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Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport
Oliver Maywurm

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Annonce officielle attendue dimanche : Manchester City s’apprêterait à prendre une décision retentissante concernant son entraîneur

Premier League
Manchester City vs Aston Villa
Manchester City
P. Guardiola

Selon toute vraisemblance, Pep Guardiola ne sera plus l’entraîneur de Manchester City la saison prochaine.

Selon le Daily Mail, le départ prématuré de Guardiola du grand club anglais à la fin de la saison en cours est désormais acquis.

  • Selon ces informations, City aurait déjà commencé à informer ses sponsors que la décision serait communiquée officiellement sous peu. Dans l'entourage de Guardiola, ce serait d'ailleurs un secret de polichinelle que l'Espagnol quittera les Skyblues cet été après dix ans de service et qu'il ne mènera pas à terme son contrat, qui court en principe jusqu'en 2027.

    Selon le Daily Mail, le club londonien compte officialiser son départ dimanche, à l’occasion de la dernière journée de Premier League, à domicile contre Aston Villa. Son équipe peut toutefois encore viser le triplé national : déjà sacrée en Carabao Cup et en FA Cup, elle reste en lice pour le titre de champion. Pour y parvenir, elle doit battre Bournemouth mardi, puis Villa cinq jours plus tard, et espérer un faux pas d’Arsenal, actuel leader, lors de la dernière journée à Crystal Palace.

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  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    Que prépare Pep Guardiola après son départ de Manchester City ?

    En novembre 2024, Guardiola avait prolongé son contrat jusqu'en 2027, malgré les spéculations sur un possible départ de l'ancien mentor du Bayern. Pourtant, le technicien espagnol, âgé de 55 ans, devrait quitter le club mancunien dès la fin de la saison en cours, six ans après son arrivée. Sous son égide, les Citizens ont conquis six titres de champion d’Angleterre et, en 2023, la tant convoitée Ligue des champions.

    Quant à son après-City, il avait déjà annoncé l’an dernier son intention de prendre une pause dans sa carrière d’entraîneur. Fin avril, des rumeurs évoquaient toutefois la possibilité qu’il prenne les rênes de la sélection italienne, poste alors vacant suite à l’élimination de la Nazionale lors de la Coupe du monde.

  • Manchester City : Enzo Maresca succédera-t-il à Pep Guardiola ?

    Selon le Daily Mail, Enzo Maresca est en pole position pour succéder à Guardiola à Manchester City. L’Italien connaît bien le club : il a entraîné les U23 en 2020/2021 puis a été l’adjoint de Guardiola chez les pros en 2022/2023. Libre depuis son départ de Chelsea en début d’année, il est immédiatement disponible.

    Le tabloïd cite également Vincent Kompany, l’entraîneur à succès du Bayern Munich, en tant qu’autre option. Le Belge, qui a porté les couleurs citizen de 2008 à 2019, semble toutefois hors d’atteinte : il a prolongé son contrat à Munich jusqu’en 2029 dès octobre dernier et nourrit encore de grands projets avec le FC Bayern.

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-CRYSTAL PALACEAFP

    Manchester City sous la direction de Pep Guardiola : bilan en Premier League et en Ligue des champions


    Saison

    Premier League

    Ligue des champions

    2016/17

    Troisième

    Huitièmes de finale

    2017/18

    Champion

    Quarts de finale

    2018/19

    Champion

    Quarts de finale

    2019/20

    Vice-champion

    Quarts de finale

    2020/21

    Champion

    Finale

    2021/22

    Champion

    Demi-finale

    2022/23

    Champion

    Vainqueur

    2023/24

    Champion

    Quarts de finale

    2024/25

    Troisième

    Phase intermédiaire

    2025/26

    Deuxième (saison en cours)

    Huitièmes de finale


Premier League
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