Ancien prodige et ex-numéro 10 du Barça, Ansu Fati salue l’ascension fulgurante de Yamal au FC Barcelone, mettant en avant son talent naturel et sa rigueur tactique.

« Il est incroyable. Il a un don. C'est une star », a déclaré Ansu à l'émission Què t'hi Jugues ! de SER Catalunya. Si les qualités techniques de Yamal sont évidentes pour tous, Ansu a souligné que le profil psychologique du jeune homme de 18 ans était sa caractéristique la plus impressionnante. « Il est très concentré et mentalement fort. J’espère qu’il pourra maintenir ce niveau pendant de nombreuses années et continuer à offrir du bonheur aux supporters du Barça », a-t-il conclu.