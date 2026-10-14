L’équipe nationale féminine d’Angleterre a abordé l’année 2025 avec un objectif majeur : conserver son titre européen. En battant l’Espagne aux tirs au but en finale du Championnat d’Europe, elle y est parvenue. Rien n’a été facile pour l’Angleterre en Suisse : il lui a aussi fallu une séance de tirs au but pour éliminer la Suède en quarts de finale, puis une prolongation pour venir à bout de l’Italie en demi-finale. Mais l’équipe de Sarina Wiegman a de nouveau triomphé, prenant sa revanche sur l’Espagne après sa défaite en finale de la Coupe du monde féminine 2023.

En 2026, l’Angleterre voulait de nouveau devancer l’Espagne, cette fois dans leur groupe de qualification pour la Coupe du monde féminine 2027. Seule l’équipe terminant en tête du groupe se qualifierait directement pour le tournoi au Brésil, les autres devant passer par les barrages. Mais l’Espagne a pris sa revanche sur l’Angleterre, contraignant l’équipe de Wiegman à disputer les barrages, prévus au second semestre 2026.

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