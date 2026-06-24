Anthony Elanga dévoile les précieux enseignements tirés de Cristiano Ronaldo à Manchester United, et se dit fier de fouler les pelouses du Mondial aux côtés des plus grands joueurs de l’histoire

Ronaldo a inscrit un doublé mardi, permettant au Portugal de s’imposer 5-0 face à l’Ouzbékistan. Dans une interview accordée au Sweden Herald, Elanga a exprimé sa fierté pour son ancien coéquipier de Manchester United.

Il a salué le professionnalisme de la star et confié avoir beaucoup appris à ses côtés. Interrogé sur la perspective de disputer la même Coupe du monde que son aîné, il a déclaré : « Je peux beaucoup apprendre d’eux, surtout de Ronaldo, avec qui j’ai joué à Manchester United. J’ai beaucoup appris de lui, sur le terrain et en dehors. C’est un immense honneur d’avoir joué à ses côtés. J’espère simplement qu’il maintiendra ce niveau de performance. » Elanga a souligné plusieurs aspects concrets : « Son attitude après l’entraînement, par exemple. La façon dont il gère sa récupération. Beaucoup de choses. »