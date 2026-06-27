Angleterre : touché au biceps fémoral, Reece James déclare forfait pour la rencontre face au Panama. Les délais de récupération et son état médical seront évalués

Selon The Guardian, Reece James souffre d'une lésion au biceps fémoral, survenue après la rencontre face au Ghana le 23 juin. Le latéral droit n'a pas pris part à la séance d'entraînement de vendredi à Kansas City et n'a pas rejoint le groupe à New York, où l'Angleterre doit affronter le Panama.

Le capitaine de Chelsea manquera également le tour suivant et ne pourra, le cas échéant, réintégrer le onze que pour d’éventuels huitièmes de finale.