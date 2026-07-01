Angleterre - République démocratique du Congo : 2-1. Cipenda ouvre le score, puis Kane répond par un doublé éclatant. Tuchel emmène les siens en huitièmes de finale. Prochaine étape : le Mexique

Harry Kane a déferlé sur la République démocratique du Congo et a anéanti les espoirs africains. L’attaquant du Bayern Munich, auteur d’un doublé, a permis à l’Angleterre de l’emporter 2-1 et de rallier les huitièmes de finale, où elle défiera le Mexique le 5 juillet.
Mission accomplie, donc, pour l’équipe de Tuchel, mais au prix de grandes difficultés. Après seulement sept minutes, les Trois Lions sont déjà menés par un Cipenda sensationnel qui les met en difficulté tout au long de la rencontre et profite d’une petite erreur de Pickford. Les Three Lions vacillent, se crispent, puis se ruent vers la cage adverse. Ils butent toutefois sur un Mpasi des grands soirs, auteur de plusieurs arrêts déterminants. En seconde période, les changements payent et Harry Kane, jusque-là discret, entre enfin en scène. Son doublé dans le dernier quart d’heure scelle le sort de la rencontre et permet à la sélection anglaise de poursuivre son parcours. La sélection congolaise quitte le terrain sous les applaudissements ; après une heure de jeu de haut niveau, elle accuse la fatigue et s’effondre nettement. Tuchel passe au tour suivant, mais il doit remercier sa star : 5 buts dans ce Mondial, 72 sur la saison et une candidature au Ballon d’Or de plus en plus concrète.