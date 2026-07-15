ANSA - Affaire des arbitres : classement sans suite pour Rocchi et l'Inter, le dossier est désormais entre les mains de la justice sportive

Le procureur de Milan, Maurizio Ascione, a finalement signé la demande de classement sans suite du volet de l’enquête sur les arbitres concernant le responsable de leur désignation, Gianluca Rocchi. L’agence ANSA confirme cette décision.
Hier soir, après un après-midi de discussions en tête-à-tête et de réunions avec le procureur adjoint et co-titulaire du dossier, Paolo Ielo, ainsi qu’avec le procureur Marcello Viola, le magistrat, qui rejoindra dès demain le Parquet européen, s’est (ou a été, selon l’ANSA) convaincu que les éléments recueillis au cours de près de deux ans d’enquête pour fraude sportive visant Rocchi – soupçonné d’avoir agi dans l’attribution des arbitres de concert « avec des représentants » de l’Inter – ne sont pas suffisants ni assez solides pour « tenir la route » lors d’un éventuel procès.