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Angel Di María adresse un message émouvant à la sélection argentine après la défaite en finale de la Coupe du monde face à l'Espagne
Les tenants du titre cèdent leur couronne mondiale
Les espoirs de l'Argentine de conserver son titre mondial se sont envolés après une défaite cruelle 1-0 face à l'Espagne, à New York, à l'issue des prolongations. Réduits à dix après l’expulsion d’Enzo Fernández, les hommes d’Emiliano Martínez ont fini par céder à la 106^e minute, battus par une frappe à bout portant du remplaçant Ferran Torres. Cette défaite permet à l’Albiceleste d’égaler le record de l’Allemagne, nation la plus souvent finaliste de l’histoire de la compétition.
- Getty Images News
Une légende salue une équipe historique
Même s'il n'était plus sur le terrain, Di María n'a pas tardé à remonter le moral de ses anciens coéquipiers en publiant un message émouvant sur sa story Instagram.
L’ailier emblématique a souligné qu’une unique défaite en finale ne saurait éclipser l’héritage exceptionnel laissé par cette génération. Di María a déclaré : « Un pays est fier de vous. Un pays s’est une nouvelle fois uni grâce à l’amour et au courage que vous avez mis dans cette Coupe du monde.
Vous êtes entrés dans l’histoire, vous êtes des légendes, et personne ne pourra jamais vous enlever cela. La meilleure équipe nationale de l’histoire de notre pays. Cinq finales consécutives, personne ne pourra jamais vous enlever cela. MERCI BEAUCOUP POUR TOUT. »
Les Albicelestes vivent un véritable cauchemar en toute fin de match.
La finale a tourné à l’impasse totale pour les champions en titre, qui ont établi un record peu enviable en devenant la première équipe de l’histoire à ne cadrer aucun tir pendant le temps réglementaire d’une finale. La rencontre a été marquée par une tension palpable et des duels engagés, atteignant leur paroxysme lorsque Lisandro Martínez a dû quitter le terrain sur blessure en première période, avant l’expulsion d’Enzo juste avant la prolongation.
Pendant que l’Espagne célébrait son statut de première nation doublant les titres mondiaux masculins et féminins, le camp argentin assistait, impuissant, à la fin douloureuse de son âge d’or.
- (C)Getty Images
Scaloni doit procéder à une refonte tactique
Cette défaite cuisante contraint Scaloni à revoir sans délai son approche tactique et à rafraîchir un effectif qui vieillit. Le véritable défi sera d’intégrer rapidement des jeunes talents comme Nico Paz pour retrouver un avantage concurrentiel avant le prochain cycle international.
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