Alors que le banc suédois calculait frénétiquement les différentes possibilités, Elanga a révélé que son seul objectif était de marquer le but de la victoire. « Je ne faisais que crier : “Allez, on peut en marquer un de plus”. Je suis content qu’on soit qualifiés, je ne le savais pas à la fin », a admis l’attaquant après le coup de sifflet final. L’ancienne star de Manchester United était tellement déterminée à continuer de pousser qu’elle a même ignoré les consignes criées depuis le bord du terrain.

Le joueur de 24 ans a expliqué que l’entraîneur chevronné Sebastian Larsson et d’autres membres du staff technique tentaient de lui communiquer le classement des groupes alors que le temps s’écoulait. « Je pense qu’ils essayaient de me crier quelque chose », a déclaré Elanga. « Évidemment, je voulais continuer à courir. J’ai eu une crampe à la fin, mais je ne voulais pas m’arrêter. Je suis heureux, et toute l’équipe l’est aussi. »

Alexander Isak, l’attaquant de Liverpool, a avoué avoir « un peu réprimandé » son coéquipier, ne comprenant pas son manque de réaction. « Il était un peu frustré vers la fin du match, et on comprend pourquoi maintenant », a-t-il soupiré.

L’entraîneur Graham Potter a pris la situation avec humour : « Ça explique pas mal de choses. On n’aurait pas pu être plus clairs… Que Dieu le bénisse ! Mais je l’adore », a-t-il lancé en riant. De son côté, le capitaine Victor Lindelöf a plaisanté sur le fait qu’Elanga ait manqué le briefing d’avant-match sur les combinaisons de jeu : « Il n’était sans doute pas assez réveillé. »