L'entraîneur de Newcastle, Matthias Jaissle, n'a pas caché son inquiétude en évoquant l'état de l'ailier après la lourde défaite à Leeds. Le technicien allemand a reconnu que le diagnostic initial était préoccupant, et le club se prépare désormais à la possibilité de perdre l'un de ses atouts offensifs les plus explosifs pour une période importante.

Au micro juste après la défaite 4-1, Jaissle a déclaré : « La blessure n'a pas l'air bonne. Nous devons examiner à quel point elle est grave. Elanga est touché par une blessure, mais pour le moment, cela n'a pas l'air très bon. Malheureusement, il est blessé. Nous devons approfondir les examens et aller plus dans le détail pour savoir combien de temps il sera absent. Il va nous manquer et nous espérons qu'il reviendra vite pour rejouer. Cela pourrait être [à long terme]. Nous espérons que non. Il passera une nouvelle IRM la semaine prochaine, et nous verrons. »