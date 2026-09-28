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Angel Di Maria donne son verdict sur le fait que Cristian Romero hérite du brassard de capitaine de l’Argentine alors que Lionel Messi se prépare à des adieux émouvants
Scaloni confirme le nouveau capitaine de l’Argentine
Scaloni a officiellement désigné Romero comme le prochain capitaine permanent de l’Argentine lorsque Messi mettra un terme à sa carrière internationale. Le défenseur central de l’Atletico Madrid, âgé de 28 ans, occupait auparavant la troisième place dans la hiérarchie du leadership derrière l’attaquant légendaire et Nicolas Otamendi. Il a déjà eu un avant-goût du brassard, le portant lorsque les cadres n’étaient pas disponibles contre le Chili, ainsi que lors de matches amicaux face au Venezuela et à la Mauritanie.
- Nicolo Campo
« Il le mérite »
Revenant sur le changement de leadership au sein du camp de l’Argentine, Di Maria a soutenu la décision prise par son ancien sélectionneur lors d’une apparition dans SportsCenter.
Soutenant le défenseur pour qu’il s’épanouisse avec cette responsabilité supplémentaire, Di Maria a déclaré : « Il le mérite. Je pense que c’est un excellent choix de la part de Scaloni et du staff technique. Il le mérite parce que c’est une personne formidable. Il a le tempérament idéal pour porter le brassard et je suis sûr qu’il fera du très bon travail. »
Invitant les supporters à soutenir cette nouvelle ère, l’ancien ailier international a ajouté : « Je suis heureux que les gens continuent à soutenir l’équipe nationale parce qu’elle continuera sûrement à nous apporter de la joie. »
L’entraîneur expose clairement la hiérarchie dans le vestiaire
Scaloni a rapidement choisi de nommer Romero afin de garantir une transition sans heurts tout en préservant la mentalité de gagnant ancrée au sein du groupe. En détaillant l’ordre du capitanat avant les prochaines rencontres, Scaloni a déclaré à TyC Sports : « Le capitaine sera Cuti. Il était déjà le troisième capitaine après Leo et Ota. Il y a Emiliano [Martinez], qui peut aussi porter le brassard. Rodrigo [De Paul], qui ne sera pas là pour ces deux matches, peut aussi le porter. Lautaro [Martinez] peut le porter. Cuti est le bon choix. »
- Bildbyran
L’Albiceleste se prépare à une passation historique
La sélection de Scaloni affrontera la Bolivie et le Burkina Faso avant que Messi ne porte le maillot national pour la dernière fois face au Bénin le 6 octobre. La rencontre contre la sélection africaine servira de passage de témoin chargé d’émotion, puisque Romero assumera officiellement les responsabilités sur le terrain. Un défi exigeant attend désormais le défenseur intraitable, qui devra maintenir des standards élevés et unir le vestiaire sans le meneur de jeu emblématique à ses côtés.
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