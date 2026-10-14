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England v Portugal - UEFA Women's Nations League 2024/25 Grp A3 MD5Getty Images Sport
Ameé Ruszkai
Traduit par

Angleterre féminine en 2026 : calendrier et résultats, programme des matches des Anglaises, chaînes TV, streaming en direct et comment les regarder

Angleterre
World Cup Qualification UEFA
Coupe du monde
Women's football

Le guide complet de l’année de l’équipe d’Angleterre féminine, avec toutes les informations pour suivre ses matchs en direct et bien plus encore

L’équipe nationale féminine d’Angleterre a abordé l’année 2025 avec un objectif majeur : conserver son titre européen. En battant l’Espagne aux tirs au but en finale du Championnat d’Europe, elle y est parvenue. Rien n’a été facile pour l’Angleterre en Suisse : il lui a aussi fallu une séance de tirs au but pour éliminer la Suède en quarts de finale, puis une prolongation pour venir à bout de l’Italie en demi-finale. Mais l’équipe de Sarina Wiegman a de nouveau triomphé, prenant sa revanche sur l’Espagne après sa défaite en finale de la Coupe du monde féminine 2023.

En 2026, l’Angleterre voulait de nouveau devancer l’Espagne, cette fois dans leur groupe de qualification pour la Coupe du monde féminine 2027. Seule l’équipe terminant en tête du groupe se qualifierait directement pour le tournoi au Brésil, les autres devant passer par les barrages. Mais l’Espagne a pris sa revanche sur l’Angleterre, contraignant l’équipe de Wiegman à disputer les barrages, prévus au second semestre 2026.

GOAL vous dit tout ce qu’il faut savoir sur le calendrier, les matches et les résultats de l’Angleterre, ainsi que sur la façon de suivre l’équipe.

  • Quels résultats l’équipe féminine d’Angleterre a-t-elle obtenus en 2026 ?

    L’Angleterre a réalisé un excellent début de campagne de qualification pour la Coupe du monde féminine 2027, remportant ses quatre premiers matches, dont celui face à l’Espagne à Wembley. En tête de son groupe à deux journées de la fin, elle occupait ainsi la meilleure position pour décrocher l’unique place qualificative directe. Un point lors de son déplacement en Espagne, le 5 juin, lui suffisait pour valider son billet pour le tournoi au Brésil.

    Mais rien ne s’est passé comme prévu à Majorque. L’Angleterre a subi sa plus lourde défaite sous l’ère Wiegman, et sa plus lourde depuis 17 ans, en s’inclinant 4-0 face à l’Espagne, qui a pris la tête du groupe de qualification. L’Angleterre avait alors besoin d’un précieux coup de main de l’Islande, mais celle-ci s’est inclinée 6-1 contre l’Espagne. La victoire de l’Angleterre face à l’Ukraine est ainsi devenue sans effet : elle devra passer par les barrages.

  • Alessia Russo England Women 2026Getty Images

    Quels matches sont au programme de l’équipe féminine d’Angleterre en 2026 ?

    L’Angleterre devait donc franchir deux tours de barrages pour la Coupe du monde, chacun disputé en matches aller-retour. Lors du premier tour, pendant la trêve internationale d’octobre, elle a battu la Grèce, alors 59e au classement mondial, pour accéder au second tour.

    Les Anglaises affronteront désormais l’Ukraine, qu’elles ont déjà battue deux fois en 2026, lors de la dernière trêve internationale de l’année. L’équipe victorieuse se qualifiera pour la Coupe du monde féminine 2027 au Brésil.

    Si l’Angleterre franchit ce dernier obstacle et décroche sa place pour le tournoi, elle connaîtra ses adversaires en phase de groupes lors du tirage au sort du 11 décembre.

  • Comment regarder les matches de l’équipe féminine d’Angleterre en 2026

    Les droits de diffusion des matches de l’équipe nationale féminine d’Angleterre ne sont pas les mêmes que ceux de l’équipe masculine : ITV diffuse les rencontres des Anglaises. Les matches sont retransmis en direct sur ses différentes chaînes, souvent sur ITV1 ou ITV4, ainsi que sur ITVX, son service de streaming.

    La situation peut toutefois changer lorsque l’Angleterre affronte l’Écosse, le pays de Galles ou l’Irlande du Nord. La BBC détient les droits de diffusion des matches des autres nations constitutives du Royaume-Uni. Ainsi, le déplacement de l’Angleterre à Glasgow pour affronter l’Écosse fin 2023 a été diffusé sur BBC One plutôt que sur ITV.

    Pour les supporters de l’Angleterre aux États-Unis, fuboTVest la meilleure option pour regarder les matches des Anglaises. De manière générale, FOX et FS1 ont diffusé les matches du Championnat d’Europe, tandis que certains matches sont également diffusés sur ESPN.

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  • Le calendrier des matches de l’équipe d’Angleterre féminine en 2026

    DateHeure (Royaume-Uni)MatchCompétitionStade
    3 mars17 hUkraine 1-6 AngleterreÉliminatoires de la Coupe du monde féminine 2027, phase de groupesMardan Stadium, Antalya
    7 mars12 h 30Angleterre 2-0 IslandeÉliminatoires de la Coupe du monde féminine 2027, phase de groupesThe City Ground, Nottingham
    14 avril19 hAngleterre 1-0 EspagneÉliminatoires de la Coupe du monde féminine 2027, phase de groupesWembley Stadium, Londres
    18 avril17 h 30Islande 0-1 AngleterreÉliminatoires de la Coupe du monde féminine 2027, phase de groupesLaugardalsvollur Stadium, Reykjavik
    5 juin20 hEspagne 4-0 AngleterreÉliminatoires de la Coupe du monde féminine 2027, phase de groupesEstadi Mallorca Son Moix, Palma
    9 juin20 hAngleterre 3-0 UkraineÉliminatoires de la Coupe du monde féminine 2027, phase de groupesHill Dickinson Stadium, Liverpool
    9 octobre17 h 30Grèce 1-3 AngleterreÉliminatoires de la Coupe du monde féminine 2027, premier tour des barragesPankritio Stadium, Héraklion
    13 octobre19 h 30Angleterre 5-0 GrèceÉliminatoires de la Coupe du monde féminine 2027, premier tour des barragesKing Power Stadium, Leicester
    À confirmerÀ confirmerUkraine contre AngleterreÉliminatoires de la Coupe du monde féminine 2027, deuxième tour des barragesÀ confirmer
    5 décembre17 h 30Angleterre contre UkraineÉliminatoires de la Coupe du monde féminine 2027, deuxième tour des barragesWembley Stadium, Londres

    Le calendrier et les informations complémentaires pour 2026 seront communiqués ultérieurement.