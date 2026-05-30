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Anthony Gordon affiche clairement ses ambitions en Ligue des champions après avoir rencontré Hansi Flick, qu’il décrit comme un « type formidable »
Gordon vise la gloire européenne
L’arrivée de Gordon a suscité un vent d’optimisme chez les supporters du FC Barcelone, et l’ailier de 25 ans a rapidement pris la mesure des attentes qui pèsent sur lui au Spotify Camp Nou. L’ancien joueur de Newcastle, qui a signé un contrat de cinq ans auprès des champions de Liga pour un transfert estimé à 80 millions d’euros (69 millions de livres sterling), a profité d’une visite au musée du club pour afficher ses ambitions.
Devant les cinq Coupes aux grandes oreilles exposées, l’international anglais a fixé un objectif clair : « Il nous faut la sixième. » Il a aussitôt précisé qu’il espérait contribuer à la conquête de ce Graal européen durant son passage chez les Blaugrana.
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Gordon se dit « ravi de faire la connaissance de Flick ».
Parallèlement à ses ambitions européennes, Gordon a déjà entamé son intégration au FC Barcelone, notamment en rencontrant pour la première fois l’entraîneur Hansi Flick. L’international anglais a multiplié les éloges à l’égard du technicien allemand, soulignant des premiers échanges très encourageants alors qu’il se prépare à découvrir la Liga.
Au sujet de leur première conversation, Gordon a confié : « Cela s'est très bien passé, c'était très positif. C'est un type formidable qui m'a immédiatement mis à l'aise. »
L’ailier impatiente de rencontrer ses nouveaux coéquipiers fixe déjà un cap clair : « d’abord rencontrer les supporters, puis jouer dans le stade et, surtout, remporter de nombreux titres ».
La culture des vestiaires et l'esprit d'équipe
Gordon a pris part à une séance de questions-réponses à un rythme effréné, au cours de laquelle il a dévoilé un aspect plus personnel de sa personnalité, notamment son amour pour la littérature. Il a plaisanté sur son statut de l’un des joueurs les plus expérimentés du groupe, suggérant qu’il pourrait lancer un « Club de lecture de Catalogne » dans le vestiaire pour partager sa passion pour la lecture.
L’attaquant a par ailleurs confirmé avoir déjà rencontré certains de ses nouveaux coéquipiers, notamment le milieu de terrain néerlandais Frenkie de Jong et la jeune pépite Lamine Yamal. Interrogé sur le sens de la mode au sein du groupe, Gordon a immédiatement désigné le jeune Espagnol comme le joueur le plus stylé de l’effectif actuel du FC Barcelone.
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Un rêve devenu réalité
Après s'être préparé depuis un certain temps à ce transfert – il aurait notamment travaillé son espagnol pendant deux ans avec un kinésithérapeute à Newcastle –, Gordon est déterminé à laisser une empreinte durable. Il a même laissé entendre qu'il inventerait une toute nouvelle célébration de but pour marquer ses premiers buts sous le célèbre maillot bleu et rouge dès le début de la nouvelle saison.
Dans un dernier message aux supporters blaugranas, il les a remerciés pour l’accueil chaleureux reçu depuis son arrivée en Catalogne : « Merci pour votre soutien. Je suis très enthousiaste et fier d’être ici. C’est un rêve qui devient réalité. La meilleure équipe du monde, Barcelone », a-t-il conclu, réaffirmant son engagement envers le prestigieux statut du club.