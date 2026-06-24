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Anthony Elanga dévoile les précieux enseignements tirés de Cristiano Ronaldo à Manchester United, et se dit fier de fouler les pelouses du Mondial aux côtés des plus grands joueurs de l’histoire
S'inspirer de Ronaldo
Ronaldo a inscrit un doublé mardi, permettant au Portugal de s’imposer 5-0 face à l’Ouzbékistan. Dans une interview accordée au Sweden Herald, Elanga a exprimé sa fierté pour son ancien coéquipier de Manchester United.
Il a salué le professionnalisme de la star et confié avoir beaucoup appris à ses côtés. Interrogé sur la perspective de disputer la même Coupe du monde que son aîné, il a déclaré : « Je peux beaucoup apprendre d’eux, surtout de Ronaldo, avec qui j’ai joué à Manchester United. J’ai beaucoup appris de lui, sur le terrain et en dehors. C’est un immense honneur d’avoir joué à ses côtés. J’espère simplement qu’il maintiendra ce niveau de performance. » Elanga a souligné plusieurs aspects concrets : « Son attitude après l’entraînement, par exemple. La façon dont il gère sa récupération. Beaucoup de choses. »
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Le respect des légendes
Malgré son jeune âge, Elanga admire profondément la longévité des joueurs qui dominent le monde du football depuis près de deux décennies. Ronaldo a actuellement 41 ans, tandis que Lionel Messi a fêté ses 39 ans mercredi.
Elanga salue la condition physique exceptionnelle qui permet à Ronaldo de rester compétitif et de continuer à briller sur la scène internationale.
Interrogé sur la possibilité de jouer jusqu’à 41 ans, il a répondu avec prudence : « On verra. J’ai seulement 24 ans pour l’instant. On ne sait jamais. À 33 ans ? Impossible à dire. »
Interrogé sur son joueur de référence parmi ces deux légendes, il a préféré s’abstenir de choisir, invitant simplement les supporters à savourer leur époque : « Il faut en profiter. Je ne peux pas choisir entre Ronaldo et Messi. »
L’heure est venue pour la Suède de faire bloc et de se dépasser.
Elanga a occupé un rôle polyvalent au sein de l'équipe de Suède sous la houlette de Graham Potter, marquant un superbe but contre les Pays-Bas qui lui a valu les éloges de Zlatan Ibrahimovic.
Interrogé sur ces éloges, l’attaquant a répondu : « Cela signifie beaucoup pour moi. J’ai eu la chance de jouer à ses côtés en sélection. Quand il parle, on écoute. »
Serein, il assume pleinement son rôle de remplaçant et puise dans sa foi pour garder patience : « Je dois être prêt à saisir ma chance. J’ai pleine confiance en Graham : il sait ce qu’il fait. Des millions de personnes aimeraient être à ma place, à la Coupe du monde. Nous sommes 26 joueurs, évidemment que chacun veut jouer. Nous faisons confiance à Graham. »
Interrogé sur sa lecture quotidienne de la Bible, il ajoute : « Cela m’apporte paix et patience. Ça m’aide quand je ne suis pas autorisé à jouer. Lire la Bible compte beaucoup pour moi et c’est un conseil que je peux donner aux autres de faire de même. »
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Et maintenant ?
La Suède va désormais se concentrer sur un match crucial de la Coupe du monde contre le Japon, prévu vendredi matin à l'aube. Elanga espère décrocher une place de titulaire dans l'équipe de Potter après sa prestation impressionnante en tant que remplaçant. De son côté, Ronaldo et le Portugal se préparent à affronter la Colombie, avec pour objectif de s'assurer la première place du groupe K et de se qualifier pour les huitièmes de finale.