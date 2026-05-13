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Anthony Gordon a trouvé un accord sur les conditions personnelles avec le Bayern Munich, tandis que Newcastle réclame un transfert de 75 millions de livres sterling
Le Bayern en pole position pour recruter Gordon
Le joueur de 25 ans est devenu la cible principale du club bavarois, qui souhaite renforcer son attaque cet été. Selon talkSPORT, si Gordon a trouvé un accord sur les conditions personnelles, un écart important subsiste entre les deux clubs concernant le montant du transfert. Newcastle United réclamerait au moins 75 millions de livres sterling pour son attaquant, auteur d’une excellente saison sur le plan individuel.
Malgré ce prix élevé, l’optimisme prévaut en Allemagne quant à la conclusion d’un accord. L’attaquant est en grande forme, ayant inscrit 17 buts toutes compétitions confondues cette saison. Ses performances n’ont pas échappé à Arsenal, toujours intéressé, ni à Liverpool, qui suit l’ancien joueur d’Everton depuis 2024.
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Howe reste ferme sur son engagement
Les spéculations sur l’avenir de Gordon se sont intensifiées après qu’il a été laissé sur le banc lors des derniers matchs de Newcastle. Cependant, l’entraîneur Eddie Howe a rapidement démenti les rumeurs selon lesquelles l’intérêt manifesté par le club bavarois aurait fait tourner la tête du joueur. Howe a insisté sur le fait que Gordon restait pleinement engagé envers St James’ Park, malgré le bruit autour d’un éventuel départ.
« Il ne serait pas dans le groupe si ce n’était pas le cas, a-t-il déclaré. Je le répète : je ne me fie pas aux rumeurs, mais à ma relation avec le joueur et à ce que je vois à l’entraînement. » Le technicien a par ailleurs justifié les récentes rotations dans le groupe par des choix purement tactiques : « Nous avons clairement privilégié un peu plus de solidité en alignant Joelinton sur l’aile et un ailier de l’autre côté, simplement pour renforcer notre défense. »
Des performances exceptionnelles suscitent l’intérêt des meilleurs
Gordon a inscrit 10 buts en 12 matches de Ligue des champions lors du parcours de Newcastle jusqu'aux huitièmes de finale, battant ainsi le record du club détenu auparavant par Alan Shearer. Cette progression fulgurante lui a permis de s'imposer comme un titulaire régulier des Three Lions, avec 17 sélections à son actif, et de s'imposer comme l'un des ailiers les plus dangereux de la Premier League.
Un transfert au Bayern lui permettrait de retrouver le capitaine des Three Lions, Harry Kane, dans un cadre club. Le champion d’Allemagne cherche en priorité un nouvel ailier afin de conserver sa domination nationale et d’améliorer ses perspectives européennes. Ses 39 buts et 28 passes décisives en 152 matchs avec les Magpies ont convaincu la direction bavaroise qu’il correspond au profil recherché pour le système de Vincent Kompany.
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L'incertitude grandit quant à l'avenir de St. James' Park
Newcastle aimerait garder son joueur star, mais un chèque XXL pourrait le pousser à le lâcher. Toutes les parties chercheraient à conclure vite, idéalement avant le coup d’envoi de la prochaine Coupe du monde, pour éviter une saga de transfert sans fin.
Reste à savoir si Gordon sera aligné lors de l’un des deux derniers matchs de Premier League de Newcastle, contre West Ham et Fulham.