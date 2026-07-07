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« Annulez ça ! » : les joueurs belges ont célébré leur victoire en Coupe du monde contre les États-Unis en imitant la célèbre danse de Donald Trump, tandis que la levée de la suspension de Folarin Balogun continuait de faire polémique
Les Red Devils ont raillé Trump sur la pelouse.
Le drame qui a entouré ce match des huitièmes de finale a pris une tournure ironique lorsque plusieurs joueurs belges ont été photographiés en train d’imiter la célèbre danse popularisée par le président américain Donald Trump durant sa campagne électorale de 2024. Après avoir inscrit le quatrième but, scellant ainsi le sort de la rencontre, plusieurs membres de l’équipe ont reproduit les mouvements de déhanché et de levée des bras, en guise de critique directe de l’ingérence politique qui avait éclipsé la préparation du match.
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« Annulez ça ! »
Les moqueries n’ont pas cessé après le coup de sifflet final, la Belgique s’imposant aisément 4-1 face aux coorganisateurs du tournoi. Le community manager de l’équipe nationale a surenchéri en publiant une photo de l’attaquant chevronné Romelu Lukaku, accompagnée de la légende « renversez ça », en référence aux démarches de la délégation américaine pour rendre Balogun éligible à la rencontre à élimination directe.
Trump reconnaît avoir demandé à la FIFA de « réexaminer » la situation.
La polémique a été attisée par le président américain, qui a admis s'être entretenu directement avec le président de la FIFA, Gianni Infantino, au sujet de cette suspension. « Je pense que cela aurait laissé une lourde ombre », a déclaré Trump, tout en niant avoir explicitement ordonné la levée de la suspension. Il a affirmé ne pas considérer qu'il s'agissait d'une faute et avoir simplement demandé une révision de la décision qui avait initialement exclu l'attaquant monégasque.
Malgré cette intervention, la Belgique a dominé la rencontre et s’est qualifiée pour les quarts de finale. Le milieu de terrain Nicolas Raskin a admis que le groupe avait ressenti un « sentiment d’injustice » face à cette décision, mais qu’il avait choisi de répondre sur le terrain. Le capitaine Youri Tielemans a confirmé cette approche : « Nous nous sommes dit que nous devions réagir sur le terrain. C’est ce que nous avons fait. »
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Garcia salue le geste élégant de Balogun
Si les joueurs belges ont savouré l’occasion de railler l’aspect politique de l’affaire, l’entraîneur Rudi Garcia a adopté une posture plus diplomatique à l’égard du joueur au cœur de la polémique. Garcia a révélé que Balogun était venu le voir après le coup de sifflet final pour évoquer cette controverse.
« J’ai vraiment apprécié cela », a déclaré Garcia lorsqu’on l’a interrogé sur cette conversation d’après-match. « Ce n’est pas sa faute, ce n’est pas lui qu’il faut blâmer, et c’est ce que je lui ai dit. » L’entraîneur a insisté sur le fait que les rebondissements d’avant-match n’avaient pas déconcentré son équipe, ajoutant : « Quelle que soit la composition de l’équipe américaine, ce qui comptait vraiment pour nous, c’était notre plan de jeu. Le groupe fait preuve d’une grande maturité. Je leur ai dit que ce qui comptait le plus, c’était nous. »
Portés par cette concentration de tous les instants, les Diables Rouges ont fini par percer la défense américaine et par valider leur billet pour le tour suivant, où ils défieront l’Espagne.
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