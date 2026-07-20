Angel Di María adresse un message émouvant à la sélection argentine après la défaite en finale de la Coupe du monde face à l'Espagne

Même s'il n'était plus sur le terrain, Di María n'a pas tardé à remonter le moral de ses anciens coéquipiers en publiant un message émouvant sur sa story Instagram.

L’ailier emblématique a souligné qu’une unique défaite en finale ne saurait éclipser l’héritage exceptionnel laissé par cette génération. Di María a déclaré : « Un pays est fier de vous. Un pays s’est une nouvelle fois uni grâce à l’amour et au courage que vous avez mis dans cette Coupe du monde.

Vous êtes entrés dans l’histoire, vous êtes des légendes, et personne ne pourra jamais vous enlever cela. La meilleure équipe nationale de l’histoire de notre pays. Cinq finales consécutives, personne ne pourra jamais vous enlever cela. MERCI BEAUCOUP POUR TOUT. »