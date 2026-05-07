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Ansu Fati salue les performances « incroyables » de Lamine Yamal et évoque son avenir au FC Barcelone après un prêt impressionnant à Monaco
L'admiration pour le nouveau numéro 10 du Barça
Ancien prodige et ex-numéro 10 du Barça, Ansu Fati salue l’ascension fulgurante de Yamal au FC Barcelone, mettant en avant son talent naturel et sa rigueur tactique.
« Il est incroyable. Il a un don. C'est une star », a déclaré Ansu à l'émission Què t'hi Jugues ! de SER Catalunya. Si les qualités techniques de Yamal sont évidentes pour tous, Ansu a souligné que le profil psychologique du jeune homme de 18 ans était sa caractéristique la plus impressionnante. « Il est très concentré et mentalement fort. J’espère qu’il pourra maintenir ce niveau pendant de nombreuses années et continuer à offrir du bonheur aux supporters du Barça », a-t-il conclu.
- AFP
Redécouvrir le plaisir du football à Monaco
Après des mois laborieux à Barcelone et un prêt en demi-teinte à Brighton, Ansu a enfin retrouvé ses marques à Monaco. Avec 11 buts marqués en Ligue 1 et en Ligue des champions cette saison, soit un toutes les 110 minutes, l’attaquant estime avoir retrouvé son niveau. Son arrivée au stade Louis II lui a offert la régularité et le temps de jeu qui lui manquaient cruellement en raison de blessures à répétition.
« Je me sens à l’aise sur le terrain et j’apprécie vraiment de jouer. Cela fait des années que je n’avais pas pu jouer de manière régulière ni me sentir aussi libre sur le terrain », explique Ansu. « Maintenant, je m’amuse et je me sens bien, ce que je recherchais depuis longtemps. Cela faisait des années que je ne m’étais pas senti aussi libre. »
Le rêve barcelonais et les séquelles des blessures
Malgré son succès à l’étranger, le cœur d’Ansu reste profondément attaché au club où il s’est fait un nom. Il a évoqué les difficultés qu’il a rencontrées au Camp Nou, laissant entendre que sa lutte pour obtenir du temps de jeu était plus complexe que ce que le public pouvait imaginer. « Mon rêve a toujours été de réussir au Barça et de pouvoir jouer, mais il s’est passé beaucoup de choses que les gens ne voient pas, dont ils ne sont pas au courant, ou que j’ai dû traverser », a-t-il révélé. « J’ai eu de nombreuses blessures et je n’ai pas eu la régularité ni l’opportunité nécessaires. Le football évolue très vite et il n’y a pas de place pour la patience. »
- AFP
L’incertitude plane sur l’avenir immédiat d’Ansu.
Alors que son prêt en France touche à sa fin, l’avenir d’Ansu Fati demeure incertain. Le jeune attaquant continue de soutenir le FC Barcelone à distance – il a d’ailleurs reconnu qu’il aurait aimé assister au Clásico ce week-end pour encourager ses coéquipiers, si son emploi du temps l’avait permis – et il garde toutes les options ouvertes pour la saison prochaine.
« Je ne sais toujours pas ce qui va se passer l’année prochaine. Nous allons attendre la fin de la saison et prendre la meilleure décision pour moi et ma carrière », a déclaré Ansu.