Ange Postecoglou se confie sur son licenciement « brutal » de Nottingham Forest alors qu'il envisage un retour en Premier League

En revenant sur sa décision de rejoindre Forest, Postecoglou a admis avoir ignoré les mises en garde de son entourage, car il était impatient de reprendre les rênes d'une équipe après son départ de Tottenham. « Si j'avais été plus jeune, cela m'aurait probablement fait mal, mais ça ne m'a pas affecté car, au final, j'en assume la responsabilité », a-t-il déclaré. « Il y avait suffisamment de gens autour de moi qui me disaient que ce n’était probablement pas une bonne idée (d’accepter le poste à Forest). Je pensais que c’était un défi. Je n’aimais pas ne pas travailler (après avoir été limogé par les Spurs) … (mais) on aurait presque dit que ça n’allait pas me convenir dès le début. Ça n’a pas marché. Ça a probablement nui à ma réputation, sûrement ici en Premier League, mais ça ne m’inquiète pas. Ça ne m’a pas marqué en tant que personne ni en tant qu’entraîneur de football. Si ça m’a appris quelque chose, c’est que la prochaine fois, je demanderai conseil avant de m’attaquer à un projet trop ambitieux pour moi. »