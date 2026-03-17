Anthony Elanga, le joueur de Newcastle qui n'a pas répondu aux attentes, a déclaré qu'il n'était « plus le même » depuis son transfert à 55 millions de livres sterling, tandis que Nottingham Forest est invité à le recruter à nouveau

Interrogé sur la possibilité que les Reds s'intéressent à l'un ou l'autre de ces attaquants fulgurants – Johnson ne traversant pas sa meilleure période depuis son départ de Tottenham pour Crystal Palace –, Harewood, s'exprimant en partenariat avec Non Gamstop Casinos, a déclaré à GOAL : « C'est une excellente idée. Je ne dirais pas non. C'est une question de familiarité, n'est-ce pas ? Je parie que lorsqu'ils reviendront, ils ne se sentiront pas dépaysés, car ils sauront d'où ils viennent et comment ils en sont arrivés là. Et ils reviendront simplement pour faire exactement la même chose que ce qu’ils faisaient auparavant. C’est donc une idée agréable à envisager, car c’est là qu’ils ont acquis leur technique. De toute évidence, pour une raison ou une autre, quelle qu’elle soit, ils n’ont pas réussi à s’imposer partout où ils sont allés.

« Évidemment, vous parlez d’Elanga qui est parti à Newcastle. Il a connu des difficultés. Mais compte tenu de ce dont nous savons qu’il est capable, il a probablement bien joué, voire très bien joué. Mais pas au niveau qu’il avait chez Forest, car il semblait très affûté quand il jouait pour Forest. À chaque fois qu’il montait, on avait l’impression qu’il allait marquer un but et il représentait une menace absolue. Et je ne sais pas, sans vouloir manquer de respect à l’entraîneur de Newcastle ou au club, mais il ne semble tout simplement pas être la même personne qu’il était à Forest. »