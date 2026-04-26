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Ansu Fati admet que « jouer contre Lionel Messi, c’était incroyable » et cite également Lamine Yamal et Kylian Mbappé parmi les plus grands talents avec lesquels il a partagé le terrain
Face à des légendes du football
Ansu partage ces réflexions dans un nouveau documentaire intitulé « Une journée avec Ansu », diffusé par Monaco. Interrogé sur les meilleurs joueurs avec lesquels il a évolué, le jeune attaquant de 23 ans cite immédiatement Messi, huit fois lauréat du Ballon d’Or. Il évoque notamment leurs duels lors des séances d’entraînement à Barcelone. « Jouer contre Leo Messi, c’était de la folie. Et aussi contre Mbappé, Lamine, à l’entraînement, [Ousmane] Dembélé, maintenant Paul Pogba… il y en a beaucoup », a admis Ansu.
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Des souvenirs précieux de Barcelone
Bien qu’Ansu profite actuellement de son prêt en France, son cœur reste profondément attaché à la Catalogne. Lors d’un échange avec les supporters, il est revenu sur les moments les plus marquants de sa carrière. Sans surprise, ses débuts professionnels occupent la première place. « C’est le moment dont je me souviendrai toujours : mes débuts en tant que professionnel contre le Betis au Camp Nou. Ce fut une journée incroyable, aussi pour ma famille et pour tous ceux qui m’ont aidé à réaliser ce rêve. Il y a d’autres moments, mais je m’en tiendrai à celui-là », a-t-il déclaré. Concernant son but préféré, il a ajouté : « Je m’en tiendrais à celui-là, le premier but avec le Barça contre Osasuna. C’était le début de tout. »
Retrouver la forme à Monaco
L’attaquant a relancé sa carrière en Ligue 1 en inscrivant 10 buts en 26 matchs cette saison. Monaco lui a fourni le cadre idéal pour ce renouveau, et le club envisagerait désormais un transfert définitif. À propos de son arrivée, Ansu a expliqué : « Ça a été facile. Ils me suivaient depuis longtemps et nous avons eu une conversation avec ma famille. Ils m’ont présenté le projet et je l’ai adoré, c’est pourquoi je suis ici. » Il a salué l’ambiance accueillante, en ajoutant : « Oui, je me suis facilement adapté. Grâce à mes coéquipiers, à l’entraîneur, aux supporters… À tous ceux qui travaillent au club. Ils m’ont vraiment facilité les choses. Depuis mon arrivée, je me sens chez moi. »
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À la poursuite de la gloire ultime
Ansu demeure extrêmement ambitieux. S’il se concentre actuellement sur une fin de saison en apothéose, ses objectifs sportifs à long terme sont bien plus vastes. « J’ai encore beaucoup à prouver, mais je suis convaincu qu’un jour je souleverai la Coupe du monde et la Ligue des champions », a conclu l’international espagnol.