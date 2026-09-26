Gordon a fait écho aux propos de son entraîneur, en insistant sur le fait que des erreurs individuelles avaient finalement décidé du match. « Je pense que c’est une occasion un peu manquée. C’était un grand match à regarder et à jouer ; certaines phases offensives étaient du très haut niveau. Mais quand des erreurs vous coûtent cher, vous avez l’impression de l’avoir donné plutôt que de les avoir vus le gagner. Nous étions aussi bons qu’eux et ils étaient aussi bons que nous », a déclaré Gordon.

Au micro de BBC Radio 5 Live, il a ajouté : « Bon match, un match dont je pensais que nous avions le contrôle. Le penalty est un moment énorme. S’il entre, nous sommes dans une bien meilleure position que lorsqu’il n’entre pas, mais évidemment H [Harry Kane] glisse et on ne peut rien faire face à un moment comme ça. Je pense que tous leurs buts viennent vraiment de nous et, à ce niveau, on ne peut pas se permettre ça. C’était un peu les montagnes russes pendant le match. Ça a dû être un grand match à regarder pour les supporters, c’était un grand match à jouer. Ils sont les meilleurs du monde pour une raison. Quand le score est passé à 3-2, on voit leur capacité à vraiment contrôler la possession. Je pense que contre quelqu’un comme ça, il faut vraiment aller à la gorge, ce que nous avons fait. Le penalty a complètement fait basculer l’élan du match. Nous venons juste de perdre contre les meilleurs du monde. L’écart n’est pas grand dans mon esprit et je pense que ce soir l’a prouvé. Nous devons juste éviter de faire des erreurs au plus haut niveau. »

À propos de son remplacement, il a expliqué : « Je suis toujours déçu quand je sors, simplement parce que je veux marquer plus de buts et participer à chaque aspect du match. Je veux délivrer plus de passes décisives et enthousiasmer les gens qui me regardent. Ce soir, j’ai senti que c’était peut-être la bonne décision parce que je me sentais un peu fatigué. J’avais beaucoup couru sur de longues distances à haute intensité, donc ce soir je n’ai rien à reprocher à l’entraîneur pour m’avoir sorti. »