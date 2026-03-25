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Ange Postecoglou se confie sur son licenciement « brutal » de Nottingham Forest alors qu'il envisage un retour en Premier League
Un mois mouvementé au City Ground
La nomination de Postecoglou à la tête de Forest s'annonçait comme une mission de sauvetage, puisqu'il a remplacé Nuno Espírito Santo après seulement trois matches de la saison en cours. Cependant, cette prise de fonction s'est rapidement transformée en cauchemar professionnel pour l'entraîneur de 60 ans, dont l'équipe n'a remporté aucune victoire en huit matches toutes compétitions confondues. Son mandat s'est soldé par deux nuls et six défaites, une série de résultats qui a rapidement épuisé la patience des dirigeants de Forest. Cette période difficile a été un choc pour beaucoup, d'autant plus que Postecoglou avait mis fin à 17 ans de disette de trophées pour Tottenham en remportant l'Europa League quelques mois seulement avant son arrivée dans les East Midlands.
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Une fin brutale pour un mandat de courte durée
Lors d’une interview accordée à la station de radio SEN 1116, basée à Melbourne, Postecoglou a évoqué les circonstances « brutales » et chaotiques de son licenciement, qui lui a été annoncé immédiatement après la défaite 3-0 à domicile contre Chelsea, avant même qu’il n’ait pu tenir sa conférence de presse d’après-match. « C’était brutal. J’étais dans la salle des entraîneurs. Je savais que ça pouvait arriver n’importe quand, mais ils m’ont viré juste après le match. Je n’avais pas encore donné la conférence de presse, mais la presse était au courant », a-t-il déclaré. « Je marchais dans les couloirs. Je voulais partir ; sinon, j’allais faire quelque chose que j’aurais regretté. Je voulais sortir de là. Toutes les routes étaient bloquées. Au bout d’une demi-heure, les routes se sont dégagées. Je suis resté coincé au feu rouge pendant 15 minutes. Les supporters de Chelsea m’en ont fait voir de toutes les couleurs, ceux de Forest n’étaient guère plus aimables, et puis des petits enfants sont venus me demander un selfie. »
Les enseignements tirés d'un décalage
En revenant sur sa décision de rejoindre Forest, Postecoglou a admis avoir ignoré les mises en garde de son entourage, car il était impatient de reprendre les rênes d'une équipe après son départ de Tottenham. « Si j'avais été plus jeune, cela m'aurait probablement fait mal, mais ça ne m'a pas affecté car, au final, j'en assume la responsabilité », a-t-il déclaré. « Il y avait suffisamment de gens autour de moi qui me disaient que ce n’était probablement pas une bonne idée (d’accepter le poste à Forest). Je pensais que c’était un défi. Je n’aimais pas ne pas travailler (après avoir été limogé par les Spurs) … (mais) on aurait presque dit que ça n’allait pas me convenir dès le début. Ça n’a pas marché. Ça a probablement nui à ma réputation, sûrement ici en Premier League, mais ça ne m’inquiète pas. Ça ne m’a pas marqué en tant que personne ni en tant qu’entraîneur de football. Si ça m’a appris quelque chose, c’est que la prochaine fois, je demanderai conseil avant de m’attaquer à un projet trop ambitieux pour moi. »
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En attendant le bon projet
Postecoglou reste déterminé à entraîner au plus haut niveau en Angleterre. Il a clairement indiqué qu’il ne se précipiterait pas pour occuper un poste vacant en cours de saison, mais qu’il « attendrait » plutôt un projet lui permettant de mettre en œuvre son style de football bien particulier dès le départ. « Prendre les rênes en cours de saison, surtout en Premier League mais aussi dans la plupart des championnats, représente probablement un défi trop grand pour ma façon de travailler », a-t-il déclaré. « C’est ce que j’attends (en ce qui concerne mon prochain poste). Où cela se passera et à quoi cela ressemblera, c’est difficile à dire pour l’instant, mais je n’ai même pas encore effleuré la surface de ce que je veux faire ici, de l’impact que je veux avoir et du football que je veux pratiquer. »