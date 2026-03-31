Ansa : San Siro vendu, d'anciens conseillers municipaux de Milan ainsi que des dirigeants de l'Inter et du Milan font l'objet d'une enquête

Nouveau rebondissement dans le feuilleton de lacession du stade Meazza à l'Inter et au Milan.





L'Ansa rapporte que ce matin, mardi 31 mars 2026, des perquisitions ont eu lieu à la mairie de Milan, au M-I Stadio de Milan et de l'Inter, ainsi qu'au domicile d'anciens dirigeants et conseillers des deux équipes, du directeur général du Palazzo Marino, Christiann Malangone, ainsi que des anciens conseillers municipaux Giancarlo Tancredi et Ada De Cesaris.





Les agents du Nucleo di Polizia Economico Finanziaria (unité de police économique et financière) de la Guardia di Finanza de Milan ont ainsi exécuté un mandat du juge d'instruction Roberto Crepaldi, qui a fait droit à une requête des procureurs Giovanna Cavalleri, Paolo Filippini et Giovanni Polizzi, coordinateurs de l'enquête sur la vente de San Siro.







