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Anthony Gordon affirme que l’Angleterre a offert la victoire tandis que Harry Kane et Thomas Tuchel réagissent à des erreurs coûteuses dans la douloureuse défaite contre l’Espagne
Tuchel revient sur un début terrible
S’exprimant devant les médias après le coup de sifflet final, Tuchel est revenu sur un match chaotique. L’entraîneur a salué la réaction de ses joueurs, mais a regretté leur incapacité à faire la différence dans les moments clés. « Début terrible, le pire début possible. La réaction a été très bonne. Je pense que nous avons été la meilleure équipe dans l’ensemble, même si nous avons concédé de grosses occasions. Nos 15 meilleures minutes sont arrivées après le coup de sifflet de la [mi-temps], mais nous n’avons pas pu convertir le penalty. Si nous l’avions fait, je pense que l’Espagne aurait senti que sa série d’invincibilité touchait à sa fin », a expliqué Tuchel.
Il a ajouté : « Une autre grosse erreur sur le 2-2, et le troisième but est le seul qu’ils aient vraiment marqué. C’est comme ça, nous devons continuer et en tirer des leçons. Non, c’était une contre-attaque. Notre courage a été remarquable. Mais nous n’avons pas su transformer suffisamment cela en occasions et en buts. À ce niveau, les détails comptent. »
- Getty Images Sport
Gordon regrette des erreurs coûteuses
Gordon a fait écho aux propos de son entraîneur, en insistant sur le fait que des erreurs individuelles avaient finalement décidé du match. « Je pense que c’est une occasion un peu manquée. C’était un grand match à regarder et à jouer ; certaines phases offensives étaient du très haut niveau. Mais quand des erreurs vous coûtent cher, vous avez l’impression de l’avoir donné plutôt que de les avoir vus le gagner. Nous étions aussi bons qu’eux et ils étaient aussi bons que nous », a déclaré Gordon.
Au micro de BBC Radio 5 Live, il a ajouté : « Bon match, un match dont je pensais que nous avions le contrôle. Le penalty est un moment énorme. S’il entre, nous sommes dans une bien meilleure position que lorsqu’il n’entre pas, mais évidemment H [Harry Kane] glisse et on ne peut rien faire face à un moment comme ça. Je pense que tous leurs buts viennent vraiment de nous et, à ce niveau, on ne peut pas se permettre ça. C’était un peu les montagnes russes pendant le match. Ça a dû être un grand match à regarder pour les supporters, c’était un grand match à jouer. Ils sont les meilleurs du monde pour une raison. Quand le score est passé à 3-2, on voit leur capacité à vraiment contrôler la possession. Je pense que contre quelqu’un comme ça, il faut vraiment aller à la gorge, ce que nous avons fait. Le penalty a complètement fait basculer l’élan du match. Nous venons juste de perdre contre les meilleurs du monde. L’écart n’est pas grand dans mon esprit et je pense que ce soir l’a prouvé. Nous devons juste éviter de faire des erreurs au plus haut niveau. »
À propos de son remplacement, il a expliqué : « Je suis toujours déçu quand je sors, simplement parce que je veux marquer plus de buts et participer à chaque aspect du match. Je veux délivrer plus de passes décisives et enthousiasmer les gens qui me regardent. Ce soir, j’ai senti que c’était peut-être la bonne décision parce que je me sentais un peu fatigué. J’avais beaucoup couru sur de longues distances à haute intensité, donc ce soir je n’ai rien à reprocher à l’entraîneur pour m’avoir sorti. »
Kane salue le niveau de l’effectif
Kane a également partagé son ressenti sur la performance au micro d'ITV Sport, en restant optimiste malgré son penalty manqué crucial. « J'avais déjà dit auparavant que nous avions atteint un bon niveau à la Coupe du monde, mais sans vraiment réussir à faire un match complet de 90 minutes. C'était probablement encore similaire aujourd'hui. Nous avons quand même eu quelques bons moments, et cette période-là a été l'une des meilleures que nous ayons produites depuis très, très longtemps, et c'est le niveau que nous savons pouvoir atteindre. Nous jouons contre les champions du monde, les champions d'Europe, et nous avons fait jeu égal. Un autre jour, c'est sûr, nous aurions gagné ce match. Nous devons en retenir le positif. Nous devons nous relever et repartir de l'avant dans quelques jours », a déclaré Kane. Interrogé sur le fait de savoir si les informations concernant les accusations visant Manchester City avaient constitué une distraction, le capitaine a répondu : « Il y a eu une discussion, mais au bout du compte, quand nous sommes avec l'Angleterre, cela a été un gros point positif pour nous, nous mettons en quelque sorte le football en club de côté, et cela n'a pas été différent cette semaine. »
- AFP
Et maintenant pour l’Angleterre ?
L’Angleterre doit rapidement se remobiliser après ce frustrant revers en Ligue des nations à Wembley. Le groupe doit analyser ses vulnérabilités défensives et tirer les leçons des erreurs individuelles qui ont finalement permis à l’Espagne de s’imposer. Tuchel et ses joueurs vont désormais se tourner pleinement vers leur prochain match contre la République tchèque, avec l’objectif de rebondir immédiatement.
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