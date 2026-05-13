Anthony Gordon a trouvé un accord sur les conditions personnelles avec le Bayern Munich, tandis que Newcastle réclame un transfert de 75 millions de livres sterling

Les spéculations sur l’avenir de Gordon se sont intensifiées après qu’il a été laissé sur le banc lors des derniers matchs de Newcastle. Cependant, l’entraîneur Eddie Howe a rapidement démenti les rumeurs selon lesquelles l’intérêt manifesté par le club bavarois aurait fait tourner la tête du joueur. Howe a insisté sur le fait que Gordon restait pleinement engagé envers St James’ Park, malgré le bruit autour d’un éventuel départ.

« Il ne serait pas dans le groupe si ce n’était pas le cas, a-t-il déclaré. Je le répète : je ne me fie pas aux rumeurs, mais à ma relation avec le joueur et à ce que je vois à l’entraînement. » Le technicien a par ailleurs justifié les récentes rotations dans le groupe par des choix purement tactiques : « Nous avons clairement privilégié un peu plus de solidité en alignant Joelinton sur l’aile et un ailier de l’autre côté, simplement pour renforcer notre défense. »