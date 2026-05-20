Ansu Fati va-t-il revenir à Barcelone ? Le champion d'Espagne se prononce sur le retour de la star prêtée à Monaco

Le pari s’est révélé payant pour Fati. Après plus de deux ans d’ennuis physiques et de perte de forme, l’ailier a relancé sa carrière en Ligue 1 depuis son arrivée à Monaco, en prêt. Après un passage difficile à Brighton, où il ne s’était pas imposé comme titulaire, l’international espagnol a retrouvé le niveau du joueur qui portait jadis le mythique maillot n°10 du FC Barcelone.

Sous la houlette d’Adi Hütter, puis de Sébastien Pocognoli, l’international espagnol a déjà inscrit 12 buts en 30 apparitions toutes compétitions confondues. Même s’il n’est pas encore un titulaire indiscutable, son départ canon et son efficacité devant le but, qu’il soit titulaire ou remplaçant, prouvent que son talent naturel est intact malgré ses problèmes de blessures passées.