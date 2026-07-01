Angleterre - République démocratique du Congo : 2-1. Cipenda ouvre le score, puis Kane répond par un doublé éclatant. Tuchel emmène les siens en huitièmes de finale. Prochaine étape : le Mexique

Angleterre - R. D. Congo : 1-1





BUTEURS - 7' Cipenga, 75' Kane





BUTS ET FAITS MARQUANTS –





86' – Encore lui, encore Kane ! Mpasi repousse une frappe de Bellingham, puis le ballon revient vers Kane qui se démarque et l'envoie au fond des filets. Doublé de l'attaquant, qui porte son total à 72 buts cette saison et scelle le score.





75' – L'Angleterre égalise !Une action prolongée, un centre de Gordon pour Kane qui parvient à se démarquer et à battre Mpasi : 1-1 à un quart d'heure de la fin





63' – Frappe superbe de Mbuku, déviée en corner : la balle filait vers la lucarne.





52' – Rashford s'élance, dribble son vis-à-vis et enroule sa frappe vers le premier poteau, mais le ballon fuit le cadre. Une minute plus tard, Bellingham enroule un tir-centre dévié, que Mpasi repousse d'une parade décisive





46' – La seconde période reprend : Tuchel n'effectue aucun changement.





Deuxième mi-temps





50' – Mpasi se distingue à nouveau en repoussant une volée du droit de Kane





46' – Nouvel arrêt réflexe de Mpasi ! Le gardien prive Bellingham d'un but déjà inscrit enrepoussant sa tête





43' – Contre-attaque anglaise : Kane dribble Mpasi puis chute dans la surface. L'attaquant réclame un penalty, mais l'arbitre estime qu'il a simulé.





42' – Poteau pour la RDC ! À Atlanta, Wan-Bissaka s’échappe à droite, son centre dévié parvient à Wissa, qui bat Pickford mais trouve le poteau extérieur.





35' - Les Africains se sortent de justesse de deux situations dangereuses en quelques secondes : d’abord Tuanzebe stoppe Kane, puis Wan-Bissaka repousse le tir de Rashford alors que le gardien était battu





29' - Les Anglais se signalent enfin. Coup franc de la droite, le ballon frappe Konsa et sort. Puis centre pour Bellingham qui surgit et place une tête puissante, mais Mpasi s'envole pour détourner





20' – Nouvelle opportunité pour les Africains : Wissa tire, Pickford repousse, puis Cipenga enchaîne. L'Angleterre est en souffrance, l'équipe de Tuchel ne parvient pas à se créer d'occasions et commence à montrer des signes de nervosité : Bellingham écope d'un carton jaune pour une faute grossière





7' – Incroyable ! La RDC ouvre le score : centre de la droite, tout le monde laisse passer et Cipenga bat Pickford à son premier poteau.





Fin de la première mi-temps.