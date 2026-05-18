Selon le Daily Mail, le départ prématuré de Guardiola du grand club anglais à la fin de la saison en cours est désormais acquis.
Traduit par
Annonce officielle attendue dimanche : Manchester City s’apprêterait à prendre une décision retentissante concernant son entraîneur
Selon ces informations, City aurait déjà commencé à informer ses sponsors que la décision serait communiquée officiellement sous peu. Dans l'entourage de Guardiola, ce serait d'ailleurs un secret de polichinelle que l'Espagnol quittera les Skyblues cet été après dix ans de service et qu'il ne mènera pas à terme son contrat, qui court en principe jusqu'en 2027.
Selon le Daily Mail, le club londonien compte officialiser son départ dimanche, à l’occasion de la dernière journée de Premier League, à domicile contre Aston Villa. Son équipe peut toutefois encore viser le triplé national : déjà sacrée en Carabao Cup et en FA Cup, elle reste en lice pour le titre de champion. Pour y parvenir, elle doit battre Bournemouth mardi, puis Villa cinq jours plus tard, et espérer un faux pas d’Arsenal, actuel leader, lors de la dernière journée à Crystal Palace.
- Getty Images Sport
Que prépare Pep Guardiola après son départ de Manchester City ?
En novembre 2024, Guardiola avait prolongé son contrat jusqu'en 2027, malgré les spéculations sur un possible départ de l'ancien mentor du Bayern. Pourtant, le technicien espagnol, âgé de 55 ans, devrait quitter le club mancunien dès la fin de la saison en cours, six ans après son arrivée. Sous son égide, les Citizens ont conquis six titres de champion d’Angleterre et, en 2023, la tant convoitée Ligue des champions.
Quant à son après-City, il avait déjà annoncé l’an dernier son intention de prendre une pause dans sa carrière d’entraîneur. Fin avril, des rumeurs évoquaient toutefois la possibilité qu’il prenne les rênes de la sélection italienne, poste alors vacant suite à l’élimination de la Nazionale lors de la Coupe du monde.
Manchester City : Enzo Maresca succédera-t-il à Pep Guardiola ?
Selon le Daily Mail, Enzo Maresca est en pole position pour succéder à Guardiola à Manchester City. L’Italien connaît bien le club : il a entraîné les U23 en 2020/2021 puis a été l’adjoint de Guardiola chez les pros en 2022/2023. Libre depuis son départ de Chelsea en début d’année, il est immédiatement disponible.
Le tabloïd cite également Vincent Kompany, l’entraîneur à succès du Bayern Munich, en tant qu’autre option. Le Belge, qui a porté les couleurs citizen de 2008 à 2019, semble toutefois hors d’atteinte : il a prolongé son contrat à Munich jusqu’en 2029 dès octobre dernier et nourrit encore de grands projets avec le FC Bayern.
- AFP
Manchester City sous la direction de Pep Guardiola : bilan en Premier League et en Ligue des champions
Saison
Premier League
Ligue des champions
2016/17
Troisième
Huitièmes de finale
2017/18
Champion
Quarts de finale
2018/19
Champion
Quarts de finale
2019/20
Vice-champion
Quarts de finale
2020/21
Champion
Finale
2021/22
Champion
Demi-finale
2022/23
Champion
Vainqueur
2023/24
Champion
Quarts de finale
2024/25
Troisième
Phase intermédiaire
2025/26
Deuxième (saison en cours)
Huitièmes de finale