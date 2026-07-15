ANSA - Affaire des arbitres : classement sans suite pour Rocchi et l'Inter, le dossier est désormais entre les mains de la justice sportive

« Aucun système organisé d’ingérence dans les désignations arbitrales n’a été établi. » Dans sa requête de classement sans suite concernant le volet sur la désignation des arbitres, le parquet de Milan reconnaît l’existence de « cas historiques d’ingérence présumée », mais conclut qu’« aucun système organisé visant à influencer les nominations » n’a été démontré. C’est ce qu’indique la note du procureur Marcello Viola, qui souligne que la demande de classement sans suite « établit une distinction entre la fraude sportive pénalement répréhensible, qui présuppose des comportements frauduleux, abstraitement susceptibles d’influencer la régularité d’une rencontre donnée, et les comportements d’ingérence objectivement dépourvus de ces caractéristiques ».





Dans le cadre de cette même enquête, le parquet a également ordonné le classement sans suite pour le club del’Inter, récemment mis en cause — l’information a filtré seulement aujourd’hui — au titre de la loi n° 231 de 2001 sur la responsabilité administrative des personnes morales pour des infractions commises par leurs dirigeants, salariés ou collaborateurs à leur profit. Dans les chefs d’accusation pour fraude sportive, dont le classement sans suite est désormais demandé, les procureurs reprochaient à l’ancien responsable de la désignation des arbitres, Gianluca Rocchi, d’avoir « manipulé » les affectations d’arbitres « de concert avec des représentants non identifiés du club de l’Inter ». Cette hypothèse, comme on le sait, concernait les désignations effectuées par Gianluca Rocchi, ancien responsable de la désignation des arbitres.



