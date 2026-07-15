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Gianluca Minchiotti

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ANSA - Affaire des arbitres : classement sans suite pour Rocchi et l'Inter, le dossier est désormais entre les mains de la justice sportive

Inter
Serie A

Le procureur de Milan, Maurizio Ascione, a signé la demande d’archivage du volet de l’enquête concernant les arbitres.

Le procureur de Milan, Maurizio Ascione, a finalement signé la demande de classement sans suite du volet de l’enquête sur les arbitres concernant le responsable de leur désignation, Gianluca Rocchi. L’agence ANSA confirme cette décision.


Hier soir, après un après-midi de discussions en tête-à-tête et de réunions avec le procureur adjoint et co-titulaire du dossier, Paolo Ielo, ainsi qu’avec le procureur Marcello Viola, le magistrat, qui rejoindra dès demain le Parquet européen, s’est (ou a été, selon l’ANSA) convaincu que les éléments recueillis au cours de près de deux ans d’enquête pour fraude sportive visant Rocchi – soupçonné d’avoir agi dans l’attribution des arbitres de concert « avec des représentants » de l’Inter – ne sont pas suffisants ni assez solides pour « tenir la route » lors d’un éventuel procès.


  • LE BALLON EST MAINTENANT DANS LE CAMP DE LA JUSTICE SPORTIVE

    Jusqu’à ce matin, le procureur s’opposait à la position de la direction du parquet de Milan. Cette branche de l’enquête est donc sur le point d’être classée sans suite. En revanche, les éléments liés aux coups supposés portés dans la salle du VAR à Lissone seront transmis au parquet de Monza, compétent territorialement.


    Par ailleurs, le dossier sera transmis à la justice sportive pour examen d’éventuelles infractions.


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  • L'Inter était sous enquête.

    « Aucun système organisé d’ingérence dans les désignations arbitrales n’a été établi. » Dans sa requête de classement sans suite concernant le volet sur la désignation des arbitres, le parquet de Milan reconnaît l’existence de « cas historiques d’ingérence présumée », mais conclut qu’« aucun système organisé visant à influencer les nominations » n’a été démontré. C’est ce qu’indique la note du procureur Marcello Viola, qui souligne que la demande de classement sans suite « établit une distinction entre la fraude sportive pénalement répréhensible, qui présuppose des comportements frauduleux, abstraitement susceptibles d’influencer la régularité d’une rencontre donnée, et les comportements d’ingérence objectivement dépourvus de ces caractéristiques ».


    Dans le cadre de cette même enquête, le parquet a également ordonné le classement sans suite pour le club del’Inter, récemment mis en cause — l’information a filtré seulement aujourd’hui — au titre de la loi n° 231 de 2001 sur la responsabilité administrative des personnes morales pour des infractions commises par leurs dirigeants, salariés ou collaborateurs à leur profit. Dans les chefs d’accusation pour fraude sportive, dont le classement sans suite est désormais demandé, les procureurs reprochaient à l’ancien responsable de la désignation des arbitres, Gianluca Rocchi, d’avoir « manipulé » les affectations d’arbitres « de concert avec des représentants non identifiés du club de l’Inter ». Cette hypothèse, comme on le sait, concernait les désignations effectuées par Gianluca Rocchi, ancien responsable de la désignation des arbitres.


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