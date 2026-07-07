« Annulez ça ! »

La polémique a été attisée par le président américain, qui a admis s'être entretenu directement avec le président de la FIFA, Gianni Infantino, au sujet de cette suspension. « Je pense que cela aurait laissé une lourde ombre », a déclaré Trump, tout en niant avoir explicitement ordonné la levée de la suspension. Il a affirmé ne pas considérer qu'il s'agissait d'une faute et avoir simplement demandé une révision de la décision qui avait initialement exclu l'attaquant monégasque.

Malgré cette intervention, la Belgique a dominé la rencontre et s’est qualifiée pour les quarts de finale. Le milieu de terrain Nicolas Raskin a admis que le groupe avait ressenti un « sentiment d’injustice » face à cette décision, mais qu’il avait choisi de répondre sur le terrain. Le capitaine Youri Tielemans a confirmé cette approche : « Nous nous sommes dit que nous devions réagir sur le terrain. C’est ce que nous avons fait. »