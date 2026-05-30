Anthony Gordon affiche clairement ses ambitions en Ligue des champions après avoir rencontré Hansi Flick, qu’il décrit comme un « type formidable »

L’arrivée de Gordon a suscité un vent d’optimisme chez les supporters du FC Barcelone, et l’ailier de 25 ans a rapidement pris la mesure des attentes qui pèsent sur lui au Spotify Camp Nou. L’ancien joueur de Newcastle, qui a signé un contrat de cinq ans auprès des champions de Liga pour un transfert estimé à 80 millions d’euros (69 millions de livres sterling), a profité d’une visite au musée du club pour afficher ses ambitions.

Devant les cinq Coupes aux grandes oreilles exposées, l’international anglais a fixé un objectif clair : « Il nous faut la sixième. » Il a aussitôt précisé qu’il espérait contribuer à la conquête de ce Graal européen durant son passage chez les Blaugrana.