Annonce officielle attendue dimanche : Manchester City s’apprêterait à prendre une décision retentissante concernant son entraîneur

Selon ces informations, City aurait déjà commencé à informer ses sponsors que la décision serait communiquée officiellement sous peu. Dans l'entourage de Guardiola, ce serait d'ailleurs un secret de polichinelle que l'Espagnol quittera les Skyblues cet été après dix ans de service et qu'il ne mènera pas à terme son contrat, qui court en principe jusqu'en 2027.

Selon le Daily Mail, le club londonien compte officialiser son départ dimanche, à l’occasion de la dernière journée de Premier League, à domicile contre Aston Villa. Son équipe peut toutefois encore viser le triplé national : déjà sacrée en Carabao Cup et en FA Cup, elle reste en lice pour le titre de champion. Pour y parvenir, elle doit battre Bournemouth mardi, puis Villa cinq jours plus tard, et espérer un faux pas d’Arsenal, actuel leader, lors de la dernière journée à Crystal Palace.