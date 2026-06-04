Annonce officielle attendue d’ici vendredi : un départ se profile au FC Bayern Munich

Peretz souhaite lui aussi rester au club et contribuer à sa montée en Premier League, malgré des offres concurrentes.

Prêté d’abord au Hambourg SV lors du mercato hivernal, puis à Southampton afin de gagner en expérience, le milieu de terrain n’a pas réussi à s’imposer sur les bords de l’Isar. Recruté à l’été 2023 pour plus de cinq millions d’euros en provenance du Maccabi Tel Aviv, il se retrouve sans perspective sportive derrière Manuel Neuer, ainsi que les deux autres gardiens, Jonas Urbig et Sven Ulreich.

À Southampton, en revanche, il s’est épanoui, est devenu le chouchou des supporters et a convaincu sur le plan sportif à tous les niveaux.