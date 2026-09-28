Revenant sur le changement de leadership au sein du camp de l’Argentine, Di Maria a soutenu la décision prise par son ancien sélectionneur lors d’une apparition dans SportsCenter.

Soutenant le défenseur pour qu’il s’épanouisse avec cette responsabilité supplémentaire, Di Maria a déclaré : « Il le mérite. Je pense que c’est un excellent choix de la part de Scaloni et du staff technique. Il le mérite parce que c’est une personne formidable. Il a le tempérament idéal pour porter le brassard et je suis sûr qu’il fera du très bon travail. »

Invitant les supporters à soutenir cette nouvelle ère, l’ancien ailier international a ajouté : « Je suis heureux que les gens continuent à soutenir l’équipe nationale parce qu’elle continuera sûrement à nous apporter de la joie. »