Tout au long de sa carrière, Postecoglou a travaillé avec certains des plus grands noms du football. Il voit cette nouvelle aventure à Riyad comme une occasion de s’inscrire dans le récit historique de Ronaldo.

« Quand je repense à ma carrière, ce qui me marque, c’est que j’ai eu une chance incroyable de faire partie du parcours d’autres personnes, a expliqué Postecoglou. Quand j’étais joueur, Ferenc Puskas était mon entraîneur, l’un des plus grands joueurs de tous les temps. Et ce simple lien a été incroyable pour moi, parce que je suis une petite partie de l’histoire de cet homme, une toute petite partie, mais une partie malgré tout.

« Avec l’Australie, j’ai travaillé avec ce qui est sans doute notre plus grand joueur de tous les temps, Timmy Cahill, donc je suis une petite partie de son histoire. Sonny [Son Heung-min], le plus grand joueur coréen de tous les temps, je suis une petite partie de son histoire.

« Donc, il n’y a aucun doute, Cristiano Ronaldo est ici, et on se dit en quelque sorte : je peux devenir moi aussi une petite partie de son histoire. Et pas d’un point de vue égoïste, mais dans le cadre de mon propre parcours de vie, de tout ce que je voulais faire depuis que j’étais enfant, on croise ces gens-là en chemin. Cela faisait partie de l’attrait. Non pas qu’ils raconteront mon histoire en parallèle, mais moi, je peux raconter cette histoire, et cela en faisait aussi partie. »