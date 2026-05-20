Getty Images Sport
Traduit par
Ansu Fati va-t-il revenir à Barcelone ? Le champion d'Espagne se prononce sur le retour de la star prêtée à Monaco
La rédemption dans la Principauté
Le pari s’est révélé payant pour Fati. Après plus de deux ans d’ennuis physiques et de perte de forme, l’ailier a relancé sa carrière en Ligue 1 depuis son arrivée à Monaco, en prêt. Après un passage difficile à Brighton, où il ne s’était pas imposé comme titulaire, l’international espagnol a retrouvé le niveau du joueur qui portait jadis le mythique maillot n°10 du FC Barcelone.
Sous la houlette d’Adi Hütter, puis de Sébastien Pocognoli, l’international espagnol a déjà inscrit 12 buts en 30 apparitions toutes compétitions confondues. Même s’il n’est pas encore un titulaire indiscutable, son départ canon et son efficacité devant le but, qu’il soit titulaire ou remplaçant, prouvent que son talent naturel est intact malgré ses problèmes de blessures passées.
- AFP
L’envie de retrouver le Camp Nou
Retrouvé sa confiance, Ansu Fati vise désormais un retour en Catalogne. L’attaquant sait que des espaces pourraient se créer dans l’attaque blaugrana, Marcus Rashford restant une cible complexe et le départ de Robert Lewandowski déjà acté. Fati estime que sa valeur remonte et qu’il est aujourd’hui un candidat crédible pour mener de nouveau l’attaque de son club formateur.
Selon nos informations, il serait même prêt à rejeter Monaco pour forcer son retour. Le club de la Principauté disposerait d’une option d’achat de 11 millions d’euros, mais devrait encore trouver le moyen de financer son salaire conséquent. Son cœur penche résolument vers Barcelone, où il s’était révélé comme une sensation adolescente battant tous les records.
La santé financière du FC Barcelone
Malgré les souhaits de Fati, la direction du FC Barcelone affiche une position diamétralement opposée. Alors que le joueur espère encore réintégrer l’effectif, les dirigeants se « frotteraient les mains » à l’idée d’un transfert définitif. À la Ciutat Esportiva, la priorité reste d’équilibrer les comptes et d’alléger la masse salariale pour pouvoir enregistrer de nouveaux joueurs lors du mercato estival.
Un transfert définitif à Monaco permettrait non seulement d’encaisser une indemnité de transfert indispensable, mais surtout d’économiser environ 12 millions d’euros par an en salaires. Pour un club toujours soumis aux contraintes financières strictes de la Liga, se débarrasser du salaire de Fati est considéré comme une nécessité stratégique plutôt que comme une déception sportive, ce qui revient à fermer définitivement la porte à sa seconde chance.
- Getty Images Sport
C’est la fin du parcours.
D’après les informations de Sport, le FC Barcelone n’a jamais réellement envisagé de réintégrer Fati dans l’effectif de l’équipe première pour la saison prochaine. Le club privilégie désormais un départ définitif qui soulagerait ses finances. Une réalité cruelle pour un joueur ayant disputé 123 matchs, inscrit 29 buts et contribué à deux titres de Liga. Autrefois présenté comme l’héritier de Lionel Messi, l’attaquant se retrouve aujourd’hui en trop.