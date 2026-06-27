Mauvaise nouvelle pour l'Angleterre à la veille de son dernier match de groupe face au Panama : Reece James, touché à la cuisse après la rencontre contre le Ghana, est forfait pour la dernière journée de la phase de poules et devrait également manquer la rencontre suivante.
Getty Images
Traduit par
Angleterre : touché au biceps fémoral, Reece James déclare forfait pour la rencontre face au Panama. Les délais de récupération et son état médical seront évalués
Éliminé dès les huitièmes de finale
Selon The Guardian, Reece James souffre d'une lésion au biceps fémoral, survenue après la rencontre face au Ghana le 23 juin. Le latéral droit n'a pas pris part à la séance d'entraînement de vendredi à Kansas City et n'a pas rejoint le groupe à New York, où l'Angleterre doit affronter le Panama.
Le capitaine de Chelsea manquera également le tour suivant et ne pourra, le cas échéant, réintégrer le onze que pour d’éventuels huitièmes de finale.
LES PROPOS DE TUCHEL
« Il s’agit d’une lésion mineure au biceps fémoral. Le joueur n’a pas pris part aux entraînements ces deux derniers jours. Il suit actuellement un protocole de rééducation et son cas sera réévalué match après match ; nous estimons qu’il devrait être opérationnel au cours du tournoi. »