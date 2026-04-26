L’attaquant a relancé sa carrière en Ligue 1 en inscrivant 10 buts en 26 matchs cette saison. Monaco lui a fourni le cadre idéal pour ce renouveau, et le club envisagerait désormais un transfert définitif. À propos de son arrivée, Ansu a expliqué : « Ça a été facile. Ils me suivaient depuis longtemps et nous avons eu une conversation avec ma famille. Ils m’ont présenté le projet et je l’ai adoré, c’est pourquoi je suis ici. » Il a salué l’ambiance accueillante, en ajoutant : « Oui, je me suis facilement adapté. Grâce à mes coéquipiers, à l’entraîneur, aux supporters… À tous ceux qui travaillent au club. Ils m’ont vraiment facilité les choses. Depuis mon arrivée, je me sens chez moi. »