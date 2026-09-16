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Anthony Elanga, la star de Newcastle United, forfait avec la Suède alors que Graham Potter est contraint de se tourner vers d’autres options sur fond de craintes d’une blessure « à long terme »
Crève-cœur à l’échelle internationale pour Elanga
Le début de campagne prometteur d'Elanga a été brutalement stoppé après la confirmation de la Fédération suédoise de football qu'il ne jouera aucun rôle dans les prochains matches de l'UEFA Nations League. Le joueur de 24 ans devait être un élément clé pour son pays durant le programme automnal, mais son nom était notablement absent de la liste officielle publiée cette semaine. Un communiqué officiel de sa sélection a confirmé qu'Elanga a subi une blessure au cours de la semaine écoulée et manquera donc ce rassemblement, qui comprend des rencontres contre la Roumanie, la Pologne et la Bosnie-Herzégovine.
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Le cauchemar des blessures de Matthias Jaissle
L'entraîneur de Newcastle, Matthias Jaissle, n'a pas caché son inquiétude en évoquant l'état de l'ailier après la lourde défaite à Leeds. Le technicien allemand a reconnu que le diagnostic initial était préoccupant, et le club se prépare désormais à la possibilité de perdre l'un de ses atouts offensifs les plus explosifs pour une période importante.
Au micro juste après la défaite 4-1, Jaissle a déclaré : « La blessure n'a pas l'air bonne. Nous devons examiner à quel point elle est grave. Elanga est touché par une blessure, mais pour le moment, cela n'a pas l'air très bon. Malheureusement, il est blessé. Nous devons approfondir les examens et aller plus dans le détail pour savoir combien de temps il sera absent. Il va nous manquer et nous espérons qu'il reviendra vite pour rejouer. Cela pourrait être [à long terme]. Nous espérons que non. Il passera une nouvelle IRM la semaine prochaine, et nous verrons. »
Potter apporte davantage de contexte
Avec Elanga indisponible et d'autres éléments importants comme Isak Hien et Jacob Widell Zetterstrom également sur la touche, le sélectionneur de la Suède Graham Potter a opté pour un groupe élargi afin de gérer la charge de travail. Potter se projette clairement vers l'avenir, un sentiment reflété par sa décision d'écarter le gardien vétéran Kristoffer Nordfeldt au profit d'options plus jeunes comme Melker Ellborg et Noel Tornqvist.
« Je pense que c'est le bon moment pour se projeter un peu, intégrer davantage de jeunes gardiens que nous devons apprendre à connaître et mieux cerner, tout en leur donnant l'occasion d'acquérir de l'expérience à ce niveau, ce qui est important pour leur développement », a déclaré Potter.
- AFP
Un parcours difficile en Ligue des nations, division B
La Suède se retrouve dans un groupe de Division B relevé aux côtés de la Bosnie-Herzégovine, de la Pologne et de la Roumanie. La campagne débutera le 25 septembre contre la Roumanie à Stockholm, avant une réception de la Pologne trois jours plus tard. Malgré les blessures, la sélection conserve un effectif riche en stars, avec Alexander Isak, de Liverpool, et Viktor Gyökeres, d'Arsenal, attendus pour mener l’attaque. Potter a souligné le double objectif de la prochaine fenêtre. « Nous devons aussi continuer à développer l’équipe et nous appuyer sur ce que nous avons mis en place lors de la Coupe du monde, et une bonne manière d’y parvenir est de gagner des matches », a-t-il conclu.
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