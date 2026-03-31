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Ansa : San Siro vendu, d'anciens conseillers municipaux de Milan ainsi que des dirigeants de l'Inter et du Milan font l'objet d'une enquête

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La Garde des finances à la mairie de Milan et au stade M-I.

Nouveau rebondissement dans le feuilleton de lacession du stade Meazza à l'Inter et au Milan.


L'Ansa rapporte que ce matin, mardi 31 mars 2026, des perquisitions ont eu lieu à la mairie de Milan, au M-I Stadio de Milan et de l'Inter, ainsi qu'au domicile d'anciens dirigeants et conseillers des deux équipes, du directeur général du Palazzo Marino, Christiann Malangone, ainsi que des anciens conseillers municipaux Giancarlo Tancredi et Ada De Cesaris.


Les agents du Nucleo di Polizia Economico Finanziaria (unité de police économique et financière) de la Guardia di Finanza de Milan ont ainsi exécuté un mandat du juge d'instruction Roberto Crepaldi, qui a fait droit à une requête des procureurs Giovanna Cavalleri, Paolo Filippini et Giovanni Polizzi, coordinateurs de l'enquête sur la vente de San Siro.



  • On soupçonne une entrave à la concurrence et la divulgation de secrets professionnels : des infractions reprochées aux anciens conseillers municipaux Giancarlo Tancredi et Ada De Cesaris, à Simona Collarini (ancienne responsable du secteur de la régénération urbaine de la ville de Milan et alors seule responsable de la procédure concernant le stade), ainsi qu'à Fabrizio Grena et Marta Spaini, respectivement conseillers de l'Inter et du Milan.


    Parmi les personnes mises en examen figurent également Alessandro Antonello (ancien PDG d'Inter, aujourd'hui à Marseille), Mark Van Huukslot et Giuseppe Bonomi, l'un ancien dirigeant de l'Inter et l'autre président de Sport Life City, filiale du Milan.


    L'hypothèse à vérifier est que la vente du stade Meazza par la municipalité de Milan à l'Inter et au Milan pour 197 millions d'euros aurait été une opération susceptible d'avoir favorisé des intérêts privés au détriment de l'intérêt public.

    On soupçonne que la loi sur les stades ait été utilisée pour soutenir le projet d'urbanisation de la zone et, par conséquent, certaines entreprises de construction.

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