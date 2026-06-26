Angelozzi affirme : « Le Chelsea était toujours au stade pour soutenir Palestra, qu’il joue à domicile ou à l’extérieur. »

Guido Angelozzi, ancien directeur sportif de Cagliari (aujourd’hui à La Spezia), livre son regard sur Marco Palestra, transféré de l’Atalanta à Chelsea pour une somme astronomique après son prêt en Sardaigne : « Chelsea et Manchester City le suivaient depuis un an, ils étaient toujours au stade, à Cagliari comme en déplacement », rapporte Sportmediaset. « Ils m’appelaient sans cesse, ils voulaient tout savoir. Ils disposaient déjà de toutes les données techniques, mais ils voulaient percer à jour sa personnalité et ses qualités humaines. Marco est quelqu’un de formidable, parfaitement équilibré et très intelligent. Il s’est rapidement lié d’amitié avec ses coéquipiers à Cagliari ; il a conquis le cœur de tout le monde ».



