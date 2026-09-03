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Ange Postecoglou révèle le « facteur Cristiano Ronaldo » qui l’a tenté de snober l’Europe pour rejoindre Al Nassr
Postecoglou explique son départ à Al Nassr
Postecoglou affirme que l’opportunité unique d’entraîner Ronaldo a joué un rôle crucial dans son transfert à Al Nassr. L’homme de 61 ans a été nommé en juillet avec un contrat de deux ans, en remplacement du nouveau sélectionneur du Portugal Jorge Jesus à la tête de l’équipe. S’exprimant dans le podcast The Howie Games, l’entraîneur australien a admis que la perspective de travailler avec le quintuple Ballon d’Or était tout simplement irrésistible. Ronaldo est actuellement très motivé par la quête des 1 000 buts en carrière.
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Une petite partie de l’histoire de Ronaldo
Tout au long de sa carrière, Postecoglou a travaillé avec certains des plus grands noms du football. Il voit cette nouvelle aventure à Riyad comme une occasion de s’inscrire dans le récit historique de Ronaldo.
« Quand je repense à ma carrière, ce qui me marque, c’est que j’ai eu une chance incroyable de faire partie du parcours d’autres personnes, a expliqué Postecoglou. Quand j’étais joueur, Ferenc Puskas était mon entraîneur, l’un des plus grands joueurs de tous les temps. Et ce simple lien a été incroyable pour moi, parce que je suis une petite partie de l’histoire de cet homme, une toute petite partie, mais une partie malgré tout.
« Avec l’Australie, j’ai travaillé avec ce qui est sans doute notre plus grand joueur de tous les temps, Timmy Cahill, donc je suis une petite partie de son histoire. Sonny [Son Heung-min], le plus grand joueur coréen de tous les temps, je suis une petite partie de son histoire.
« Donc, il n’y a aucun doute, Cristiano Ronaldo est ici, et on se dit en quelque sorte : je peux devenir moi aussi une petite partie de son histoire. Et pas d’un point de vue égoïste, mais dans le cadre de mon propre parcours de vie, de tout ce que je voulais faire depuis que j’étais enfant, on croise ces gens-là en chemin. Cela faisait partie de l’attrait. Non pas qu’ils raconteront mon histoire en parallèle, mais moi, je peux raconter cette histoire, et cela en faisait aussi partie. »
Faire fi des snobs de la ligue saoudienne
L'Australien était sans club depuis octobre après un bref passage de 39 jours à Nottingham Forest. Malgré l'intérêt reçu de plus de dix clubs, il a refusé de considérer un départ vers le Moyen-Orient comme un pas en arrière dans sa carrière.
« Je ne m'en suis jamais soucié », a-t-il admis. « Les gens disent : “ce n'est pas en Europe, ce n'est pas un championnat plus exposé”, mais j'ai toujours contesté ceux qui se montrent snobs vis-à-vis de certains championnats et de tout le reste. Je n'allais pas me retourner et dire que c'était un pas en arrière pour moi. Je n'ai jamais vu les choses comme ça.
« Je me demande : y a-t-il une opportunité là-bas ? Puis-je avoir un impact ? Serais-je enthousiaste à l'idée de le faire ? Et cela cochait ces cases pour moi, parce que c'est un championnat dans lequel, évidemment, beaucoup d'argent a été investi, il y a ici de grands entraîneurs, de grands joueurs. La chance d'en faire partie était importante. »
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À la poursuite de la gloire nationale et continentale
Postecoglou a déjà eu un énorme impact à Riyad, en menant Al Nassr à un début de saison 2026-2027 sans défaite. Ses résultats impressionnants lors de ses premiers matches lui ont valu le trophée d'entraîneur du mois d'août en Saudi Pro League. Le géant de Riyad vise à défendre avec succès son titre de champion d'Arabie saoudite cette saison. Cependant, il a aussi fermement dans le viseur la domination continentale à mesure que la campagne avance.
Al Nassr s'appuiera fortement sur la détermination sans relâche de Ronaldo dans sa quête d'une toute première couronne en Ligue des champions de l'AFC. Postecoglou espère que son nouveau partenariat avec l'icône portugaise débouchera sur des trophées majeurs.
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