gordon à talkSPORT. Produit du centre de formation mancunien, Rashford ne semble pas perturbé par l’arrivée de Gordon, même si son propre avenir au club reste à clarifier.



