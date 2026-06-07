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Anthony Gordon dévoile les conseils privés que Marcus Rashford lui a donnés à Barcelone après avoir conclu un transfert surprise de 70 millions de livres sterling
Le coup de main de Rashford au Camp Nou
Dans un rebondissement surprenant, Gordon a troqué St James' Park pour la Catalogne peu avant de s'envoler pour la Coupe du monde. Si ce transfert a soulevé des questions sur l'avenir de son coéquipier en sélection anglaise Rashford, qui a passé la saison en prêt au Barça, Gordon a révélé que le joueur de 29 ans lui avait apporté un soutien incroyable. Loin de manifester de la frustration, l'attaquant de Manchester United lui a offert un aperçu privilégié de la vie au sein de l'un des plus grands clubs du monde.
« Il ne cessait de me répéter à quel point les joueurs sont talentueux là-bas, et quel esprit d’équipe ils ont, ce que j’avais déjà entendu de la part des gens du Barça. J’ai donc vraiment hâte de les rejoindre. Il m’a aussi parlé de la ville, des endroits où vivre. C’est un gars adorable, très attentionné. Il m’a donc juste donné quelques informations », a déclaré Gordon à talkSPORT. Produit du centre de formation mancunien, Rashford ne semble pas perturbé par l’arrivée de Gordon, même si son propre avenir au club reste à clarifier.
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Une ambition qui dépasse le simple montant du transfert.
Ce transfert de 70 millions de livres sterling représente un investissement colossal pour un FC Barcelone qui navigue toujours dans des eaux financières tumultueuses. Pour Gordon, cependant, ce transfert n’est que le début de son parcours. L’ailier est déterminé à prouver qu’il a sa place parmi l’élite du Camp Nou et vise les plus grands trophées sous la houlette de Hansi Flick la saison prochaine.
« Ces deux dernières semaines ont été un véritable tourbillon, mais ce sont les deux meilleures semaines de ma vie, pour moi et ma famille », a ajouté Gordon. « C’était génial, car je leur ai toujours dit, comme je l’ai répété dans mon interview, que j’atteindrais ce niveau. Ils me disent maintenant : “Félicitations”, etc. Je ne me contente pas simplement de jouer pour Barcelone ; je veux tout gagner. Pour moi, c’est là que ma carrière commence vraiment. Je suis où je devais être, et maintenant je dois passer au niveau supérieur. »
La lutte pour une place dans le onze de départ de l'Angleterre
Bien que les deux joueurs se soient liés d’amitié à Barcelone, ils demeurent en concurrence directe pour un poste dans le onze de départ de l’Angleterre. Les Three Lions peaufinent leur préparation en vue d’un tournoi majeur, et le débat fait toujours rage autour du poste d’ailier gauche. Les premières observations du stage suggèrent que Rashford pourrait devancer Gordon dans la hiérarchie, malgré le coût exorbitant de ce dernier.
Les spéculations se sont intensifiées après que Rashford s’est vu attribuer le maillot emblématique n°11 pour le tournoi. Gordon, lui, a reçu le n°18, souvent synonyme de rôle secondaire. Mais la nouvelle recrue du Barça minimise l’importance de ce détail. « Je m'en fiche complètement. Si vous examinez notre effectif, vous pourriez attribuer n'importe quel numéro de 1 à 11 à n'importe quel joueur. Nous sommes tous au niveau. Chacun a de solides arguments pour se considérer comme le meilleur », a insisté Gordon.
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Course de conditionnement physique pour la Coupe du monde
L’un des principaux défis de Gordon est de retrouver son rythme de compétition. Progressivement écarté du groupe de Newcastle après la confirmation de son départ, il s’est attelé à retrouver sa meilleure forme. Il a disputé la seconde mi-temps de la victoire 1-0 de l’Angleterre face à la Nouvelle-Zélande et se dit confiant quant à sa préparation pour le premier match de groupe contre la Croatie, le 17 juin.
« Je pense que même quand on passe deux jours sans toucher un ballon, on a l’impression de ne jamais avoir joué. C’est fou. On perd son toucher de balle, on perd tout », explique Gordon. « Alors, ne pas jouer pendant quelques semaines a été difficile, mais je me suis très bien entraîné. J’étais en meilleure forme que je ne le pensais lors de ce match. Je suis sur la bonne voie. Le terrain était sec, donc il a fallu s’ajuster pour retrouver le bon toucher de balle. On a réussi à se créer des occasions, même si on n’avait pas joué ensemble depuis un moment. Il s’agit maintenant de retrouver le rythme. »