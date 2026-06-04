Selon ces informations, le FC Southampton, où l’Israélien est actuellement prêté, serait en pourparlers avancés avec le club le plus titré d’Allemagne en vue d’un transfert définitif de Peretz. Les dirigeants du club de la côte sud de l’Angleterre espèrent finaliser l’accord d’ici la fin de la semaine.
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Annonce officielle attendue d’ici vendredi : un départ se profile au FC Bayern Munich
Peretz souhaite lui aussi rester au club et contribuer à sa montée en Premier League, malgré des offres concurrentes.
Prêté d’abord au Hambourg SV lors du mercato hivernal, puis à Southampton afin de gagner en expérience, le milieu de terrain n’a pas réussi à s’imposer sur les bords de l’Isar. Recruté à l’été 2023 pour plus de cinq millions d’euros en provenance du Maccabi Tel Aviv, il se retrouve sans perspective sportive derrière Manuel Neuer, ainsi que les deux autres gardiens, Jonas Urbig et Sven Ulreich.
À Southampton, en revanche, il s’est épanoui, est devenu le chouchou des supporters et a convaincu sur le plan sportif à tous les niveaux.
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Peretz a maintenu sa cage inviolée à neuf reprises sous les couleurs de Southampton.
Le gardien, qui compte douze sélections en équipe nationale, a défendu les cages de Southampton à 26 reprises jusqu’à présent. Il a réussi neuf clean sheets, mais a encaissé 24 buts. À Munich, son contrat court quant à lui jusqu’en 2028.
Sous les ordres de l’entraîneur allemand Tonda Eckert, le club du gardien a récemment fait les gros titres outre-Manche, mais le rêve de retour en Premier League s’est finalement envolé de manière cruelle.
Une affaire d'espionnage secoue le FC Southampton
En raison d’une affaire d’espionnage, l’English Football League a exclu les Saints de la finale des barrages contre Hull City et leur a infligé un retrait de quatre points pour le prochain exercice en deuxième division.
Les faits : début mai, des membres du staff de Middlesbrough ont surpris un jeune stagiaire de Southampton en train de filmer secrètement l’entraînement. Agissant sur instruction de ses supérieurs, il espionnait l’adversaire des Saints dans la course à la promotion.
Middlesbrough a aussitôt déposé plainte auprès de l’EFL, qui a ouvert une procédure le 13 mai. Le 19 mai, l’instance a confirmé l’exclusion de Southampton de la compétition. L’audience d’appel, tenue le lendemain, a rejeté le recours du club de Peretz.