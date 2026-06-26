AFP
Traduit par
Anthony Elanga, héros de la Suède, admet qu’il « ne savait pas » qu’un match nul suffirait pour assurer la qualification en huitièmes de finale de la Coupe du monde après le match nul contre le Japon
Elanga, héros d'un match cinglant
Dans un match qui a manqué de rythme lors d’une première mi-temps sans but, la rencontre s’est véritablement animée après la pause. Le Japon a ouvert le score à la 56e minute lorsque Daizen Maeda a conclu une belle combinaison, mais la Suède a réagi presque immédiatement par l’intermédiaire d’Elanga. Le joueur de Nottingham Forest a débordé sur la droite avant de décocher une frappe sublime de son pied gauche, son pied faible, pour permettre à son équipe d’égaliser.
Ce deuxième but d’Elanga dans le tournoi a offert à la Suède le point indispensable pour intégrer le club des meilleurs troisièmes qualifiés. La fin de match a été haletante : Alexander Isak a frôlé l’exploit, sa tête en toute fin de rencontre frappant la barre transversale. Malgré la pression, la Suède a tenu bon pour conclure derrière les Pays-Bas et le Japon dans le groupe F.
- Getty Images Sport
Confusion sur le terrain pour la Suède
Alors que le banc suédois calculait frénétiquement les différentes possibilités, Elanga a révélé que son seul objectif était de marquer le but de la victoire. « Je ne faisais que crier : “Allez, on peut en marquer un de plus”. Je suis content qu’on soit qualifiés, je ne le savais pas à la fin », a admis l’attaquant après le coup de sifflet final. L’ancienne star de Manchester United était tellement déterminée à continuer de pousser qu’elle a même ignoré les consignes criées depuis le bord du terrain.
Le joueur de 24 ans a expliqué que l’entraîneur chevronné Sebastian Larsson et d’autres membres du staff technique tentaient de lui communiquer le classement des groupes alors que le temps s’écoulait. « Je pense qu’ils essayaient de me crier quelque chose », a déclaré Elanga. « Évidemment, je voulais continuer à courir. J’ai eu une crampe à la fin, mais je ne voulais pas m’arrêter. Je suis heureux, et toute l’équipe l’est aussi. »
Alexander Isak, l’attaquant de Liverpool, a avoué avoir « un peu réprimandé » son coéquipier, ne comprenant pas son manque de réaction. « Il était un peu frustré vers la fin du match, et on comprend pourquoi maintenant », a-t-il soupiré.
L’entraîneur Graham Potter a pris la situation avec humour : « Ça explique pas mal de choses. On n’aurait pas pu être plus clairs… Que Dieu le bénisse ! Mais je l’adore », a-t-il lancé en riant. De son côté, le capitaine Victor Lindelöf a plaisanté sur le fait qu’Elanga ait manqué le briefing d’avant-match sur les combinaisons de jeu : « Il n’était sans doute pas assez réveillé. »
Les choix tactiques audacieux de Potter s’avèrent payants
Potter a procédé à des changements majeurs pour ce match décisif, en intégrant Elanga dans le onze de départ et en alignant Jacob Widell Zetterstorm dans les cages. La confiance de l’entraîneur dans la profondeur de son effectif a été récompensée, la Suède ayant fait preuve de résilience pour rebondir après sa lourde défaite face aux Pays-Bas.
Il a déclaré : « Nous avons analysé le match contre les Pays-Bas. Nous devions mieux défendre notre surface et nos couloirs [aujourd’hui]. Nous avons décidé de tirer parti des qualités de Jacob, car je pense que c’est un gardien fantastique. Ses relances ont été très impressionnantes. Anthony entre en jeu et apporte un danger en contre-attaque ; sa vitesse déstabilise l’adversaire. »
- Getty/ GOAL
Des adversaires de taille pourraient émerger au stade des seizièmes de finale.
En terminant troisième de son groupe, la Suède a évité d’affronter directement le Brésil, qui jouera désormais contre le Japon. Cependant, le parcours des Scandinaves reste périlleux sous la conduite de Potter. La Suède devrait défier le vainqueur du groupe I lors d’un match programmé le 30 juin, dans l’attente du résultat de la prochaine rencontre entre la France et la Norvège. L’Allemagne, lauréate du groupe E, fait également partie des adversaires potentiels.
Elanga, lui, refuse de se laisser intimider par l’idée d’affronter l’élite mondiale sur la plus grande scène. « Ce sont deux bonnes équipes. Ce sera un défi. Toutes les équipes sont bonnes, mais nous sommes prêts à affronter ce qui nous attend », a-t-il insisté. Avec quatre points et une différence de buts équilibrée après leurs trois matches, les Bleus et Jaunes estiment avoir trouvé leurs marques juste à temps pour les huitièmes de finale.