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Anthony Elanga, le joueur de Newcastle qui n'a pas répondu aux attentes, a déclaré qu'il n'était « plus le même » depuis son transfert à 55 millions de livres sterling, tandis que Nottingham Forest est invité à le recruter à nouveau
Buts et passes décisives : le bilan impressionnant d'Elanga à Forest
Forest a réussi à se maintenir en première division pendant deux saisons, après sa promotion en 2022, avant de se hisser parmi les sept premiers et de décrocher une place en coupe d'Europe la saison dernière. Brennan Johnson, star issue du centre de formation, a contribué à cette ascension, avant de passer le relais à Elanga.
L'international suédois s'est installé à Trentside en 2023 après avoir rompu ses liens avec Manchester United. Il a inscrit 11 buts et délivré 20 passes décisives pour Forest au cours de deux campagnes, attirant ainsi l'attention de clubs aux moyens financiers importants qui attendaient de voir si ce talent imprévisible pourrait libérer tout son potentiel.
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Une saison difficile à Tyneside : Elanga n'a pas réussi à s'imposer à Newcastle
Newcastle a fait le grand saut après son retour en Ligue des champions, mais Elanga peine à trouver une certaine régularité dans le Nord-Est. Il n'a pas encore réussi à convaincre ses supporters passionnés de sa valeur et pourrait être autorisé à partir en 2026 si une offre intéressante se présente.
Forest pourrait être intéressé – alors qu'un retour d'Elliot Anderson vers ses racines de Tyneside est évoqué – et le club a désespérément besoin de l'apport de vitesse que Johnson et Elanga offraient autrefois.
Elanga ou Johnson pourraient-ils revenir au City Ground ?
Interrogé sur la possibilité que les Reds s'intéressent à l'un ou l'autre de ces attaquants fulgurants – Johnson ne traversant pas sa meilleure période depuis son départ de Tottenham pour Crystal Palace –, Harewood, s'exprimant en partenariat avec Non Gamstop Casinos, a déclaré à GOAL : « C'est une excellente idée. Je ne dirais pas non. C'est une question de familiarité, n'est-ce pas ? Je parie que lorsqu'ils reviendront, ils ne se sentiront pas dépaysés, car ils sauront d'où ils viennent et comment ils en sont arrivés là. Et ils reviendront simplement pour faire exactement la même chose que ce qu’ils faisaient auparavant. C’est donc une idée agréable à envisager, car c’est là qu’ils ont acquis leur technique. De toute évidence, pour une raison ou une autre, quelle qu’elle soit, ils n’ont pas réussi à s’imposer partout où ils sont allés.
« Évidemment, vous parlez d’Elanga qui est parti à Newcastle. Il a connu des difficultés. Mais compte tenu de ce dont nous savons qu’il est capable, il a probablement bien joué, voire très bien joué. Mais pas au niveau qu’il avait chez Forest, car il semblait très affûté quand il jouait pour Forest. À chaque fois qu’il montait, on avait l’impression qu’il allait marquer un but et il représentait une menace absolue. Et je ne sais pas, sans vouloir manquer de respect à l’entraîneur de Newcastle ou au club, mais il ne semble tout simplement pas être la même personne qu’il était à Forest. »
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La lutte en bas du classement : Forest se bat pour son maintien en Premier League
Même si de nombreux supporters de Forest aimeraient voir Johnson ou Elanga revenir au City Ground, après avoir constaté de quoi ils sont capables, les plans de transfert pour l'été ne sont pas encore prêts à être finalisés.
Les Reds sont toujours en position précaire, juste au-dessus de la zone de relégation de la Premier League, et doivent disputer dimanche un match crucial contre Tottenham, autre équipe en bas du classement. Si le club parvient à se mettre à l'abri du relégation, on pourra alors commencer à se demander s'il ne faudrait pas envisager le retour de ces deux anciens chouchous des supporters.
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