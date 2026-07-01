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England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Simone Gervasio

Traduit par

Angleterre - République démocratique du Congo : 2-1. Cipenda ouvre le score, puis Kane répond par un doublé éclatant. Tuchel emmène les siens en huitièmes de finale. Prochaine étape : le Mexique

Coupe du monde
Angleterre vs RD Congo
Angleterre
RD Congo

Le résumé du match des seizièmes de finale de la Coupe du monde.

Harry Kane a déferlé sur la République démocratique du Congo et a anéanti les espoirs africains. L’attaquant du Bayern Munich, auteur d’un doublé, a permis à l’Angleterre de l’emporter 2-1 et de rallier les huitièmes de finale, où elle défiera le Mexique le 5 juillet.


Mission accomplie, donc, pour l’équipe de Tuchel, mais au prix de grandes difficultés. Après seulement sept minutes, les Trois Lions sont déjà menés par un Cipenda sensationnel qui les met en difficulté tout au long de la rencontre et profite d’une petite erreur de Pickford. Les Three Lions vacillent, se crispent, puis se ruent vers la cage adverse. Ils butent toutefois sur un Mpasi des grands soirs, auteur de plusieurs arrêts déterminants. En seconde période, les changements payent et Harry Kane, jusque-là discret, entre enfin en scène. Son doublé dans le dernier quart d’heure scelle le sort de la rencontre et permet à la sélection anglaise de poursuivre son parcours. La sélection congolaise quitte le terrain sous les applaudissements ; après une heure de jeu de haut niveau, elle accuse la fatigue et s’effondre nettement. Tuchel passe au tour suivant, mais il doit remercier sa star : 5 buts dans ce Mondial, 72 sur la saison et une candidature au Ballon d’Or de plus en plus concrète.

  • BUTS ET FAITS MARQUANTS

    Angleterre - R. D. Congo : 1-1


    BUTEURS - 7' Cipenga, 75' Kane


    BUTS ET FAITS MARQUANTS –


    86' – Encore lui, encore Kane ! Mpasi repousse une frappe de Bellingham, puis le ballon revient vers Kane qui se démarque et l'envoie au fond des filets. Doublé de l'attaquant, qui porte son total à 72 buts cette saison et scelle le score.


    75' – L'Angleterre égalise !Une action prolongée, un centre de Gordon pour Kane qui parvient à se démarquer et à battre Mpasi : 1-1 à un quart d'heure de la fin


    63' – Frappe superbe de Mbuku, déviée en corner : la balle filait vers la lucarne.


    52' – Rashford s'élance, dribble son vis-à-vis et enroule sa frappe vers le premier poteau, mais le ballon fuit le cadre. Une minute plus tard, Bellingham enroule un tir-centre dévié, que Mpasi repousse d'une parade décisive


    46' – La seconde période reprend : Tuchel n'effectue aucun changement.


    Deuxième mi-temps


    50' – Mpasi se distingue à nouveau en repoussant une volée du droit de Kane


    46' – Nouvel arrêt réflexe de Mpasi ! Le gardien prive Bellingham d'un but déjà inscrit enrepoussant sa tête


    43' – Contre-attaque anglaise : Kane dribble Mpasi puis chute dans la surface. L'attaquant réclame un penalty, mais l'arbitre estime qu'il a simulé.


    42' – Poteau pour la RDC ! À Atlanta, Wan-Bissaka s’échappe à droite, son centre dévié parvient à Wissa, qui bat Pickford mais trouve le poteau extérieur.


    35' - Les Africains se sortent de justesse de deux situations dangereuses en quelques secondes : d’abord Tuanzebe stoppe Kane, puis Wan-Bissaka repousse le tir de Rashford alors que le gardien était battu


    29' - Les Anglais se signalent enfin. Coup franc de la droite, le ballon frappe Konsa et sort. Puis centre pour Bellingham qui surgit et place une tête puissante, mais Mpasi s'envole pour détourner


    20' – Nouvelle opportunité pour les Africains : Wissa tire, Pickford repousse, puis Cipenga enchaîne. L'Angleterre est en souffrance, l'équipe de Tuchel ne parvient pas à se créer d'occasions et commence à montrer des signes de nervosité : Bellingham écope d'un carton jaune pour une faute grossière


    7' – Incroyable ! La RDC ouvre le score : centre de la droite, tout le monde laisse passer et Cipenga bat Pickford à son premier poteau.


    Fin de la première mi-temps.

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  • LE BILAN DU MATCH

    ANGLETERRE (4-2-3-1) : Pickford ; Spence (70^e Eze), Konsa, Guehi, O'Reilly ; Anderson, Rice (90^e Stones) ; Madueke (60^e Saka), Bellingham, Rashford (60^e Gordon) ; Kane. Sélectionneur : Tuchel


    RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO (4-5-1) : Mpasi ; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku (88' Kayembe) ; Mbuku, Sadiki, Moutoussamy (88' Mayele), Mukau (76' Kayembe), Cipenga (76' Bongonda) ; Wissa. Sélectionneur : Desabre


    Avertissements : Bellingham, Sadiki


    Expulsions : aucune

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